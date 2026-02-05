Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование

Недавние исследования, проведенные учеными из Университета Сунь Ятсена в Китае, выявили поразительную взаимосвязь между деменцией и рядом заболеваний, которые не затрагивают мозг напрямую.

Примерно одна треть всех случаев деменции в мире может быть связана с болезнью десен, диабетом второго типа, потерей слуха и циррозом печени. Традиционно внимание исследователей сосредотачивалось на мозге, его структуре и функциях.

Однако новый анализ, охватывающий более 200 научных работ за последние десятилетия, показал, что существует 16 хронических заболеваний других органов, которые имеют статистически значимую связь с повышенным риском развития деменции. В совокупности эти состояния могут быть ответственны за около 33% всех случаев деменции в мире, что эквивалентно почти 19 миллионам человек.

В ходе систематического обзора ученые исследовали связь деменции с 26 различными заболеваниями, включая пародонтит, сердечно-сосудистые болезни и другие хронические состояния. Для 16 из этих заболеваний была подтверждена их связь с риском развития деменции, отмечает RidLife.

Было выявлено десять заболеваний, наиболее сильно влияющих на риск развития деменции:

1. Болезни десен (пародонтит) — 6,10% случаев.

2. Цирроз печени — 5,51%.

3. Потеря слуха — 4,70%.

4. Потеря зрения — 4,30%.

5. Сахарный диабет второго типа — 3,80%.

6. Хроническая болезнь почек — 2,74%.

7. Остеоартрит — 2,26%.

8. Инсульт — 1,01%.

9. Ишемическая болезнь сердца — 0,97%.

10. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — 0,92%.

Исследование не утверждает, что эти заболевания непосредственно вызывают деменцию, однако оно подтверждает наличие устойчивой связи между ними. Кроме того, ранее было установлено, что диета играет важную роль в профилактике деменции. Например, нитраты из овощей могут снижать риск развития этого заболевания, в то время как нитраты из мяса могут его увеличивать.