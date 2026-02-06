Сын Королевой покинул Россию Тесты Как Решетова встретила жениха-миллионера Игры Сонник

Топ новостей недели

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестойПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей ПетросянуНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другогоБрошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Лента новостей

Пятница 6 февраля

18:26"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме 17:34Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой 16:28Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей 16:19Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье 15:57Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России 14:45Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"? 12:36Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое 11:12Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет 10:07Принадлежащую Алсу виллу у моря не могут продать уже несколько лет – цена упала на 100 миллионов 09:12У Нагиева нашли автопарк с премиальными авто после известия о владении жильем в Дубае 06:47Буланова оказалась вымотана погодными условиями: Приходится танцевать на морозе 03:31Диетолог попробовала есть популярный овощ каждый день – результаты вас удивят 03:29Сын Плющенко и Рудковской впервые рассказал, какие девушки ему нравятся 20:10Этот ТЕСТ завалят даже знатоки: 5 каверзных вопросов по советским фильмам, на которые ответит только истинный киноман 19:14Только зная эту мудрость, вы сможете простить любую обиду: назван главный секрет Омара Хайяма 18:35Этот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко 18:03Миллионы на жизнь за океаном: выяснилось, кто на самом деле оплачивает счета Никиты Преснякова 16:29Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой 16:02Муж Бородиной удрал из нового телешоу, узнав правду о "бывшем" 15:30Замок за 1,6 миллиарда больше не нужен: стало известно, почему Алла Пугачева избавляется от элитного жилья 14:02Тест: вспомните самые значимые советские фильмы по именам героев 12:53Проблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой 11:45Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование 10:05Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты 09:43В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве" 09:14Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим 06:46Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные 03:21Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта 00:18Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу 20:36"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта 19:38Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами" 18:1020 миллионов уже мало? Стала известна сумма, за которую Алла Пугачева вернется на сцену 17:19Ушла эпоха: не стало заслуженной артистки России Ольги Чиповской 17:02"Рыдаю": Лариса Гузеева ввязалась в жесткую перепалку из-за своей фигуры 16:02"Я была разной актрисой, но…": Бузова сделала неожиданное признание о своем будущем в кино 15:30"Сердце сжимается, пустил слезу": Александр Ревва сделал неожиданное признание о своей дочери 13:21Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя 12:27Волчокова кричит после скандального эфира на НТВ: Смешали в кучу все прошлые подставы 11:06Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики 10:28Диброва заговорила о планах родить четвертого ребенка после развода 09:17Криминалист раскрыл способ мошенников давить на Долину: Запугивали и вводили в ступор 06:46Дибров на публике признался в любви к известной певице после громкого развода 03:18Стоит ли ожидать снегопада до конца февраля в Москве — ответил синоптик 00:15Долгая ходьба в зимних ботинках приводит к травмам – предупреждение врача 21:46Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку 20:23Эффект белого медведя: психологи обьяснили, почему попытка забыть о проблеме делает только хуже 19:12Этот совет доктора Мясникова облетел весь интернет: что на самом деле имел в виду врач 18:09Больше не "жилье второго сорта": суд принял решение, которое изменит жизнь тысяч россиян 17:01"По две пачки в день, не меньше": страдающей от вредных привычек Лолите срочно потребовалась помощь медиков 15:32"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме

"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме
112

Внезапное появление артистки с перевязанной рукой на публике породило самые тревожные слухи, но правда о случившемся оказалась еще более пугающей.

Певица Жасмин серьезно обеспокоила своих поклонников, появившись на премьере в кинотеатре со специальной лангеткой на руке. Фанаты, не привыкшие видеть звезду в таком виде, тут же начали строить самые тревожные догадки. Ситуация накалилась до предела, когда один из присутствующих задал артистке прямой и очень неудобный вопрос.

"Неужели муж побил?"

Именно этот вопрос, заданный шепотом, услышала певица. Однако Жасмин не растерялась и с улыбкой поспешила развеять мрачные подозрения.

"Муж не побил, ты что! — ответила она. — Я упала на черных трассах".

Оказалось, что звезда, которая прекрасно катается на горных лыжах, решила покорить самые сложные маршруты, предназначенные только для профессионалов. По ее словам, пять спусков прошли идеально, но шестой оказался роковым.

"Боль была жуткая!"

Артистка до сих пор с содроганием вспоминает момент падения. Она призналась, что летела с огромного склона на высокой скорости, и удар был очень сильным.

"Боль была жуткая! — поделилась Жасмин с корреспондентом "МК". — Благо, в тот момент я была в шлеме. А то бы голову потеряла точно!"

Сразу после инцидента певица обратилась к врачам. Медики диагностировали у нее разрыв связок и наложили фиксирующую повязку. Теперь звезда вынуждена соблюдать осторожность.

"Конечно, неудобно, — говорит она. — Но врач сказал, что еще неделю надо ходить. Связки долго срастаются".

Несмотря на серьезную травму и пережитый шок, артистка не собирается бросать свое увлечение. Она твердо заявила, что как только рука заживет, она снова встанет на лыжи.

"Меня моя травма не пугает, — уверенно сказала Жасмин. — Не буду себя сдерживать, буду продолжать!"

Пока же певицу окружили заботой ее близкие, помогая ей в быту и поддерживая боевой дух.

Шоу-бизнес в Telegram

6 февраля 2026, 18:26
Жасмин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"МК"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Замужняя Жасмин ублажила в постели сразу двух сексуальных жеребцов (видео)

Жасмин. Фото: Пресс-служба
Жасмин. Фото: Пресс-служба
Жасмин. Фото: Пресс-служба
Жасмин. Фото: Пресс-служба

По теме

"Баба Сара": 47-летняя Жасмин готовится к рождению внука

Настоящая звезда: Жасмин похвасталась красивой взрослой дочерью
Сара Львовна Жасмин (Шор)

Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой

Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой
После недель молчания и слухов рэпер наконец нарушил тишину и указал на крайне необычную силу, которая, по его мнению, разрушает его брак. Самый громкий звездный развод этой осени продолжает обрастать новыми, все более странными подробностями.

Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей

Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей
То, что долгое время считалось лишь ворчанием старших, теперь официально подтверждено наукой: впервые в современной истории новое поколение уступает в интеллекте своим родителям. На протяжении всего XX века человечество становилось умнее.

Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье

Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье
Этот популярный завтрак может быть как лекарством для сосудов, так и бесполезной "пустышкой" – все зависит от того, что именно лежит в вашей тарелке. Овсяная каша давно заслужила репутацию одного из самых полезных завтраков.

Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России

Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России
За нашумевшей историей с депортацией и спектаклем в аэропорту скрывалась простая, но унизительная причина, которая полностью меняет взгляд на ситуацию. Как стало известно из данных Mash, Нурлан Сабуров, которому на 50 лет запретили въезд на территорию России, ранее предпринял попытку легализовать свое долгосрочное пребывание в стране и получить российский вид на жительство (ВНЖ).

Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"?

Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"?
Вышедший в 1983 году фильм "Мираж" стал настоящим культурным феноменом. Главную роль в картине исполнила 32-летняя Мирдза Мартинсоне, которая мгновенно превратилась в звезду Советского Союза.

Выбор читателей

05/02ЧтвСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой 05/02ЧтвМиллионы на жизнь за океаном: выяснилось, кто на самом деле оплачивает счета Никиты Преснякова 04/02Срд"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта 05/02ЧтвЭтот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко 04/02СрдВрач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами" 05/02ЧтвУводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные