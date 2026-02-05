Замок за 1,6 миллиарда больше не нужен: стало известно, почему Алла Пугачева избавляется от элитного жилья

Семья легендарной певицы окончательно определилась с новым местом жительства и начала избавляться от самого дорогого имущества.



Жизнь Аллы Пугачевой и ее семьи продолжает оставаться предметом жарких дискуссий, особенно когда дело касается их недвижимости. Как сообщает кипрский портал элитной недвижимости One, на торги выставлен трехэтажный объект в самом престижном районе Лимасола — Неаполисе. Несмотря на всю роскошь, лот оказался "заговоренным": покупатели не спешат отдавать свои деньги, а сама певица, похоже, уже нашла себе новое пристанище.

Бассейн на крыше и пустые коридоры

Трехэтажный пентхаус площадью более тысячи квадратных метров — это настоящий дворец в небе. Шесть спален, пять ванных комнат и личный бассейн на крыше с видом на море оцениваются в 18 миллионов евро, что по нынешнему курсу составляет более 1,6 миллиарда рублей. Однако, как пишет "Комсомольская правда", найти нового владельца для такого гиганта в условиях мирового кризиса задача не из легких.

Объект находится в продаже уже около года, но желающих пока нет. Соседи по элитному жилому комплексу рассказывают, что сама певица перестала появляться в Лимасоле. Жилье фактически пустует, и Примадонна, кажется, окончательно решила разорвать связь с этим местом, но есть одна деталь, которая указывает на ее новые планы.

Смена курса: почему Болгария стала привлекательнее?

В окружении артистки все чаще обсуждают возможный переезд семьи в Болгарию. Основная причина — стоимость жизни и содержание недвижимости, которые на Кипре бьют по карману. По информации источников, Пугачева уже присмотрела себе дом в элитном, но спокойном поселке под Софией.

Новое жилье обошлось певице в несколько десятков миллионов рублей — сумма внушительная, но на фоне кипрского миллиарда она кажется почти скромной. Семья ищет уединения и финансовой стабильности, но, похоже, шлейф "неудачных продаж" тянется за ними еще из России.

Подмосковная дача падает в цене

Проблемы с реализацией имущества коснулись и дома в Солнечногорске, который был оформлен на внука певицы Никиту Преснякова. По данным "Национальной службы новостей", изначально за особняк просили 152 миллиона рублей, но сейчас цена рухнула до 115 миллионов. Покупателей не привлекает даже скидка в 10 миллионов, предложенная совсем недавно.

Риелторы настроены скептически. Помимо общего падения спроса, у объекта обнаружились юридические проблемы: на участке находится скандальный незаконный пирс, который нужно демонтировать. Удастся ли Алле Борисовне избавиться от дорогостоящих активов и начать жизнь с чистого листа в новой стране — пока остается главной загадкой сезона.