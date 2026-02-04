Дибров на публике признался в любви к известной певице после громкого развода

На премьере комедии "Равиоли Оли" в центре внимания оказались не только актеры, но и их отношения вне экранов.

Телеведущий Дмитрий Дибров сделал неожиданное признание в любви к своей коллеге Ольге Бузовой. Это стало настоящей сенсацией на красной дорожке, где оба артиста выглядели великолепно и были в приподнятом настроении.

Во время беседы с журналистами Дибров не скрывал своих чувств. "Когда я вижу Олю, у меня буквально отпадает челюсть", — признался он.

В этот момент рядом с ним находилась Бузова, нежно держа его за руки. Это лишь подогревало интерес к их отношениям. Дибров добавил: "Я ее люблю!", а в подтверждение своих слов сложил пальцы в форме буквы L — символа любви.

Сама Ольга Бузова, как и всегда, была в центре внимания. На премьере также присутствовал ее давний друг Филипп Киркоров, который пришел поддержать певицу в этот важный для нее момент. "Мы это сделали!", — произнесла с улыбкой Ольга, имея в виду успешный выход картины на экран. Она даже помогла Киркорову снять верхнюю одежду для совместного фото на красной дорожке.

Ранее Бузова показала поклонникам один из уголков своего уюта – ванную комнату, которую она подготовила для своего будущего ребенка. Жилое помещение оформлено в светлых тонах, это, по мнению Ольги, способствует спокойствию и уюту. Пространство наполнено мягким светом, а детали интерьера подчеркивают стиль и вкус хозяйки.