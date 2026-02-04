Диброва заговорила о планах родить четвертого ребенка после развода

Полина Диброва продолжает открывать новые горизонты в своей личной жизни. Модель и блогер намекнула на возможность появления четвертого ребенка.

Это заявление стало неожиданным для многих, особенно после ее расставания с телеведущим Дмитрием Дибровым осенью 2025 года. Несмотря на завершение брака, Полина уверяет, что они расстались без конфликтов и сохранили дружеские отношения.

"Если Бог даст – с удовольствием", – обозначила Полина свои планы на будущее. Блогер отметила, что у нее есть "большие планы". После развода Полина переехала из семейного дома и обосновалась в загородном поселке, арендовав отдельный особняк.

Это позволило ей начать новую главу в жизни, вдали от прежних забот и переживаний. На данный момент Диброва строит отношения с бизнесменом Романом Товстиком, отмечает женский журнал Клео.ру. Пара решила действовать последовательно: сначала каждый завершил свои предыдущие браки, а затем начали совместную жизнь.

Стоит отметить, что у Полины трое сыновей – Александра, Федора и Илью, а у Романа шестеро детей от предыдущего брака. Несмотря на такое большое количество детей с обеих сторон, Полина утверждает, что дети быстро нашли общий язык и прекрасно ладят между собой.

Информация о расставании Дибровых появилась летом прошлого года, а официальный развод состоялся 20 сентября. Полина и Дмитрий прожили вместе 16 лет. Разрыв их отношений стал настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса.