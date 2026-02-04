Малахов сообщил об уходе звезды телевидения Тесты Ефремов попал в неожиданную ситуацию Игры Сонник

Топ новостей недели

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестойПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей ПетросянуНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другогоБрошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Лента новостей

Среда 4 февраля

17:02"Рыдаю": Лариса Гузеева ввязалась в жесткую перепалку из-за своей фигуры 16:02"Я была разной актрисой, но…": Бузова сделала неожиданное признание о своем будущем в кино 15:30"Сердце сжимается, пустил слезу": Александр Ревва сделал неожиданное признание о своей дочери 13:21Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя 12:27Волчокова кричит после скандального эфира на НТВ: Смешали в кучу все прошлые подставы 11:06Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики 10:28Диброва заговорила о планах родить четвертого ребенка после развода 09:17Криминалист раскрыл способ мошенников давить на Долину: Запугивали и вводили в ступор 06:46Дибров на публике признался в любви к известной певице после громкого развода 03:18Стоит ли ожидать снегопада до конца февраля в Москве — ответил синоптик 00:15Долгая ходьба в зимних ботинках приводит к травмам – предупреждение врача 21:46Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку 20:23Эффект белого медведя: психологи обьяснили, почему попытка забыть о проблеме делает только хуже 19:12Этот совет доктора Мясникова облетел весь интернет: что на самом деле имел в виду врач 18:09Больше не "жилье второго сорта": суд принял решение, которое изменит жизнь тысяч россиян 17:01"По две пачки в день, не меньше": страдающей от вредных привычек Лолите срочно потребовалась помощь медиков 15:32"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения 15:15"Слушай внимательно": в сети опубликовали запись разговора Ларисы Долиной с мошенниками – что сказала певица 14:37Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями 14:32Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий 14:16Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с самоваром 12:49Киркоров публично заговорил о связи с Пугачевой: Не вижу ничего ужасного 11:47Недостаток сна разрушает нервные клетки мозга – ученые провели новое исследование 10:41Появились доказательства связи Ким Кардашьян с гонщиком "Формулы-1": Уединились на уикенде 09:59Ефремов после выхода из колонии попал в неожиданную ситуацию – планы пошли под откос 08:57Бузова показала обустроенное для ребенка пространство в своей квартире 06:47Скандал с квартирой помог Ларисе Долиной увеличить аудиторию слушателей в разы 03:16Эксперты назвали россиянам самые выгодные способы увеличить сбережения 00:32Дневной сон на треть снижает риск заболеваний сердца – выводы ученого 20:03Спорт не спасет: врач назвала еду, которая разрушает психику даже у здоровых людей 19:11"Гордониха приперлась ко мне на вьюху": Собчак рассказала о скандальной 3-часовой встрече с Екатериной Гордон 18:10"Это моя земля": Лариса Долина ввязалась в новый скандал из-за собственности 17:23"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле 16:37Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты 16:16Обнародовано прощальное послание Веры Алентовой: что актриса "сказала" спустя 40 дней после смерти 15:30Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней 14:14Тест: угадайте самые яркие фильмы из СССР по первой реплике героя 13:27Раскрыта личность мужа певицы Елки – певец и герой шоу "Холостяк" 12:47Диброва разразилась откровениями после скандального развода: Все летит к чертям 11:45Как вычислить идеальную дозировку кофе? – доцент поделился лучшим методом 09:56Оставшаяся без элитной квартиры Долина вынуждена жить на съемном жилье 08:57Волочкова впервые раскрыла подробности близости с известным российским певцом 06:39В случае падения на льду можно потребовать компенсацию вреда – рекомендации юриста 03:29Мошенники стали рассылать россиянам сообщения с фальшивых аккаунтов управляющих компаний 00:09Автовладельцам назвали главные ошибки при откапывании машины из сугроба 16:27Стоит ли москвичам ждать оттепели в феврале? – синоптик дала точный ответ 14:36Названа причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной 12:1965 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино 10:14Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви 06:42Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Рыдаю": Лариса Гузеева ввязалась в жесткую перепалку из-за своей фигуры

"Рыдаю": Лариса Гузеева ввязалась в жесткую перепалку из-за своей фигуры
50

Звезда программы "Давай поженимся" устроила настоящую "прожарку" в комментариях, отвечая тем, кто упрекнул ее в использовании хитростей ради удачного кадра.

Лариса Гузеева никогда не отличалась кротким нравом. Телеведущая известна своим острым языком и умением поставить на место любого, кто рискнет давать ей непрошеные советы. На этот раз поводом для словесной дуэли стала внешность артистки. Подписчики заметили, что на новых снимках Лариса выглядит подозрительно свежо и стройно, и поспешили обвинить ее в "обмане зрения". Реакция звезды не заставила себя ждать.

Все началось с того, что внимательные пользователи сети разглядели на снимках Ларисы определенную закономерность. По их мнению, актриса намеренно выбирает такие ракурсы, чтобы скрыть лишние килограммы. Один из комментаторов едко заметил: "Половину телес спрятала. Удачный вариант".

Другой подписчик и вовсе решил прочитать звезде лекцию о здоровом образе жизни. Он заявил, что Гузеева постоянно прячется за чужими спинами на заднем плане, чтобы казаться худее, а вместо этого ей стоило бы заняться спортом и сесть на диету. Лариса, которая обычно не терпит критики, ответила с присущим ей сарказмом.

"Вы совершили открытие — рассекретили меня! Рыдаю", — написала телеведущая, добавив ироничный смайлик.

Но на этом битва за "честные фото" не закончилась.

Самое интересное началось тогда, когда в диалог вступили не только хейтеры, но и преданные поклонники. Когда одна из подписчиц восхитилась внешностью актрисы, отметив, что у нее "лицо как у 12-летней девочки", Лариса не стала кокетничать. Вместо того чтобы принять комплимент, она выдала всю "кухню" своих фотографий.

Гузеева прямо заявила, что ее идеальный внешний вид на снимках — это не результат магии или чудесного омоложения, а грамотное использование современных технологий и аксессуаров.

"Фильтры наше все! Правильно завязанный платок скрывает все проблемные зоны", — честно призналась артистка.

Шоу-бизнес в Telegram

4 февраля 2026, 17:02
Лариса Гузеева. Фото: YouTube / @FAMETIMETV
соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

Лариса Гузеева была одной из самых красивых актрис.
Актрису прославила главная роль в фильме "Жестокий романс".
Гузеева смело соглашалась на любые эксперименты со внешностью.
Однако неизменно выглядела великолепно.
Сейчас Ларисе 59 лет.
Актриса сильно изменилась, но артистизма не растеряла.
Лариса все так же готова к любым преображениям.
Гузеева настоящая дива на Первом канале.

По теме

Известный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание

Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос
Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

"Я была разной актрисой, но…": Бузова сделала неожиданное признание о своем будущем в кино

"Я была разной актрисой, но…": Бузова сделала неожиданное признание о своем будущем в кино
На фоне роскошной премьеры и громких заявлений Ольга Бузова внезапно показала свою уязвимую сторону, честно ответив на вопрос о своей карьере. 5 февраля в столичном кинотеатре "Октябрь" состоялось событие, которого ждали миллионы поклонников Ольги Бузовой — премьера комедии "Равиоли Оли", где она исполнила главную роль.

"Сердце сжимается, пустил слезу": Александр Ревва сделал неожиданное признание о своей дочери

"Сердце сжимается, пустил слезу": Александр Ревва сделал неожиданное признание о своей дочери
Знаменитый шоумен не смог сдержать эмоций, когда речь зашла о неизбежных переменах в его семье. На премьере новой комедии "Папа может!" в столичном киноцентре "Октябрь" все внимание было приковано к исполнителю главной роли Александру Ревве.

Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя

Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя
Советские комедии и драмы оставили нам богатое наследие, полное запоминающихся шуток и фраз, которые мы используем в повседневной жизни. Все эти выражения стали неотъемлемой частью нашего культурного кода, объединяя людей разных возрастов и поколений.

Волчокова кричит после скандального эфира на НТВ: Смешали в кучу все прошлые подставы

Волчокова кричит после скандального эфира на НТВ: Смешали в кучу все прошлые подставы
Анастасия Волочкова не на шутку разозлилась из-за свежего выпуска программы "Новые русские сенсации" на НТВ. Балерина выразила недовольство по поводу того, как канал представил ее отдых на Мальдивах.

Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики

Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики
Повторяющиеся сны могут вызывать у человека множество вопросов и даже тревог. Знакомый сюжет, который возвращается каждую ночь, может казаться застрявшим в бесконечном цикле.

Выбор читателей

03/02Втр"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения 03/02ВтрМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку 02/02Пнд"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле 02/02Пнд"Это моя земля": Лариса Долина ввязалась в новый скандал из-за собственности 02/02Пнд"Гордониха приперлась ко мне на вьюху": Собчак рассказала о скандальной 3-часовой встрече с Екатериной Гордон 03/02ВтрЕфремов после выхода из колонии попал в неожиданную ситуацию – планы пошли под откос