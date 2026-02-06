Принадлежащую Алсу виллу у моря не могут продать уже несколько лет – цена упала на 100 миллионов

Журналисты узнали любопытную информацию о вилле певицы Алсу, расположенной в живописном поселке Орловка под Севастополем.

Роскошная резиденция общей площадью 3200 квадратных метров выставлена на продажу уже несколько лет, но, несмотря на привлекательные характеристики, так и не нашла своего нового владельца. На данный момент стоимость виллы значительно снизилась — на 100 миллионов рублей.

Вилла располагается на обширном участке в 1,58 гектара. Потенциальному покупателю предлагаются все необходимые удобства для комфортной жизни, передает "KP.ru".

Внутри резиденции находятся 14 спален, множество залов для отдыха и развлечений: музыкальный и бильярдный, а также тренажерный и кинотеатр. Для любителей активного образа жизни предусмотрены теннисные корты и конюшня. Кроме того, в вилле есть собственный банный комплекс и два бассейна, что делает ее идеальным местом для отдыха.

Однако, несмотря на все эти преимущества, продажа виллы затянулась. Первоначально цена на объект в 2021 году составляла 800 миллионов рублей, но затем она возросла до 1 миллиарда из-за изменения правового статуса земельных участков. Теперь же стоимость вновь снижается, что вызывает недоумение у риэлторов и потенциальных покупателей.

По словам одного из риэлторов, причина снижения цены остается загадкой. "Хозяин – барин", – отметил он, подчеркивая, что содержание такого масштабного объекта требует значительных затрат. В то же время в объявлениях о продаже указано, что вилла имеет свой песчаный пляж, хотя на самом деле прибрежная зона общедоступна. Это может отпугнуть некоторых покупателей, желающих уединения.

Слухи о том, что вилла принадлежит бывшему мужу Алсу, Ян Абрамову, оказались не верными. На самом деле владельцем является нефтяной магнат Ралиф Сафин — отец певицы. Сама Алсу не появлялась в Орловке более десяти лет.