Муж Бородиной удрал из нового телешоу, узнав правду о "бывшем"

Четверг 5 февраля

16:29Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой 16:02Муж Бородиной удрал из нового телешоу, узнав правду о "бывшем" 15:30Замок за 1,6 миллиарда больше не нужен: стало известно, почему Алла Пугачева избавляется от элитного жилья 14:02Тест: вспомните самые значимые советские фильмы по именам героев 12:53Проблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой 11:45Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование 10:05Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты 09:43В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве" 09:14Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим 06:46Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные 03:21Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта 00:18Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу 20:36"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта 19:38Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами" 18:1020 миллионов уже мало? Стала известна сумма, за которую Алла Пугачева вернется на сцену 17:19Ушла эпоха: не стало заслуженной артистки России Ольги Чиповской 17:02"Рыдаю": Лариса Гузеева ввязалась в жесткую перепалку из-за своей фигуры 16:02"Я была разной актрисой, но…": Бузова сделала неожиданное признание о своем будущем в кино 15:30"Сердце сжимается, пустил слезу": Александр Ревва сделал неожиданное признание о своей дочери 13:21Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя 12:27Волчокова кричит после скандального эфира на НТВ: Смешали в кучу все прошлые подставы 11:06Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики 10:28Диброва заговорила о планах родить четвертого ребенка после развода 09:17Криминалист раскрыл способ мошенников давить на Долину: Запугивали и вводили в ступор 06:46Дибров на публике признался в любви к известной певице после громкого развода 03:18Стоит ли ожидать снегопада до конца февраля в Москве — ответил синоптик 00:15Долгая ходьба в зимних ботинках приводит к травмам – предупреждение врача 21:46Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку 20:23Эффект белого медведя: психологи обьяснили, почему попытка забыть о проблеме делает только хуже 19:12Этот совет доктора Мясникова облетел весь интернет: что на самом деле имел в виду врач 18:09Больше не "жилье второго сорта": суд принял решение, которое изменит жизнь тысяч россиян 17:01"По две пачки в день, не меньше": страдающей от вредных привычек Лолите срочно потребовалась помощь медиков 15:32"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения 15:15"Слушай внимательно": в сети опубликовали запись разговора Ларисы Долиной с мошенниками – что сказала певица 14:37Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями 14:32Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий 14:16Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с самоваром 12:49Киркоров публично заговорил о связи с Пугачевой: Не вижу ничего ужасного 11:47Недостаток сна разрушает нервные клетки мозга – ученые провели новое исследование 10:41Появились доказательства связи Ким Кардашьян с гонщиком "Формулы-1": Уединились на уикенде 09:59Ефремов после выхода из колонии попал в неожиданную ситуацию – планы пошли под откос 08:57Бузова показала обустроенное для ребенка пространство в своей квартире 06:47Скандал с квартирой помог Ларисе Долиной увеличить аудиторию слушателей в разы 03:16Эксперты назвали россиянам самые выгодные способы увеличить сбережения 00:32Дневной сон на треть снижает риск заболеваний сердца – выводы ученого 20:03Спорт не спасет: врач назвала еду, которая разрушает психику даже у здоровых людей 19:11"Гордониха приперлась ко мне на вьюху": Собчак рассказала о скандальной 3-часовой встрече с Екатериной Гордон 18:10"Это моя земля": Лариса Долина ввязалась в новый скандал из-за собственности 17:23"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле 16:37Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты
Муж Бородиной удрал из нового телешоу, узнав правду о "бывшем"

173

Оказавшись в центре громкого скандала в Марокко, Николай Сердюков принял решение, которое шокировало всю съемочную группу.

Съемки нового реалити-проекта "Мастер игры" в Марракеше обещали стать главным событием сезона, но обернулись непредвиденным демаршем. Николай Сердюков, которого сейчас все знают как мужа Ксении Бородиной, прилетел в Африку в отличном настроении. Он официально подтвердил свое участие и готовился к долгой работе под прицелом камер. Однако, как сообщает портал Super.ru, идиллия закончилась в тот момент, когда вскрылась информация о полном составе игроков.

Ситуация на площадке накалилась до предела, когда Николай узнал, что одним из его соперников в игре станет Курбан Омаров — бывший супруг Бородиной. Продюсеры, судя по всему, рассчитывали на громкую стычку двух главных мужчин в жизни телеведущей в одном кадре. Но расчет не оправдался: Сердюков буквально удрал со съемок, не пожелав участвовать в этой интриге.

По данным инсайдеров, Сердюков до последнего момента не знал, что Омаров тоже заявлен в проекте. Как только фамилия "бывшего" была произнесена, Николай тут же сменил тактику. Он не стал вступать в открытые конфликты или требовать замены участников, а просто решил, что в этом шоу ему не место.

В распоряжении журналистов оказались кадры, на которых запечатлены последние минуты пребывания Николая в Марокко. На видео видно, как Сердюков сосредоточенно с кем-то переписывается в телефоне — возможно, советуясь с Ксенией о том, как поступить в такой пикантной ситуации. Сразу после этого он начал стремительно собирать чемоданы.

Никаких долгих прощаний с коллегами не последовало. Николай погрузил свои вещи в черный минивэн и покинул территорию съемочной площадки, оставив организаторов в глубоком недоумении. Теперь продюсерам "Мастера игры" придется экстренно переписывать сценарий, ведь один из самых медийных героев предпочел "побег" сомнительному соседству. К чему приведет этот конфликт и как на него отреагирует сам Омаров, который остался в проекте? Скоро узнаем.

Шоу-бизнес в Telegram

5 февраля 2026, 16:02
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: кадр из шоу "Сокровища императора"
SUPER✓ Надежный источник

Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

