Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование

Малахов сообщил об уходе звезды телевидения Тесты Ефремов попал в неожиданную ситуацию Игры Сонник

Топ новостей недели

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестойПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей ПетросянуНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другогоБрошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Лента новостей

Четверг 5 февраля

11:45Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование 10:05Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты 09:43В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве" 09:14Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим 06:46Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные 03:21Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта 00:18Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу 20:36"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта 19:38Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами" 18:1020 миллионов уже мало? Стала известна сумма, за которую Алла Пугачева вернется на сцену 17:19Ушла эпоха: не стало заслуженной артистки России Ольги Чиповской 17:02"Рыдаю": Лариса Гузеева ввязалась в жесткую перепалку из-за своей фигуры 16:02"Я была разной актрисой, но…": Бузова сделала неожиданное признание о своем будущем в кино 15:30"Сердце сжимается, пустил слезу": Александр Ревва сделал неожиданное признание о своей дочери 13:21Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя 12:27Волчокова кричит после скандального эфира на НТВ: Смешали в кучу все прошлые подставы 11:06Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики 10:28Диброва заговорила о планах родить четвертого ребенка после развода 09:17Криминалист раскрыл способ мошенников давить на Долину: Запугивали и вводили в ступор 06:46Дибров на публике признался в любви к известной певице после громкого развода 03:18Стоит ли ожидать снегопада до конца февраля в Москве — ответил синоптик 00:15Долгая ходьба в зимних ботинках приводит к травмам – предупреждение врача 21:46Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку 20:23Эффект белого медведя: психологи обьяснили, почему попытка забыть о проблеме делает только хуже 19:12Этот совет доктора Мясникова облетел весь интернет: что на самом деле имел в виду врач 18:09Больше не "жилье второго сорта": суд принял решение, которое изменит жизнь тысяч россиян 17:01"По две пачки в день, не меньше": страдающей от вредных привычек Лолите срочно потребовалась помощь медиков 15:32"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения 15:15"Слушай внимательно": в сети опубликовали запись разговора Ларисы Долиной с мошенниками – что сказала певица 14:37Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями 14:32Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий 14:16Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с самоваром 12:49Киркоров публично заговорил о связи с Пугачевой: Не вижу ничего ужасного 11:47Недостаток сна разрушает нервные клетки мозга – ученые провели новое исследование 10:41Появились доказательства связи Ким Кардашьян с гонщиком "Формулы-1": Уединились на уикенде 09:59Ефремов после выхода из колонии попал в неожиданную ситуацию – планы пошли под откос 08:57Бузова показала обустроенное для ребенка пространство в своей квартире 06:47Скандал с квартирой помог Ларисе Долиной увеличить аудиторию слушателей в разы 03:16Эксперты назвали россиянам самые выгодные способы увеличить сбережения 00:32Дневной сон на треть снижает риск заболеваний сердца – выводы ученого 20:03Спорт не спасет: врач назвала еду, которая разрушает психику даже у здоровых людей 19:11"Гордониха приперлась ко мне на вьюху": Собчак рассказала о скандальной 3-часовой встрече с Екатериной Гордон 18:10"Это моя земля": Лариса Долина ввязалась в новый скандал из-за собственности 17:23"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле 16:37Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты 16:16Обнародовано прощальное послание Веры Алентовой: что актриса "сказала" спустя 40 дней после смерти 15:30Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней 14:14Тест: угадайте самые яркие фильмы из СССР по первой реплике героя 13:27Раскрыта личность мужа певицы Елки – певец и герой шоу "Холостяк" 12:47Диброва разразилась откровениями после скандального развода: Все летит к чертям
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование

Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование
78

Недавние исследования, проведенные учеными из Университета Сунь Ятсена в Китае, выявили поразительную взаимосвязь между деменцией и рядом заболеваний, которые не затрагивают мозг напрямую.

Примерно одна треть всех случаев деменции в мире может быть связана с болезнью десен, диабетом второго типа, потерей слуха и циррозом печени. Традиционно внимание исследователей сосредотачивалось на мозге, его структуре и функциях.

Однако новый анализ, охватывающий более 200 научных работ за последние десятилетия, показал, что существует 16 хронических заболеваний других органов, которые имеют статистически значимую связь с повышенным риском развития деменции. В совокупности эти состояния могут быть ответственны за около 33% всех случаев деменции в мире, что эквивалентно почти 19 миллионам человек.

В ходе систематического обзора ученые исследовали связь деменции с 26 различными заболеваниями, включая пародонтит, сердечно-сосудистые болезни и другие хронические состояния. Для 16 из этих заболеваний была подтверждена их связь с риском развития деменции, отмечает RidLife.

Было выявлено десять заболеваний, наиболее сильно влияющих на риск развития деменции:

1. Болезни десен (пародонтит) — 6,10% случаев.

2. Цирроз печени — 5,51%.

3. Потеря слуха — 4,70%.

4. Потеря зрения — 4,30%.

5. Сахарный диабет второго типа — 3,80%.

6. Хроническая болезнь почек — 2,74%.

7. Остеоартрит — 2,26%.

8. Инсульт — 1,01%.

9. Ишемическая болезнь сердца — 0,97%.

10. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — 0,92%.

Исследование не утверждает, что эти заболевания непосредственно вызывают деменцию, однако оно подтверждает наличие устойчивой связи между ними. Кроме того, ранее было установлено, что диета играет важную роль в профилактике деменции. Например, нитраты из овощей могут снижать риск развития этого заболевания, в то время как нитраты из мяса могут его увеличивать.

Шоу-бизнес в Telegram

5 февраля 2026, 11:45
Фото: Freepik
RidLife✓ Надежный источник

По теме

Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики

Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим

Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим
Выбор бальзама для губ может показаться простым делом. Однако когда мы сталкиваемся с широким ассортиментом на маркетплейсах, вопрос о том, какой продукт действительно стоит внимания, усложняется. Клео.

Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные

Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные
Светские обозреватели продолжают активно обсуждать новостью о помолвке Анастасии Решетовой. Модель представила обручальное кольцо с крупным бриллиантом, но при этом оставила в тайне имя своего избранника.

Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта

Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта
Синоптики предупредили москвичей о том, что тепло в столицу не придет раньше конца марта. Синоптики предупредили москвичей о том, что тепло в столицу не придет раньше конца марта.

Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу

Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу
В России вступили в силу новые правила получения семейной ипотеки. Многие семьи, которые надеялись воспользоваться предыдущими условиями, вынуждены учитывать нововведения. Одно из главных изменений заключается в том, что теперь можно оформить только один ипотечный кредит на семью, тогда как раньше каждый супруг мог получить отдельный займ, если их доходы это позволяли.

"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта

"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта
Во время семейной поездки в Армению супруга известного телеведущего в шутливой, но резкой форме высказала все, что думает об их совместной жизни. Иван Ургант продолжает делиться кадрами из своего зарубежного тура.

Выбор читателей

03/02Втр"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения 03/02ВтрМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку 03/02Втр"Слушай внимательно": в сети опубликовали запись разговора Ларисы Долиной с мошенниками – что сказала певица 03/02Втр"По две пачки в день, не меньше": страдающей от вредных привычек Лолите срочно потребовалась помощь медиков 03/02ВтрЭтот совет доктора Мясникова облетел весь интернет: что на самом деле имел в виду врач 03/02ВтрКиркоров публично заговорил о связи с Пугачевой: Не вижу ничего ужасного