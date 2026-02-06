Сын Королевой покинул Россию Тесты Как Решетова встретила жениха-миллионера Игры Сонник

Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"?

Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"?
150

Вышедший в 1983 году фильм "Мираж" стал настоящим культурным феноменом.

Главную роль в картине исполнила 32-летняя Мирдза Мартинсоне, которая мгновенно превратилась в звезду Советского Союза. Ее яркие рыжие волосы, чувственные губы и стройная фигура в откровенном купальнике пленили сердца миллионов.

Предлагаем вам пройти тест и проверить свои знания о картине. Насколько хорошо вы помните этот культовый фильм?

1. Отчего ушел из жизни Джузеппе, он же Джиппо?

А) От сердечного приступа

Б) Он упал в овраг

В) Его укусила кобра

2. Как звали неудачливого медвежатника, который должен был открыть сейф в броневике инкассаторов? Его играл актер Борис Иванов

А) Джузеппе Мандини

Б) Янис Муниекс

В) Джон Смит

3. Как заканчивается фраза героини Мирдзы Мартинсоне Джинни Гордон: "У меня был большой выбор: на панель или подохнуть с голоду. И тогда я решила – уже лучше..."

А) Уж лучше учиться, учиться и еще раз учиться!

Б) Уж лучше электрический стул!

В) Уж лучше на панель!

4. Как заканчивается фраза из фильма, которую произносит герой Регимантаса Адомайтиса Фрэнк Морган? "Я хочу, наконец, жить! Жить! А живет тот, у кого..."

А) У кого образование

Б) У кого деньги

В) У кого мозги

5. Какой автомобиль создатели картины замаскировали под броневик инкассаторов?

А) "Ниву"

Б) УАЗ "Патриот"

В) ЛуАЗ

Правильные ответы:

1. — В) Его укусила кобра

2. — А) Джузеппе Мандини

3. — Б) Уж лучше электрический стул!

4. — Б) У кого деньги

5. — А) "Ниву"

6 февраля 2026, 14:45
Кадр из советского фильма "Мираж" (1983)
Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое

Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое
Певица Ирина Дубцова поделилась тревожными новостями о своем здоровье. Певица опубликовала откровенное сообщение в своем телеграм-канале.

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Стендап-комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет. Об этом он узнал в аэропорту Внуково, куда артист прилетел из Дубая, где он работал над съемками рекламной кампании одного из автомобильных брендов.

Принадлежащую Алсу виллу у моря не могут продать уже несколько лет – цена упала на 100 миллионов

Принадлежащую Алсу виллу у моря не могут продать уже несколько лет – цена упала на 100 миллионов
Журналисты узнали любопытную информацию о вилле певицы Алсу, расположенной в живописном поселке Орловка под Севастополем. Роскошная резиденция общей площадью 3200 квадратных метров выставлена на продажу уже несколько лет, но, несмотря на привлекательные характеристики, так и не нашла своего нового владельца.

У Нагиева нашли автопарк с премиальными авто после известия о владении жильем в Дубае

У Нагиева нашли автопарк с премиальными авто после известия о владении жильем в Дубае
В российской прессе активно обсуждается всплывшая информация о том, что известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев обладает весьма внушительным недвижимым имуществом. По данным телеграм-канала "Звездач", артист стал владельцем трехкомнатных апартаментов в одном из пятизвездочных отелей Дубая.

Буланова оказалась вымотана погодными условиями: Приходится танцевать на морозе

Буланова оказалась вымотана погодными условиями: Приходится танцевать на морозе
Татьяна Буланова посетовала на зиму и гастроли, которые, как оказалось, не всегда бывают легкими. Певица рассказала о том, как скучала по снежной зиме и как наслаждается зимними пейзажами Москвы.

