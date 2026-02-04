Долина усилила охрану на концертах Тесты Волочкова раскрыла детали близости с российским певцом Игры Сонник

Среда 4 февраля

Криминалист раскрыл способ мошенников давить на Долину: Запугивали и вводили в ступор
149

В Сети появились фрагменты аудиозаписи разговора Ларисы Долиной со злоумышленниками, в ходе которого они убедили артистку продать свою квартиру.

Шестичасовой диалог вызвал большой резонанс. Хотя полная версия записи пока недоступна, доступные отрывки уже стали предметом анализа экспертов.

Криминалист Михаил Игнатов, изучив фрагменты записи, подчеркнул, что мошенникам удалось психологически подавить Долину всего за несколько минут. Он отметил, что их действия были жесткими и профессиональными.

Злоумышленники применяли методы, которые мгновенно вводят человека в состояние ступора, лишая его способности критически оценивать ситуацию. После этого жертва оказывается в положении, когда ей остаётся лишь следовать инструкциям мошенников.

Одним из главных вопросов остается то, почему Долина не прервала разговор и не обратилась за помощью. Игнатов объясняет это тем, что мошенники создали искусственное чувство срочности и страха в первые минуты общения. Певица могла бы обратиться к знакомым в правоохранительных органах и быстро убедиться, что "операция", о которой ей говорили, была ложной.

Профайлер Илья Анищенко также обратил внимание на использование острых политических тем в манипуляциях, сообщает издание "Аргументы и факты". В опубликованных фрагментах слышны попытки запугивания. По мнению эксперта, такие темы вызывают у жертвы сильное беспокойство и лишают ее способности логически мыслить.

Адвокат Ларисы Долиной заявила, что не располагает информацией о продаже или распространении записей разговора и воздержалась от подробных комментариев. Тем не менее, инцидент привел к судебным разбирательствам с покупательницей квартиры Полиной Лурье. В итоге Верховный суд РФ признал право собственности за Лурье как добросовестным приобретателем.

Эксперты единодушны в том, что ключевое правило защиты — немедленно прерывать подозрительный разговор. Ни банки, ни правоохранительные органы не решают вопросы по телефону.

Давление, просьбы о "секретности" и запреты на обсуждение ситуации с близкими — все эти признаки указывают на мошенничество. В такой ситуации единственно правильный шаг — положить трубку и самостоятельно обратиться в официальные структуры.

4 февраля 2026, 09:17
Долина Долина. Фото: Феликс Грозданов
Аргументы и факты✓ Надежный источник

Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

