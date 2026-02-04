20 миллионов уже мало? Стала известна сумма, за которую Алла Пугачева вернется на сцену

Планы легендарной артистки на масштабное возвращение в 2026 году оказались под угрозой из-за неожиданных финансовых разногласий.



В светских кулуарах Дубая вовсю обсуждают сенсационную новость: один из крупных русскоязычных организаторов намерен привезти Аллу Пугачеву с эксклюзивным концертом. Несмотря на то, что 76-летняя звезда не раз заявляла, что сейчас "не время для выступлений", за закрытыми дверями вовсю идут переговоры. Однако, как выяснилось, "женщина, которая не поет", готова нарушить обет молчания только при соблюдении очень жестких финансовых условий.

Скидок не будет: почему Дубай может не дождаться Примадонну

Главным камнем преткновения стал гонорар. По информации источников, организаторы готовы заплатить за закрытое мероприятие 220 тысяч евро — это почти 20 миллионов рублей. Сумма внушительная, но, как шепчутся в светской тусовке, саму певицу она не впечатлила.

Дело в том, что до начала своей жизни в эмиграции Алла Борисовна оценивала свое выступление минимум в 350 тысяч евро (около 31,7 миллиона рублей). Снижать планку звезда, похоже, не намерена, даже несмотря на то, что спрос на ее концерты заметно упал. Крупнейший организатор мероприятий в интервью KP.RU подтвердил этот тренд:

"У нас про выступления Аллы Пугачевой давно никто не спрашивает, даже не интересуется. Организовать можно было все, при имеющемся бюджете, но это никому не нужно".

Никаких камер и селфи: условия "тайного" концерта

Если стороны все же договорятся, зрителей ждет шоу в режиме строжайшей секретности. Основные требования певицы остаются неизменными:

Вход только по сверхдорогим билетам-приглашениям.

Тотальный запрет на любую съемку — никаких фото и видео в соцсетях.

Камерный формат "для своих".

Спеть для узкого круга Пугачевой несложно: по рассказам очевидцев ее недавних частных выходов на Кипре, она ведет себя очень душевно, дает гостям подпевать в микрофон и много общается. Правда, само выступление длится недолго — около получаса с обязательными перерывами после каждой песни.

Почему певица готова торговаться?

Причина возможного возвращения на сцену проста и прозаична. Хотя старые инвестиции приносят семье дивиденды, расходы на растущих детей требуют немалых вложений, а доходы мужа в последнее время стали скромнее.

Для Аллы Борисовны сейчас нет острой необходимости петь, но и отказываться от нескольких десятков миллионов за 30 минут работы — задача не из легких. Согласится ли она на "скромные" 20 миллионов или Дубай так и не услышит ее голос в 2026 году, пока остается главной загадкой шоу-бизнеса.