Проблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой

На протяжении последних месяцев Алла Пугачева практически не появляется на публике. Это вызвало множество слухов и обсуждений среди поклонников и журналистов.

По данным издания "KP.ru", местные жители связывают нежелание Пугачевой выходить из дома с ее состоянием здоровья и образом жизни на острове. Одна из россиянок, живущая на Кипре, поделилась своими впечатлениями о встрече с певицей.

Она вспомнила, что видела Примадонну около года назад и отметила, что тогда артистка выглядела бодрой и уверенной. Однако она также упомянула о проблемах с местной медициной: дело в том, что доступ к качественным медицинским услугам ограничен.

Другие свидетели утверждают, что Пугачева выглядит усталой и напряженной. Одна из жительниц Лимасола рассказала о том, как увидела певицу на набережной. По ее словам, артистка старалась скрыть свое лицо под кепкой и выглядела так, будто хотела избежать внимания.

Многие россияне на Кипре считают, что истинная причина отсутствия Пугачевой на публике заключается в ее внутреннем состоянии и невозможности вернуться к привычной жизни. После того, как певица уехала из России в Израиль, ее жизнь кардинально изменилась.

Ранее певец Филипп Киркоров вспомнил о словах Пугачевой, которая утверждала, что их брак с королем поп-сцены был фиктивным. Артист отметил, что несмотря на ее заявление, он продолжает уважать и ценить их общую историю.