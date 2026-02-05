Проблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой

Малахов сообщил об уходе звезды телевидения Тесты Ефремов попал в неожиданную ситуацию Игры Сонник

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой
Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну
Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого
"Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Четверг 5 февраля

14:02Тест: вспомните самые значимые советские фильмы по именам героев 12:53Проблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой 11:45Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование 10:05Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты 09:43В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве" 09:14Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим 06:46Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные 03:21Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта 00:18Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу 20:36"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта 19:38Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами" 18:1020 миллионов уже мало? Стала известна сумма, за которую Алла Пугачева вернется на сцену 17:19Ушла эпоха: не стало заслуженной артистки России Ольги Чиповской 17:02"Рыдаю": Лариса Гузеева ввязалась в жесткую перепалку из-за своей фигуры 16:02"Я была разной актрисой, но…": Бузова сделала неожиданное признание о своем будущем в кино 15:30"Сердце сжимается, пустил слезу": Александр Ревва сделал неожиданное признание о своей дочери 13:21Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя 12:27Волчокова кричит после скандального эфира на НТВ: Смешали в кучу все прошлые подставы 11:06Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики 10:28Диброва заговорила о планах родить четвертого ребенка после развода 09:17Криминалист раскрыл способ мошенников давить на Долину: Запугивали и вводили в ступор 06:46Дибров на публике признался в любви к известной певице после громкого развода 03:18Стоит ли ожидать снегопада до конца февраля в Москве — ответил синоптик 00:15Долгая ходьба в зимних ботинках приводит к травмам – предупреждение врача 21:46Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку 20:23Эффект белого медведя: психологи обьяснили, почему попытка забыть о проблеме делает только хуже 19:12Этот совет доктора Мясникова облетел весь интернет: что на самом деле имел в виду врач 18:09Больше не "жилье второго сорта": суд принял решение, которое изменит жизнь тысяч россиян 17:01"По две пачки в день, не меньше": страдающей от вредных привычек Лолите срочно потребовалась помощь медиков 15:32"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения 15:15"Слушай внимательно": в сети опубликовали запись разговора Ларисы Долиной с мошенниками – что сказала певица 14:37Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями 14:32Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий 14:16Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с самоваром 12:49Киркоров публично заговорил о связи с Пугачевой: Не вижу ничего ужасного 11:47Недостаток сна разрушает нервные клетки мозга – ученые провели новое исследование 10:41Появились доказательства связи Ким Кардашьян с гонщиком "Формулы-1": Уединились на уикенде 09:59Ефремов после выхода из колонии попал в неожиданную ситуацию – планы пошли под откос 08:57Бузова показала обустроенное для ребенка пространство в своей квартире 06:47Скандал с квартирой помог Ларисе Долиной увеличить аудиторию слушателей в разы 03:16Эксперты назвали россиянам самые выгодные способы увеличить сбережения 00:32Дневной сон на треть снижает риск заболеваний сердца – выводы ученого 20:03Спорт не спасет: врач назвала еду, которая разрушает психику даже у здоровых людей 19:11"Гордониха приперлась ко мне на вьюху": Собчак рассказала о скандальной 3-часовой встрече с Екатериной Гордон 18:10"Это моя земля": Лариса Долина ввязалась в новый скандал из-за собственности 17:23"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле 16:37Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты 16:16Обнародовано прощальное послание Веры Алентовой: что актриса "сказала" спустя 40 дней после смерти 15:30Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней 14:14Тест: угадайте самые яркие фильмы из СССР по первой реплике героя
Проблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой

Проблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой
271

На протяжении последних месяцев Алла Пугачева практически не появляется на публике. Это вызвало множество слухов и обсуждений среди поклонников и журналистов.

По данным издания "KP.ru", местные жители связывают нежелание Пугачевой выходить из дома с ее состоянием здоровья и образом жизни на острове. Одна из россиянок, живущая на Кипре, поделилась своими впечатлениями о встрече с певицей.

Она вспомнила, что видела Примадонну около года назад и отметила, что тогда артистка выглядела бодрой и уверенной. Однако она также упомянула о проблемах с местной медициной: дело в том, что доступ к качественным медицинским услугам ограничен.

Другие свидетели утверждают, что Пугачева выглядит усталой и напряженной. Одна из жительниц Лимасола рассказала о том, как увидела певицу на набережной. По ее словам, артистка старалась скрыть свое лицо под кепкой и выглядела так, будто хотела избежать внимания.

Многие россияне на Кипре считают, что истинная причина отсутствия Пугачевой на публике заключается в ее внутреннем состоянии и невозможности вернуться к привычной жизни. После того, как певица уехала из России в Израиль, ее жизнь кардинально изменилась.

Ранее певец Филипп Киркоров вспомнил о словах Пугачевой, которая утверждала, что их брак с королем поп-сцены был фиктивным. Артист отметил, что несмотря на ее заявление, он продолжает уважать и ценить их общую историю.

5 февраля 2026, 12:53
Алла Пугачева. Фото: соцсети
KP.ru✓ Надежный источник

Тест: вспомните самые значимые советские фильмы по именам героев

Тест: вспомните самые значимые советские фильмы по именам героев
Знакомо ли вам ощущение, когда полное имя персонажа из фильма вызывает в памяти яркие сцены и запоминающиеся фразы? Подготовили для вас тест, который станет настоящим испытанием для истинных ценителей советской классики.

Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование

Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование
Недавние исследования, проведенные учеными из Университета Сунь Ятсена в Китае, выявили поразительную взаимосвязь между деменцией и рядом заболеваний, которые не затрагивают мозг напрямую. Примерно одна треть всех случаев деменции в мире может быть связана с болезнью десен, диабетом второго типа, потерей слуха и циррозом печени.

Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим

Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим
Выбор бальзама для губ может показаться простым делом. Однако когда мы сталкиваемся с широким ассортиментом на маркетплейсах, вопрос о том, какой продукт действительно стоит внимания, усложняется. Клео.

Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные

Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные
Светские обозреватели продолжают активно обсуждать новостью о помолвке Анастасии Решетовой. Модель представила обручальное кольцо с крупным бриллиантом, но при этом оставила в тайне имя своего избранника.

Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта

Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта
Синоптики предупредили москвичей о том, что тепло в столицу не придет раньше конца марта. Синоптики предупредили москвичей о том, что тепло в столицу не придет раньше конца марта.

