Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя

Среда 4 февраля

13:21Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя 12:27Волчокова кричит после скандального эфира на НТВ: Смешали в кучу все прошлые подставы 11:06Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики 10:28Диброва заговорила о планах родить четвертого ребенка после развода 09:17Криминалист раскрыл способ мошенников давить на Долину: Запугивали и вводили в ступор 06:46Дибров на публике признался в любви к известной певице после громкого развода 03:18Стоит ли ожидать снегопада до конца февраля в Москве — ответил синоптик 00:15Долгая ходьба в зимних ботинках приводит к травмам – предупреждение врача 21:46Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку 20:23Эффект белого медведя: психологи обьяснили, почему попытка забыть о проблеме делает только хуже 19:12Этот совет доктора Мясникова облетел весь интернет: что на самом деле имел в виду врач 18:09Больше не "жилье второго сорта": суд принял решение, которое изменит жизнь тысяч россиян 17:01"По две пачки в день, не меньше": страдающей от вредных привычек Лолите срочно потребовалась помощь медиков 15:32"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения 15:15"Слушай внимательно": в сети опубликовали запись разговора Ларисы Долиной с мошенниками – что сказала певица 14:37Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями 14:32Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий 14:16Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с самоваром 12:49Киркоров публично заговорил о связи с Пугачевой: Не вижу ничего ужасного 11:47Недостаток сна разрушает нервные клетки мозга – ученые провели новое исследование 10:41Появились доказательства связи Ким Кардашьян с гонщиком "Формулы-1": Уединились на уикенде 09:59Ефремов после выхода из колонии попал в неожиданную ситуацию – планы пошли под откос 08:57Бузова показала обустроенное для ребенка пространство в своей квартире 06:47Скандал с квартирой помог Ларисе Долиной увеличить аудиторию слушателей в разы 03:16Эксперты назвали россиянам самые выгодные способы увеличить сбережения 00:32Дневной сон на треть снижает риск заболеваний сердца – выводы ученого 20:03Спорт не спасет: врач назвала еду, которая разрушает психику даже у здоровых людей 19:11"Гордониха приперлась ко мне на вьюху": Собчак рассказала о скандальной 3-часовой встрече с Екатериной Гордон 18:10"Это моя земля": Лариса Долина ввязалась в новый скандал из-за собственности 17:23"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле 16:37Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты 16:16Обнародовано прощальное послание Веры Алентовой: что актриса "сказала" спустя 40 дней после смерти 15:30Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней 14:14Тест: угадайте самые яркие фильмы из СССР по первой реплике героя 13:27Раскрыта личность мужа певицы Елки – певец и герой шоу "Холостяк" 12:47Диброва разразилась откровениями после скандального развода: Все летит к чертям 11:45Как вычислить идеальную дозировку кофе? – доцент поделился лучшим методом 09:56Оставшаяся без элитной квартиры Долина вынуждена жить на съемном жилье 08:57Волочкова впервые раскрыла подробности близости с известным российским певцом 06:39В случае падения на льду можно потребовать компенсацию вреда – рекомендации юриста 03:29Мошенники стали рассылать россиянам сообщения с фальшивых аккаунтов управляющих компаний 00:09Автовладельцам назвали главные ошибки при откапывании машины из сугроба 16:27Стоит ли москвичам ждать оттепели в феврале? – синоптик дала точный ответ 14:36Названа причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной 12:1965 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино 10:14Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви 06:42Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега 03:04Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование 00:26Эксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка 16:33Жизнь женщины пошла под откос после посещения стоматолога – самая удивительная история дня
Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя

Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя
151

Советские комедии и драмы оставили нам богатое наследие, полное запоминающихся шуток и фраз, которые мы используем в повседневной жизни.

Все эти выражения стали неотъемлемой частью нашего культурного кода, объединяя людей разных возрастов и поколений. Многие из них звучат так естественно, что мы даже не задумываемся о том, из какого фильма они произошли.

Однако давайте отложим ностальгию в сторону и проверим вашу память. Сможете ли вы, услышав одну из культовых шуток, мгновенно вспомнить фильм, из которого она взята?

1. "— Говорят, юмор жизнь продлевает… — Это тем, кто смеется, жизнь продлевает, а тем кто острит — укорачивает"

А) “Тот самый Мюнхгаузен”

Б) “Афоня”

В) “12 стульев”

2. "Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, так чего зря время терять?"

А) "1"Карнавал"

Б) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

В) "Обыкновенное чудо"

3. "Это нахальство — обнимать мою жену! Да я даже сам себе не дозволяю!"

А) "Не может быть!"

Б) "Гараж"

В) "Вас ожидает гражданка Никанорова"

4. "Не учите меня жить, лучше помогите материально!"

А) "Служебный роман"

Б) "Москва слезам не верит"

В) "Карнавал"

5. "— Я очень, очень богата! — Не волнуйся, это пройдет!"

А) "Бриллиантовая рука"

Б) “Старики-разбойники”

В) “Невероятные приключения итальянцев в России”

Правильные ответы:

1. — А) “Тот самый Мюнхгаузен”

2. — В) "Обыкновенное чудо"

3. — А) "Не может быть!"

4. — Б) "Москва слезам не верит"

5. — В) “Невероятные приключения итальянцев в России”

4 февраля 2026, 13:21
Кадр из советского фильма "Тот самый Мюнхгаузен" (1980)
Волчокова кричит после скандального эфира на НТВ: Смешали в кучу все прошлые подставы

Волчокова кричит после скандального эфира на НТВ: Смешали в кучу все прошлые подставы
Анастасия Волочкова не на шутку разозлилась из-за свежего выпуска программы "Новые русские сенсации" на НТВ. Балерина выразила недовольство по поводу того, как канал представил ее отдых на Мальдивах.

Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики

Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики
Повторяющиеся сны могут вызывать у человека множество вопросов и даже тревог. Знакомый сюжет, который возвращается каждую ночь, может казаться застрявшим в бесконечном цикле.

Диброва заговорила о планах родить четвертого ребенка после развода

Диброва заговорила о планах родить четвертого ребенка после развода
Полина Диброва продолжает открывать новые горизонты в своей личной жизни. Модель и блогер намекнула на возможность появления четвертого ребенка. Это заявление стало неожиданным для многих, особенно после ее расставания с телеведущим Дмитрием Дибровым осенью 2025 года.

Криминалист раскрыл способ мошенников давить на Долину: Запугивали и вводили в ступор

Криминалист раскрыл способ мошенников давить на Долину: Запугивали и вводили в ступор
В Сети появились фрагменты аудиозаписи разговора Ларисы Долиной со злоумышленниками, в ходе которого они убедили артистку продать свою квартиру. Шестичасовой диалог вызвал большой резонанс.

Дибров на публике признался в любви к известной певице после громкого развода

Дибров на публике признался в любви к известной певице после громкого развода
На премьере комедии "Равиоли Оли" в центре внимания оказались не только актеры, но и их отношения вне экранов. Телеведущий Дмитрий Дибров сделал неожиданное признание в любви к своей коллеге Ольге Бузовой.

