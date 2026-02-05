Миллионы на жизнь за океаном: стало известно, кто на самом деле оплачивает счета Никиты Преснякова

Оказалось, что красивая жизнь старшего внука Примадонны в Америке во многом держится на регулярной родительской помощи.



Никита Пресняков уже несколько лет обживается в США, демонстрируя в соцсетях успехи в режиссуре и музыкальные проекты. Однако за глянцевой картинкой успеха скрывается иная реальность: по информации из светских кулуаров, собственных заработков артисту катастрофически не хватает для поддержания привычного уровня жизни. Именно поэтому его знаменитые родители, Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков, до сих пор вынуждены отправлять сыну внушительные суммы.

Почему собственных доходов не хватает на жизнь?

Жизнь в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке — удовольствие не из дешевых, особенно когда ты только пытаешься закрепиться в индустрии. Аренда жилья в престижных районах, техника для съемок и продвижение собственного бренда требуют вложений, которые пока не окупаются гонорарами. Ситуацию серьезно осложняет и то, что финансовый тыл Никиты в России превратился в настоящую обузу.

Речь идет о знаменитой даче в Солнечногорске, которую Алла Пугачева подарила внуку. Особняк площадью в сотни квадратных метров уже давно выставлен на продажу, но покупателей нет. Более того, ценник на объект постоянно падает:

Сентябрь 2025 года: 152 миллиона рублей.

Текущая цена: 115 миллионов рублей.

Скидка: более 35 миллионов, и это еще не предел.

Незаконный пирс и другие проблемы "бабушкиного" наследства

Продать подмосковную недвижимость мешают не только кризисные времена, но и юридические ловушки. На участке обнаружили скандальный незаконный пирс, который по закону нужно снести. Пока нарушения не устранены, сделка висит в воздухе, а содержание пустующего дома продолжает вытягивать деньги из семейного бюджета.

Понимая, что старший сын оказался в сложной ситуации, Орбакайте и Пресняков-старший приняли решение не прекращать финансовую поддержку. По слухам, суммы, которые уходят за океан, исчисляются миллионами рублей ежемесячно. Родители считают, что это необходимая "инвестиция" в будущее Никиты, пока его карьера в Штатах не начнет приносить реальную прибыль.

Как долго продлится родительская опека?

Несмотря на то что Никите уже за тридцать, вопрос о его финансовой независимости остается открытым. Кристина Орбакайте, которая и сама часто бывает в США, лично контролирует, чтобы у сына было все необходимое для жизни и творчества. Владимир Пресняков также не остается в стороне, обеспечивая наследнику надежную "подушку безопасности".

Пока подмосковная дача не продана, а голливудские мечты не превратились в твердую валюту, родительские миллионы остаются главным источником спокойствия для Никиты. Но сможет ли он когда-нибудь окончательно отказаться от помощи семьи или этот "семейный абонемент" на содержание останется с ним навсегда? Ответ, скорее всего, зависит от того, как скоро найдется покупатель на то самое наследство в Солнечногорске.