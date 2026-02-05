Муж Бородиной удрал из нового телешоу, узнав правду о "бывшем"

Оказавшись в центре громкого скандала в Марокко, Николай Сердюков принял решение, которое шокировало всю съемочную группу.

Съемки нового реалити-проекта "Мастер игры" в Марракеше обещали стать главным событием сезона, но обернулись непредвиденным демаршем. Николай Сердюков, которого сейчас все знают как мужа Ксении Бородиной, прилетел в Африку в отличном настроении. Он официально подтвердил свое участие и готовился к долгой работе под прицелом камер. Однако, как сообщает портал Super.ru, идиллия закончилась в тот момент, когда вскрылась информация о полном составе игроков.

Ситуация на площадке накалилась до предела, когда Николай узнал, что одним из его соперников в игре станет Курбан Омаров — бывший супруг Бородиной. Продюсеры, судя по всему, рассчитывали на громкую стычку двух главных мужчин в жизни телеведущей в одном кадре. Но расчет не оправдался: Сердюков буквально удрал со съемок, не пожелав участвовать в этой интриге.

По данным инсайдеров, Сердюков до последнего момента не знал, что Омаров тоже заявлен в проекте. Как только фамилия "бывшего" была произнесена, Николай тут же сменил тактику. Он не стал вступать в открытые конфликты или требовать замены участников, а просто решил, что в этом шоу ему не место.

В распоряжении журналистов оказались кадры, на которых запечатлены последние минуты пребывания Николая в Марокко. На видео видно, как Сердюков сосредоточенно с кем-то переписывается в телефоне — возможно, советуясь с Ксенией о том, как поступить в такой пикантной ситуации. Сразу после этого он начал стремительно собирать чемоданы.

Никаких долгих прощаний с коллегами не последовало. Николай погрузил свои вещи в черный минивэн и покинул территорию съемочной площадки, оставив организаторов в глубоком недоумении. Теперь продюсерам "Мастера игры" придется экстренно переписывать сценарий, ведь один из самых медийных героев предпочел "побег" сомнительному соседству. К чему приведет этот конфликт и как на него отреагирует сам Омаров, который остался в проекте? Скоро узнаем.