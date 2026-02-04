Малахов сообщил об уходе звезды телевидения Тесты Ефремов попал в неожиданную ситуацию Игры Сонник

Среда 4 февраля

20:36"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта 19:38Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами" 18:1020 миллионов уже мало? Стала известна сумма, за которую Алла Пугачева вернется на сцену 17:19Ушла эпоха: не стало заслуженной артистки России Ольги Чиповской 17:02"Рыдаю": Лариса Гузеева ввязалась в жесткую перепалку из-за своей фигуры 16:02"Я была разной актрисой, но…": Бузова сделала неожиданное признание о своем будущем в кино 15:30"Сердце сжимается, пустил слезу": Александр Ревва сделал неожиданное признание о своей дочери 13:21Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя 12:27Волчокова кричит после скандального эфира на НТВ: Смешали в кучу все прошлые подставы 11:06Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики 10:28Диброва заговорила о планах родить четвертого ребенка после развода 09:17Криминалист раскрыл способ мошенников давить на Долину: Запугивали и вводили в ступор 06:46Дибров на публике признался в любви к известной певице после громкого развода 03:18Стоит ли ожидать снегопада до конца февраля в Москве — ответил синоптик 00:15Долгая ходьба в зимних ботинках приводит к травмам – предупреждение врача 21:46Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку 20:23Эффект белого медведя: психологи обьяснили, почему попытка забыть о проблеме делает только хуже 19:12Этот совет доктора Мясникова облетел весь интернет: что на самом деле имел в виду врач 18:09Больше не "жилье второго сорта": суд принял решение, которое изменит жизнь тысяч россиян 17:01"По две пачки в день, не меньше": страдающей от вредных привычек Лолите срочно потребовалась помощь медиков 15:32"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения 15:15"Слушай внимательно": в сети опубликовали запись разговора Ларисы Долиной с мошенниками – что сказала певица 14:37Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями 14:32Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий 14:16Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с самоваром 12:49Киркоров публично заговорил о связи с Пугачевой: Не вижу ничего ужасного 11:47Недостаток сна разрушает нервные клетки мозга – ученые провели новое исследование 10:41Появились доказательства связи Ким Кардашьян с гонщиком "Формулы-1": Уединились на уикенде 09:59Ефремов после выхода из колонии попал в неожиданную ситуацию – планы пошли под откос 08:57Бузова показала обустроенное для ребенка пространство в своей квартире 06:47Скандал с квартирой помог Ларисе Долиной увеличить аудиторию слушателей в разы 03:16Эксперты назвали россиянам самые выгодные способы увеличить сбережения 00:32Дневной сон на треть снижает риск заболеваний сердца – выводы ученого 20:03Спорт не спасет: врач назвала еду, которая разрушает психику даже у здоровых людей 19:11"Гордониха приперлась ко мне на вьюху": Собчак рассказала о скандальной 3-часовой встрече с Екатериной Гордон 18:10"Это моя земля": Лариса Долина ввязалась в новый скандал из-за собственности 17:23"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле 16:37Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты 16:16Обнародовано прощальное послание Веры Алентовой: что актриса "сказала" спустя 40 дней после смерти 15:30Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней 14:14Тест: угадайте самые яркие фильмы из СССР по первой реплике героя 13:27Раскрыта личность мужа певицы Елки – певец и герой шоу "Холостяк" 12:47Диброва разразилась откровениями после скандального развода: Все летит к чертям 11:45Как вычислить идеальную дозировку кофе? – доцент поделился лучшим методом 09:56Оставшаяся без элитной квартиры Долина вынуждена жить на съемном жилье 08:57Волочкова впервые раскрыла подробности близости с известным российским певцом 06:39В случае падения на льду можно потребовать компенсацию вреда – рекомендации юриста 03:29Мошенники стали рассылать россиянам сообщения с фальшивых аккаунтов управляющих компаний 00:09Автовладельцам назвали главные ошибки при откапывании машины из сугроба 16:27Стоит ли москвичам ждать оттепели в феврале? – синоптик дала точный ответ
"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта

89

Во время семейной поездки в Армению супруга известного телеведущего в шутливой, но резкой форме высказала все, что думает об их совместной жизни.

Иван Ургант продолжает делиться кадрами из своего зарубежного тура. В новом ролике на YouTube, снятом в Ереване, шоумен показал не только закулисье концертов, но и весьма личные моменты прогулок с семьей. Как сообщает "Газета.Ru", один эпизод привлек внимание зрителей больше всего — это неожиданно откровенный диалог Ивана с женой Натальей Кикнадзе.

Разговор между супругами получился настолько хлестким, что моментально разлетелся по соцсетям. Прямо во время прогулки Наталья в лоб спросила мужа: "Почему я с тобой живу? У тебя никогда нет денег".

Этот упрек прозвучал не на пустом месте. Сразу после слов супруги шоумен, словно подтверждая ее претензии, начал активно торговаться с уличным продавцом за стакан гранатового сока. Иван пытался сбить цену, превратив обычную покупку в целое представление. И хотя перепалка выглядела иронично, многие заметили в словах Натальи долю накопившейся усталости. Впрочем, финансовые вопросы были не единственным поводом для волнения в тот день.

Еще до спора о деньгах Иван заставил окружающих понервничать из-за своего здоровья. Шоумен театрально пожаловался на резкое недомогание прямо посреди туристического маршрута.

"Предынфарктный Ургант… Есть тонометр у кого-то?" — обратился он к прохожим. Юмор ведущего, как всегда, оказался на грани, но поклонники в комментариях отметили, что такие шутки на фоне семейных споров выглядят особенно специфично.

Шоу-бизнес в Telegram

4 февраля 2026, 20:36
Иван Ургант. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Газета.ru✓ Надежный источник

Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами"

Многие даже не подозревают, что привычное стремление быстро сбросить вес к отпуску может навсегда изменить обмен веществ не в лучшую сторону. Сбросить лишнее — задача сложная, но настоящая битва начинается после того, как весы показали заветную цифру.

20 миллионов уже мало? Стала известна сумма, за которую Алла Пугачева вернется на сцену

Планы легендарной артистки на масштабное возвращение в 2026 году оказались под угрозой из-за неожиданных финансовых разногласий. В светских кулуарах Дубая вовсю обсуждают сенсационную новость: один из крупных русскоязычных организаторов намерен привезти Аллу Пугачеву с эксклюзивным концертом.

Ушла эпоха: не стало заслуженной артистки России Ольги Чиповской

Печальная новость пришла из мира искусства: на 68-м году жизни скончалась актриса, чье имя десятилетиями оставалось синонимом преданности сцене. Театральное сообщество и поклонники классического искусства оплакивают потерю: ушла из жизни Ольга Чиповская.

"Рыдаю": Лариса Гузеева ввязалась в жесткую перепалку из-за своей фигуры

Звезда программы "Давай поженимся" устроила настоящую "прожарку" в комментариях, отвечая тем, кто упрекнул ее в использовании хитростей ради удачного кадра. Лариса Гузеева никогда не отличалась кротким нравом.

"Я была разной актрисой, но…": Бузова сделала неожиданное признание о своем будущем в кино

На фоне роскошной премьеры и громких заявлений Ольга Бузова внезапно показала свою уязвимую сторону, честно ответив на вопрос о своей карьере. 5 февраля в столичном кинотеатре "Октябрь" состоялось событие, которого ждали миллионы поклонников Ольги Бузовой — премьера комедии "Равиоли Оли", где она исполнила главную роль.

