Четверг 5 февраля

Этот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко

Этот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко
99

Многие годами ищут способ справиться с бессонницей, не подозревая, что решение скрывается в обычном стакане яркого сока.

Бессонница — это проблема, которая выматывает не только физически, но и морально. Мы пробуем проветривать комнату, покупаем дорогие маски для сна и стараемся не смотреть в телефон за час до отдыха, но мысли в голове продолжают крутиться, мешая организму расслабиться. Традиционно лучшим средством для засыпания считается теплое молоко, но современные исследования доказали: существует другой, более эффективный вариант. Оказывается, именно этот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко, а натуральный вишневый сок.

Мелатонин в стакане: почему именно вишня?

Речь идет не о сладких нектарах из пакетов, а о натуральном терпком соке вишни. Ученые из Луизианского государственного университета провели эксперимент и выяснили, что этот продукт является природным источником мелатонина — гормона, который отвечает за наши циклы сна и бодрствования. Но почему он работает лучше привычных средств?

Все дело в уникальном сочетании веществ. Помимо мелатонина, в вишне содержится аминокислота триптофан. Она помогает организму вырабатывать серотонин, который, в свою очередь, способствует глубокому расслаблению. Исследование показало, что люди, выпивающие стакан такого сока вечером, засыпали в среднем на 15–20 минут быстрее. Но есть и другие варианты, которые могут стать отличной альтернативой.

Травяные помощники: что еще стоит добавить в вечернее меню?

Если вишневый сок кажется вам слишком кислым, можно обратить внимание на проверенные временем травяные сборы. Они действуют мягче, но при регулярном использовании дают стойкий результат.

НапитокГлавный эффектКому подходит
Ромашковый чайСнимает тревожность и расслабляет мышцыТем, кто испытывает стресс на работе
Банановый чайНасыщает организм магнием и калиемЛюдям, страдающим от ночных судорог
Чай с мелиссойУспокаивает нервную системуПри легких нарушениях сна

Банановый чай, кстати, готовится очень просто: достаточно проварить целый банан (вместе с кожурой, предварительно хорошо помыв) в кипящей воде около 10 минут. Полученный отвар богат магнием, который называют главным "минералом спокойствия". Однако, выпивая даже самый полезный напиток, важно помнить об одном нюансе, который может все испортить.

Главное правило вечернего чаепития

Чтобы выбранное средство сработало, а не заставило вас бегать в туалет посреди ночи, пить его нужно за 45–60 минут до того, как вы ляжете в кровать. Порция не должна быть большой — достаточно 150–200 мл.

Помните, что никакой напиток не поможет, если в спальне слишком жарко или вы продолжаете листать ленту новостей в постели. Создайте правильную атмосферу, выпейте свой "эликсир сна", и вы заметите, как утро станет действительно бодрым. Но что делать, если даже проверенные рецепты перестали помогать? Оказывается, иногда причина скрыта в одной привычке, которую мы ошибочно считаем полезной.

5 февраля 2026, 18:35
Фото: сгенерировано ИИ
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

