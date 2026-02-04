Волчокова кричит после скандального эфира на НТВ: Смешали в кучу все прошлые подставы

Анастасия Волочкова не на шутку разозлилась из-за свежего выпуска программы "Новые русские сенсации" на НТВ.

Балерина выразила недовольство по поводу того, как канал представил ее отдых на Мальдивах. В течение двух недель Анастасия наслаждалась солнечными пляжами в компании Марчела Абаби, но согласилась выделить один день для съемок телевизионщиков. Она надеялась, что программа будет посвящена ее отдыху, и даже делилась с поклонниками видео из курорта, призывая их смотреть программу.

Однако, когда эфир вышел, оказалось, что большую часть времени уделили старым скандалам и неоднозначным моментам из ее жизни, в том числе ее взаимодействию с Никитой Джигурдой. Это вызвало бурю эмоций у Волочковой. В своем блоге она написала о том, как ее обманули, и призвала к ответственности команду НТВ.

"Вы смешали в кучу все прошлые подставы!", — сорвалась на крик балерина.

Анастасия также подчеркнула, что ее достижения в искусстве не могут быть замараны подобными репортажами. Она напомнила о том, как хорошо они провели время на Мальдивах и как ей было обидно видеть, что это время использовали для создания дешевого контента. "Вы воспользовались моим дружеским расположением и доверием", — написала балерина.

Скандал с Джигурдой также не остался в стороне. Их отношения стали напряженными после появления в сети видео с их откровенным танцем. Несмотря на это, Волочкова пыталась сохранить дружбу и даже пригласила его на свое 50-летие. Однако артист не пришел из-за угрозы развода от своей жены.

В результате всей этой истории Волочкова снова оказалась в непростой ситуации. Знаменитость заявила о том, что подобные подставы не должны затмевать ее карьеру и достижения. "Этот репортаж мог показать вашу команду с лучшей стороны", — подытожила она.