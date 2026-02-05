Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные

Малахов сообщил об уходе звезды телевидения Тесты Ефремов попал в неожиданную ситуацию Игры Сонник

Четверг 5 февраля

06:46Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные 03:21Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта 00:18Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу 20:36"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта 19:38Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами" 18:1020 миллионов уже мало? Стала известна сумма, за которую Алла Пугачева вернется на сцену 17:19Ушла эпоха: не стало заслуженной артистки России Ольги Чиповской 17:02"Рыдаю": Лариса Гузеева ввязалась в жесткую перепалку из-за своей фигуры 16:02"Я была разной актрисой, но…": Бузова сделала неожиданное признание о своем будущем в кино 15:30"Сердце сжимается, пустил слезу": Александр Ревва сделал неожиданное признание о своей дочери 13:21Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя 12:27Волчокова кричит после скандального эфира на НТВ: Смешали в кучу все прошлые подставы 11:06Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики 10:28Диброва заговорила о планах родить четвертого ребенка после развода 09:17Криминалист раскрыл способ мошенников давить на Долину: Запугивали и вводили в ступор 06:46Дибров на публике признался в любви к известной певице после громкого развода 03:18Стоит ли ожидать снегопада до конца февраля в Москве — ответил синоптик 00:15Долгая ходьба в зимних ботинках приводит к травмам – предупреждение врача 21:46Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку 20:23Эффект белого медведя: психологи обьяснили, почему попытка забыть о проблеме делает только хуже 19:12Этот совет доктора Мясникова облетел весь интернет: что на самом деле имел в виду врач 18:09Больше не "жилье второго сорта": суд принял решение, которое изменит жизнь тысяч россиян 17:01"По две пачки в день, не меньше": страдающей от вредных привычек Лолите срочно потребовалась помощь медиков 15:32"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения 15:15"Слушай внимательно": в сети опубликовали запись разговора Ларисы Долиной с мошенниками – что сказала певица 14:37Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями 14:32Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий 14:16Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с самоваром 12:49Киркоров публично заговорил о связи с Пугачевой: Не вижу ничего ужасного 11:47Недостаток сна разрушает нервные клетки мозга – ученые провели новое исследование 10:41Появились доказательства связи Ким Кардашьян с гонщиком "Формулы-1": Уединились на уикенде 09:59Ефремов после выхода из колонии попал в неожиданную ситуацию – планы пошли под откос 08:57Бузова показала обустроенное для ребенка пространство в своей квартире 06:47Скандал с квартирой помог Ларисе Долиной увеличить аудиторию слушателей в разы 03:16Эксперты назвали россиянам самые выгодные способы увеличить сбережения 00:32Дневной сон на треть снижает риск заболеваний сердца – выводы ученого 20:03Спорт не спасет: врач назвала еду, которая разрушает психику даже у здоровых людей 19:11"Гордониха приперлась ко мне на вьюху": Собчак рассказала о скандальной 3-часовой встрече с Екатериной Гордон 18:10"Это моя земля": Лариса Долина ввязалась в новый скандал из-за собственности 17:23"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле 16:37Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты 16:16Обнародовано прощальное послание Веры Алентовой: что актриса "сказала" спустя 40 дней после смерти 15:30Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней 14:14Тест: угадайте самые яркие фильмы из СССР по первой реплике героя 13:27Раскрыта личность мужа певицы Елки – певец и герой шоу "Холостяк" 12:47Диброва разразилась откровениями после скандального развода: Все летит к чертям 11:45Как вычислить идеальную дозировку кофе? – доцент поделился лучшим методом 09:56Оставшаяся без элитной квартиры Долина вынуждена жить на съемном жилье 08:57Волочкова впервые раскрыла подробности близости с известным российским певцом 06:39В случае падения на льду можно потребовать компенсацию вреда – рекомендации юриста
Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные

Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные
40

Светские обозреватели продолжают активно обсуждать новостью о помолвке Анастасии Решетовой.

Модель представила обручальное кольцо с крупным бриллиантом, но при этом оставила в тайне имя своего избранника. В социальных сетях начались обсуждения на тему того, уводила ли Решетова мужчину из других отношений. Однако, как выяснилось, на момент их знакомства оба были свободны.

Сейчас стало известно, что ее женихом является Владислав Абрамян, сын влиятельного бизнесмена Ары Абрамяна. Владиславу 33 года, он является не только наследником успешной бизнес-империи, но и увлекается конным спортом и боевыми искусствами. Его отец занимает пост президента Всемирного армянского конгресса и руководит крупной компанией.

Сама Анастасия долгое время скрывала свои отношения от общественности, не давая никаких намеков на то, что ее сердце занято. Продюсер Сергей Дворцов поделился некоторыми подробностями о том, как начался роман модели и предпринимателя.

По его словам, пара познакомилась на одном из мероприятий, где их представили друг другу. Хотя в социальных сетях долгое время не было никаких намеков на их отношения, это не означает, что все происходило стремительно. "Это он ее добивался. Долго писал ей, в том числе через помощника Насти", — отметил Дворцов.

2 января Анастасия отметила свой юбилей — ей исполнилось 30 лет. Она отпраздновала это событие на Мальдивах, где и получила предложение руки и сердца от Владислава.

Несмотря на положительные комментарии на тему данного события, в адрес Анастасии также прозвучали колкости и шутки. Некоторые пользователи соцсетей напоминали ей о прошлом романе с рэпером Тимати, интересуясь, "чей муж на этот раз ее суженый?".

При этом продюсер Дворцов утверждает, что такие обвинения неуместны. "У жениха Анастасии не было отношений на момент их знакомства, так что обвинять ее в том, что она разбила какую-то пару, некорректно", — отметил он.

5 февраля 2026, 06:46
Анастасия Решетова. Кадр: YouTube-канал "Надежда Стрелец"
Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта

Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта
Синоптики предупредили москвичей о том, что тепло в столицу не придет раньше конца марта. Синоптики предупредили москвичей о том, что тепло в столицу не придет раньше конца марта.

Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу

Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу
В России вступили в силу новые правила получения семейной ипотеки. Многие семьи, которые надеялись воспользоваться предыдущими условиями, вынуждены учитывать нововведения. Одно из главных изменений заключается в том, что теперь можно оформить только один ипотечный кредит на семью, тогда как раньше каждый супруг мог получить отдельный займ, если их доходы это позволяли.

"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта

"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта
Во время семейной поездки в Армению супруга известного телеведущего в шутливой, но резкой форме высказала все, что думает об их совместной жизни. Иван Ургант продолжает делиться кадрами из своего зарубежного тура.

Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами"

Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами"
Многие даже не подозревают, что привычное стремление быстро сбросить вес к отпуску может навсегда изменить обмен веществ не в лучшую сторону. Сбросить лишнее — задача сложная, но настоящая битва начинается после того, как весы показали заветную цифру.

20 миллионов уже мало? Стала известна сумма, за которую Алла Пугачева вернется на сцену

20 миллионов уже мало? Стала известна сумма, за которую Алла Пугачева вернется на сцену
Планы легендарной артистки на масштабное возвращение в 2026 году оказались под угрозой из-за неожиданных финансовых разногласий. В светских кулуарах Дубая вовсю обсуждают сенсационную новость: один из крупных русскоязычных организаторов намерен привезти Аллу Пугачеву с эксклюзивным концертом.

