Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Пятница 6 февраля

Пятница 6 февраля

12:36Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое
Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое

Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое
160

Певица Ирина Дубцова поделилась тревожными новостями о своем здоровье.

Певица опубликовала откровенное сообщение в своем телеграм-канале. В нем она рассказала о том, что испытывает значительные боли после множества медицинских процедур, которые ей пришлось пройти. Артистка призналась, что физический дискомфорт стал для неё настоящим испытанием.

"Блин, рука болит, спина болит, куча уколов и витаминов... Один врач говорит одно делать, другой — другое. Все, поныла, сейчас легче станет", — буквально взвыла Дубцова.

В своем посте Ирина подробно описала, какие именно участки тела ее беспокоят. Она отметила, что страдает от болей в руке и спине, а также от неприятных ощущений в местах уколов. Певица выразила недовольство тем, что каждый врач предлагает свои методы лечения, а это лишь усугубляет ее состояние.

Несмотря на все трудности, Ирина старается оставаться позитивной. Она отметила, что ей стало немного легче после того, как она смогла поделиться своими переживаниями с аудиторией.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что на Ирину Дубцову обрушился шквал критики после ее недавнего участия в популярном шоу. Певица оказалась в центре внимания не по самым лучшим причинам. В ходе съемок она позволила себе резкие и некорректные высказывания в адрес своей коллеги Даны Борисовой.

6 февраля 2026, 12:36
Ирина Дубцова. Кадр: YouTube-канал "FAMETIME TV"
Телеграм-канал "Ирина Дубцова"✓ Надежный источник

Ирина Викторовна Дубцова

Ирина Викторовна Дубцова певица, поэтесса, композитор

Стендап-комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет. Об этом он узнал в аэропорту Внуково, куда артист прилетел из Дубая, где он работал над съемками рекламной кампании одного из автомобильных брендов.

Журналисты узнали любопытную информацию о вилле певицы Алсу, расположенной в живописном поселке Орловка под Севастополем. Роскошная резиденция общей площадью 3200 квадратных метров выставлена на продажу уже несколько лет, но, несмотря на привлекательные характеристики, так и не нашла своего нового владельца.

В российской прессе активно обсуждается всплывшая информация о том, что известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев обладает весьма внушительным недвижимым имуществом. По данным телеграм-канала "Звездач", артист стал владельцем трехкомнатных апартаментов в одном из пятизвездочных отелей Дубая.

Татьяна Буланова посетовала на зиму и гастроли, которые, как оказалось, не всегда бывают легкими. Певица рассказала о том, как скучала по снежной зиме и как наслаждается зимними пейзажами Москвы.

Диетолог Лорен Манакер решила провести интересный эксперимент, который стал настоящим открытием. В течение недели она ежедневно употребляла популярный овощ — капусту кейл.

