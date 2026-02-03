"Слушай внимательно": в сети опубликовали запись разговора Ларисы Долиной с мошенниками

Этот диалог наглядно показывает, как именно легендарная певица попала в ловушку, лишившую ее многомиллионного имущества.



История с потерей элитной квартиры Ларисы Долиной продолжает обрастать новыми шокирующими подробностями. В телеграм-каналах появилась аудиозапись того самого разговора, с которого началась эта многомесячная драма. На записи слышно, как профессиональные манипуляторы шаг за шагом лишают артистку бдительности, заставляя ее поверить в реальность "секретной операции".

Манипуляции на высшем уровне

На опубликованной записи слышно, как некий мужчина, представляющийся сотрудником правоохранительных органов, дает певице четкие и жесткие инструкции. Он обращается к ней максимально официально, создавая атмосферу строгой секретности и государственной важности, против которой сложно устоять.

"Слушай внимательно", — говорит "куратор" артистке, объясняя, что ее счета якобы находятся под угрозой, а спасти их можно только через участие в важном расследовании.

Мошенники использовали проверенную тактику:

Запугивание потерей всех денежных накоплений.

Требование полной конфиденциальности (запрет обсуждать ситуацию даже с семьей).

Создание спешки — действовать нужно было прямо здесь и сейчас.

Долина верила каждому слову

Самое поразительное в этой записи — голос самой Ларисы Долиной. Она звучит собранно и серьезно, послушно отвечая на вопросы "сотрудника" и подтверждая готовность следовать хитроумному плану. Артистка явно была убеждена, что помогает следствию поймать опасных преступников, не подозревая, что сама является их главной целью.

Она спокойно соглашалась на встречи с курьерами, которые должны были забрать деньги для их "перевода на безопасный счет". Однако за этой готовностью помочь скрывалась ловушка, финал которой обсуждает сейчас вся страна.

Последствия одного звонка

Напомним, что в результате этой масштабной аферы Лариса Долина лишилась не только колоссальной суммы денег, но и своей пятикомнатной квартиры в Хамовниках. Общий ущерб оценивается более чем в 180 миллионов рублей.

Эта аудиозапись стала важным уроком для всех: даже самые известные люди могут стать жертвами психологического давления, если на другом конце провода работает профессиональный манипулятор.