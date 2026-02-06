Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой

После недель молчания и слухов рэпер наконец нарушил тишину и указал на крайне необычную силу, которая, по его мнению, разрушает его брак.

Самый громкий звездный развод этой осени продолжает обрастать новыми, все более странными подробностями. Пока публика гадала, что на этот раз стало причиной разрыва Джигана и Оксаны Самойловой, рэпер сам решил расставить все точки над "i". В новом выпуске их семейного реалити-шоу он не только признался, что отчаянно пытается спасти брак, но и назвал виновника, которого не ожидал услышать никто.

"Чертовщина это все": кто разрушил брак рэпера?

По словам Джигана, корень проблемы кроется не в изменах или бытовых ссорах, а в увлечении его супруги мистикой. Рэпер уверен, что Оксана попала под влияние "шарлатанов", которые делают расклады на картах.

"Я упустил этот момент, но верить в какие-то расклады карт, какой-то херне, которую тебе наваливают какие-то шарлатаны — это же пипец. Она начала жестко в это верить. Чертовщина это все", — эмоционально заявил музыкант.

Он считает, что именно эти предсказания подтолкнули Самойлову к решению подать на развод, которое она приняла 9 октября.

Стресс, рутина и несбывшаяся мечта

Впрочем, Джиган признает, что проблемы в семье нарастали постепенно. Он рассказал, что еще год назад они с Оксаной планировали зачать пятого ребенка, но не смогли осуществить задуманное по состоянию здоровья. На фоне этого, по его словам, их близкие отношения дали трещину.

"Секс превратился в рутину", — откровенно признался рэпер.

Он не исключает, что стресс и накопившаяся усталость Самойловой могли сделать ее более восприимчивой к влиянию извне.

"Задача — сохранить семью"

Несмотря на все трудности, Джиган не намерен сдаваться. Он называет происходящее "бедой", которую он должен преодолеть. "Задача — сохранить семью, в первую очередь. Чтобы стало еще лучше, чтобы мы, как прежде, были все вместе", — поделился он своими планами.

Однако у Оксаны, похоже, свой взгляд на ситуацию. На первое судебное заседание, которое состоялось 28 октября, она приехала в сопровождении целой съемочной группы. А на вопрос журналистов о возможном примирении ответила коротко: спасти брак возможно, только если ее супруг "повзрослеет".