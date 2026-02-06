Малахов сообщил об уходе звезды телевидения Тесты Ефремов попал в неожиданную ситуацию Игры Сонник

Пятница 6 февраля

Пятница 6 февраля

09:12У Нагиева нашли автопарк с премиальными авто после известия о владении жильем в Дубае
У Нагиева нашли премиальное жилье в Дубае с роскошным видом за 300 миллионов

1

В российской прессе активно обсуждается всплывшая информация о том, что известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев обладает весьма внушительным недвижимым имуществом.

По данным телеграм-канала "Звездач", артист стал владельцем трехкомнатных апартаментов в одном из пятизвездочных отелей Дубая. Роскошные квартиры, с живописным видом на Персидский залив, оцениваются в 300 миллионов рублей по текущему курсу.

Нагиев, как известно, является не только популярным актером, но и успешным телеведущим. Доход позволяет артисту наслаждаться жизнью на высоком уровне.

Кроме этого, по информации из того же источника, актер также владеет двухэтажным домом в Московской области площадью 265 квадратных метров. Интересно, что на старте продаж такие объекты недвижимости оценивались в 30 миллионов рублей, однако сейчас их стоимость возросла до 70-100 миллионов рублей в зависимости от состояния и расположения.

Не менее впечатляющим является и автопарк Нагиева. Выяснилось, что в его коллекции находятся автомобили таких престижных марок, как Mercedes-Benz S-Class, Bentley Continental GT 4.0 и Rolls-Royce Wraith. Общая стоимость последних двух машин колеблется от 45 до 75 миллионов рублей. Также упоминается наличие автодома Forest River Berkshire RV350BH, который был создан на базе автобуса и позволяет его владельцу путешествовать с комфортом.

6 февраля 2026, 09:12
Татьяна Буланова посетовала на зиму и гастроли, которые, как оказалось, не всегда бывают легкими. Певица рассказала о том, как скучала по снежной зиме и как наслаждается зимними пейзажами Москвы.

Диетолог Лорен Манакер решила провести интересный эксперимент, который стал настоящим открытием. В течение недели она ежедневно употребляла популярный овощ — капусту кейл.

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской поделился своими предпочтениями в отношении девушек. Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской поделился своими предпочтениями в отношении девушек.

Советский кинематограф оставил нам богатое наследие, которое мы буквально разобрали на цитаты. Часто мы концентрируемся на сюжете и игре актеров, пропуская мимо ушей названия улиц, имена эпизодических персонажей или надписи на заднем плане.

Мало кто догадывается, что древняя формула прощения способна мгновенно избавить от тяжелого груза на душе, который копится годами. Обида — это яд, который мы выпиваем сами, надеясь, что станет плохо кому-то другому.

