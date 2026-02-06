Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой

Самый громкий звездный развод этой осени продолжает обрастать новыми, все более странными подробностями. Пока публика гадала, что на этот раз стало причиной разрыва Джигана и Оксаны Самойловой, рэпер сам решил расставить все точки над "i". В новом выпуске их семейного реалити-шоу он не только признался, что отчаянно пытается спасти брак, но и назвал виновника, которого не ожидал услышать никто.
"Чертовщина это все": кто разрушил брак рэпера?
По словам Джигана, корень проблемы кроется не в изменах или бытовых ссорах, а в увлечении его супруги мистикой. Рэпер уверен, что Оксана попала под влияние "шарлатанов", которые делают расклады на картах.
"Я упустил этот момент, но верить в какие-то расклады карт, какой-то херне, которую тебе наваливают какие-то шарлатаны — это же пипец. Она начала жестко в это верить. Чертовщина это все", — эмоционально заявил музыкант.
Он считает, что именно эти предсказания подтолкнули Самойлову к решению подать на развод, которое она приняла 9 октября.
Стресс, рутина и несбывшаяся мечта
Впрочем, Джиган признает, что проблемы в семье нарастали постепенно. Он рассказал, что еще год назад они с Оксаной планировали зачать пятого ребенка, но не смогли осуществить задуманное по состоянию здоровья. На фоне этого, по его словам, их близкие отношения дали трещину.
"Секс превратился в рутину", — откровенно признался рэпер.
Он не исключает, что стресс и накопившаяся усталость Самойловой могли сделать ее более восприимчивой к влиянию извне.
"Задача — сохранить семью"
Несмотря на все трудности, Джиган не намерен сдаваться. Он называет происходящее "бедой", которую он должен преодолеть. "Задача — сохранить семью, в первую очередь. Чтобы стало еще лучше, чтобы мы, как прежде, были все вместе", — поделился он своими планами.
Однако у Оксаны, похоже, свой взгляд на ситуацию. На первое судебное заседание, которое состоялось 28 октября, она приехала в сопровождении целой съемочной группы. А на вопрос журналистов о возможном примирении ответила коротко: спасти брак возможно, только если ее супруг "повзрослеет".