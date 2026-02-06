В российской прессе активно обсуждается всплывшая информация о том, что известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев обладает весьма внушительным недвижимым имуществом.

По данным телеграм-канала "Звездач", артист стал владельцем трехкомнатных апартаментов в одном из пятизвездочных отелей Дубая. Роскошные квартиры, с живописным видом на Персидский залив, оцениваются в 300 миллионов рублей по текущему курсу.

Нагиев, как известно, является не только популярным актером, но и успешным телеведущим. Доход позволяет артисту наслаждаться жизнью на высоком уровне.

Кроме этого, по информации из того же источника, актер также владеет двухэтажным домом в Московской области площадью 265 квадратных метров. Интересно, что на старте продаж такие объекты недвижимости оценивались в 30 миллионов рублей, однако сейчас их стоимость возросла до 70-100 миллионов рублей в зависимости от состояния и расположения.

Не менее впечатляющим является и автопарк Нагиева. Выяснилось, что в его коллекции находятся автомобили таких престижных марок, как Mercedes-Benz S-Class, Bentley Continental GT 4.0 и Rolls-Royce Wraith. Общая стоимость последних двух машин колеблется от 45 до 75 миллионов рублей. Также упоминается наличие автодома Forest River Berkshire RV350BH, который был создан на базе автобуса и позволяет его владельцу путешествовать с комфортом.