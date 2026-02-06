Диетолог попробовала есть популярный овощ каждый день – результаты вас удивят

Диетолог Лорен Манакер решила провести интересный эксперимент, который стал настоящим открытием.

В течение недели она ежедневно употребляла популярный овощ — капусту кейл. О своих впечатлениях и результатах эксперт поделилась с профильным изданием.

Хотя Лорен обычно предпочитает более мягкие и нежные овощи. Однако она решила попробовать что-то новое и включить в свой рацион именно кейл. Этот листовой овощ известен своими питательными свойствами и часто рекомендуется диетологами.

Манакер добавляла кейл в различные блюда: супы, гарниры и салаты. Чтобы сделать его текстуру более приятной, она заправляла салаты оливковым маслом с лимонным соком, что также помогало смягчить вкус капусты.

Результаты эксперимента оказались весьма положительными. Лорен отметила, что физически чувствовала себя хорошо на протяжении всей недели.

"Я не заметила каких-либо чудесных изменений: уровень энергии оставался стабильным, и я не проснулась с идеальной кожей, как могла бы ожидать. Однако осознание того, что я удовлетворила свои потребности в овощах, придавало мне сил. Пищеварение стало комфортным, не было никаких негативных побочных эффектов, таких как вздутие живота или тошнота от вкуса", — с юмором рассказала Манакер.

Капуста кейл действительно является настоящей находкой для здоровья. Она содержит суточную норму витаминов A, K и C, что делает ее полезной для поддержания иммунной системы и здоровья глаз. Кроме того, кейл богат антиоксидантами, которые помогают защищать клетки организма от повреждений.

