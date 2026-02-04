Долгая ходьба в зимних ботинках приводит к травмам – предупреждение врача

Он объяснил, что многие люди не осознают, насколько опасной может быть такая практика для здоровья ног. По словам врача, зимние ботинки часто не обеспечивают достаточной ортопедической поддержки, что может привести к различным травмам и дискомфорту.
Долгая ходьба в обуви, не предназначенной для активной эксплуатации, может вызвать перенапряжение сухожилий и связок. Это, в свою очередь, может привести к болезненным состояниям, особенно если речь идет о длительных прогулках по снегу или льду.
Позитано акцентировал внимание на том, что многие зимние ботинки созданы для защиты от холода и влаги, но не учитывают анатомические особенности стопы. Это может стать причиной развития таких заболеваний, как плантарный фасциит или ахиллов тендинит.
Еще одной серьезной проблемой, о которой упомянул подолог, является риск обморожения. Он отметил, что внутренняя часть зимних ботинок часто недостаточно утеплена, что может быть особенно опасно для людей с чувствительной кожей.
Обморожение может произойти даже при кратковременном нахождении на морозе, если обувь не обеспечивает должного тепла. Позитано рекомендует всегда выбирать качественную обувь, которая способна защитить ноги от холодной погоды и подходит для людей с различными кожными заболеваниями. Он также советует носить толстые носки, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию и комфорт.
Стоит отметить, что выбор правильной обуви в зимний период имеет огромное значение для здоровья. Многие люди пренебрегают этой рекомендацией и выбирают стильные, но некомфортные модели. В результате они рискуют не только здоровьем своих ног, но и общим самочувствием.