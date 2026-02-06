"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме

Внезапное появление артистки с перевязанной рукой на публике породило самые тревожные слухи, но правда о случившемся оказалась еще более пугающей.



Певица Жасмин серьезно обеспокоила своих поклонников, появившись на премьере в кинотеатре со специальной лангеткой на руке. Фанаты, не привыкшие видеть звезду в таком виде, тут же начали строить самые тревожные догадки. Ситуация накалилась до предела, когда один из присутствующих задал артистке прямой и очень неудобный вопрос.

"Неужели муж побил?"

Именно этот вопрос, заданный шепотом, услышала певица. Однако Жасмин не растерялась и с улыбкой поспешила развеять мрачные подозрения.

"Муж не побил, ты что! — ответила она. — Я упала на черных трассах".

Оказалось, что звезда, которая прекрасно катается на горных лыжах, решила покорить самые сложные маршруты, предназначенные только для профессионалов. По ее словам, пять спусков прошли идеально, но шестой оказался роковым.

"Боль была жуткая!"

Артистка до сих пор с содроганием вспоминает момент падения. Она призналась, что летела с огромного склона на высокой скорости, и удар был очень сильным.

"Боль была жуткая! — поделилась Жасмин с корреспондентом "МК". — Благо, в тот момент я была в шлеме. А то бы голову потеряла точно!"

Сразу после инцидента певица обратилась к врачам. Медики диагностировали у нее разрыв связок и наложили фиксирующую повязку. Теперь звезда вынуждена соблюдать осторожность.

"Конечно, неудобно, — говорит она. — Но врач сказал, что еще неделю надо ходить. Связки долго срастаются".

Несмотря на серьезную травму и пережитый шок, артистка не собирается бросать свое увлечение. Она твердо заявила, что как только рука заживет, она снова встанет на лыжи.

"Меня моя травма не пугает, — уверенно сказала Жасмин. — Не буду себя сдерживать, буду продолжать!"

Пока же певицу окружили заботой ее близкие, помогая ей в быту и поддерживая боевой дух.