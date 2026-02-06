Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"?

Вышедший в 1983 году фильм "Мираж" стал настоящим культурным феноменом.

Главную роль в картине исполнила 32-летняя Мирдза Мартинсоне, которая мгновенно превратилась в звезду Советского Союза. Ее яркие рыжие волосы, чувственные губы и стройная фигура в откровенном купальнике пленили сердца миллионов.

Предлагаем вам пройти тест и проверить свои знания о картине. Насколько хорошо вы помните этот культовый фильм?

1. Отчего ушел из жизни Джузеппе, он же Джиппо?

А) От сердечного приступа

Б) Он упал в овраг

В) Его укусила кобра

2. Как звали неудачливого медвежатника, который должен был открыть сейф в броневике инкассаторов? Его играл актер Борис Иванов

А) Джузеппе Мандини

Б) Янис Муниекс

В) Джон Смит

3. Как заканчивается фраза героини Мирдзы Мартинсоне Джинни Гордон: "У меня был большой выбор: на панель или подохнуть с голоду. И тогда я решила – уже лучше..."

А) Уж лучше учиться, учиться и еще раз учиться!

Б) Уж лучше электрический стул!

В) Уж лучше на панель!

4. Как заканчивается фраза из фильма, которую произносит герой Регимантаса Адомайтиса Фрэнк Морган? "Я хочу, наконец, жить! Жить! А живет тот, у кого..."

А) У кого образование

Б) У кого деньги

В) У кого мозги

5. Какой автомобиль создатели картины замаскировали под броневик инкассаторов?

А) "Ниву"

Б) УАЗ "Патриот"

В) ЛуАЗ

Правильные ответы:

1. — В) Его укусила кобра

2. — А) Джузеппе Мандини

3. — Б) Уж лучше электрический стул!

4. — Б) У кого деньги

5. — А) "Ниву"