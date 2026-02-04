Малахов сообщил об уходе звезды телевидения Тесты Ефремов попал в неожиданную ситуацию Игры Сонник

"Я была разной актрисой, но…": Бузова сделала неожиданное признание о своем будущем в кино
192

На фоне роскошной премьеры и громких заявлений Ольга Бузова внезапно показала свою уязвимую сторону, честно ответив на вопрос о своей карьере.

5 февраля в столичном кинотеатре "Октябрь" состоялось событие, которого ждали миллионы поклонников Ольги Бузовой — премьера комедии "Равиоли Оли", где она исполнила главную роль. Как сообщает портал Клео.ру, мероприятие прошло с размахом: красная дорожка, десятки звездных гостей во главе с Филиппом Киркоровым и сама виновница торжества, сменившая за вечер три наряда. Ольга начала вечер с коронного заявления: "Кино поменялось необратимо, потому что в него пришла Бузова". Но за этой привычной самоуверенностью скрывалось настоящее волнение за свое будущее.

Сомнения за маской уверенности

Когда журналисты спросили Ольгу, довольна ли она своей работой в кадре, ее ответ оказался на удивление скромным и даже тревожным. Вместо ожидаемых хвалебных речей о собственном таланте, Бузова призналась, что не знает, как ее примет зритель в новом, самом серьезном для нее амплуа.

"Я пока не видела фильм! (...) Я была разной актрисой, но киноактрисой еще не была. Как профессионал я справилась, но понравится ли зрителю? Начнется ли у меня карьера в кино как у киноактрисы? Покажет только время", — разоткровенничалась звезда.

Это признание прозвучало особенно контрастно на фоне ее же слов о "покорении кинематографа". Стало понятно, что для Ольги это не просто очередной проект, а момент истины.

Путь длиной в 24 года

Волнение Бузовой легко объяснить. По ее собственным словам, она шла к этой премьере почти всю свою сознательную жизнь. Это не сиюминутная прихоть, а воплощение детской мечты.

"Это путь в 24 года — от мечты 16-летней девочки поступить в театральный до идеи Лики Бланк снять со мной кино", — поделилась артистка.

В фильме она играет звезду, которая оказывается владелицей убыточного пельменного завода и влюбляется в афериста. Ольга отметила, что история во многом автобиографична — ей тоже не раз приходилось падать, но она всегда находила силы идти дальше. Теперь главный вопрос для нее — сможет ли она "встать и пойти дальше" уже в качестве большой киноактрисы, или эта вершина так и останется непокоренной.

4 февраля 2026, 16:02
Ольга Бузова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
