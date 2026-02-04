Малахов сообщил об уходе звезды телевидения Тесты Ефремов попал в неожиданную ситуацию Игры Сонник

"Сердце сжимается, пустил слезу": Александр Ревва сделал неожиданное признание о своей дочери

Знаменитый шоумен не смог сдержать эмоций, когда речь зашла о неизбежных переменах в его семье.

На премьере новой комедии "Папа может!" в столичном киноцентре "Октябрь" все внимание было приковано к исполнителю главной роли Александру Ревве. Артист много шутил, рассказывал о съемках, но в разговоре с журналистами, как сообщает Клео.ру неожиданно затронул очень личную и тревожную для него тему — взросление детей. Оказалось, что за образом брутального мачо Артура Пирожкова скрывается сентиментальный отец, который панически боится отпускать дочерей во взрослую жизнь.

Фильм, который представил Ревва, рассказывает историю успешного бизнесмена, оставшегося один на один с четырьмя детьми и бытом, пока жена улетела на Мальдивы. Александр признался, что эта роль для него во многом автобиографична.

"В фильме папа остается один на один с бытом на 10 дней, а мне такое счастье выпало на три дня. И я очень хорошо помню свое стрессовое состояние, пережаренную яичницу и панику: "Что делать? ОК, гугл", — поделился актер.

Ревва считает, что каждому мужчине полезно увидеть это "наглядное пособие", чтобы понять: быть папой — это не просто запись в паспорте, а огромный труд. Сам он старается быть вовлеченным отцом, хотя и признает, что до идеала ему еще далеко.

Однако настоящим испытанием для шоумена стали не бытовые трудности, а время, которое летит слишком быстро. В этом году его старшей дочери Алисе исполнилось 18 лет. Александр не скрывает: мысль о том, что девочка выросла, дается ему нелегко.

"Ох, у меня сердце каждый раз сжимается, когда я об этом думаю, настроение исчезает. Прошу! Дети! Не надо так быстро взрослеть", — эмоционально заявил Ревва.

Он признался, что дома он совсем не строгий воспитатель, а "папа-папа", который от одного слова "папочка" моментально тает и "превращается в кисель".

Самым трогательным моментом интервью стало признание артиста о будущем замужестве дочерей. Ревва рассказал, что иногда пытается смоделировать ситуацию, когда ему придется вести дочь к алтарю. Эти фантазии вызывают у него бурю чувств.

"Танец отца и невесты. Вот, совсем недавно, кстати, фильм посмотрел "Отец невесты" и так живо себя на месте героев представил, что слезу пустил", — разоткровенничался шоумен.

Несмотря на свои переживания, Александр старается не навязывать дочерям свое мнение в личной жизни, оставляя роль главного советчика маме. А вот к роли дедушки (или, как шутят в его семье, "бабушки" — с отсылкой к его известному персонажу) он уже морально готов и уверен, что будет любить внуков безусловной любовью.

4 февраля 2026, 15:30
Александр Ревва. Фото: Youtube / @gaz_live
Клео.ру✓ Надежный источник

