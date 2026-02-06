Сын Королевой покинул Россию Тесты Как Решетова встретила жениха-миллионера Игры Сонник

Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей
Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье
Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России
Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"?
Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое
Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Принадлежащую Алсу виллу у моря не могут продать уже несколько лет – цена упала на 100 миллионов
У Нагиева нашли автопарк с премиальными авто после известия о владении жильем в Дубае
Буланова оказалась вымотана погодными условиями: Приходится танцевать на морозе
Диетолог попробовала есть популярный овощ каждый день – результаты вас удивят
Сын Плющенко и Рудковской впервые рассказал, какие девушки ему нравятся
Этот ТЕСТ завалят даже знатоки: 5 каверзных вопросов по советским фильмам, на которые ответит только истинный киноман
Только зная эту мудрость, вы сможете простить любую обиду: назван главный секрет Омара Хайяма
Этот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко
Миллионы на жизнь за океаном: выяснилось, кто на самом деле оплачивает счета Никиты Преснякова
Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой
Муж Бородиной удрал из нового телешоу, узнав правду о "бывшем"
Замок за 1,6 миллиарда больше не нужен: стало известно, почему Алла Пугачева избавляется от элитного жилья
Тест: вспомните самые значимые советские фильмы по именам героев
Проблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой
Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование
Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты
В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве"
Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим
Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные
Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта
Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу
"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта
Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами"
20 миллионов уже мало? Стала известна сумма, за которую Алла Пугачева вернется на сцену
Ушла эпоха: не стало заслуженной артистки России Ольги Чиповской
"Рыдаю": Лариса Гузеева ввязалась в жесткую перепалку из-за своей фигуры
"Я была разной актрисой, но…": Бузова сделала неожиданное признание о своем будущем в кино
"Сердце сжимается, пустил слезу": Александр Ревва сделал неожиданное признание о своей дочери
Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя
Волчокова кричит после скандального эфира на НТВ: Смешали в кучу все прошлые подставы
Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики
Диброва заговорила о планах родить четвертого ребенка после развода
Криминалист раскрыл способ мошенников давить на Долину: Запугивали и вводили в ступор
Дибров на публике признался в любви к известной певице после громкого развода
Стоит ли ожидать снегопада до конца февраля в Москве — ответил синоптик
Долгая ходьба в зимних ботинках приводит к травмам – предупреждение врача
Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку
Эффект белого медведя: психологи обьяснили, почему попытка забыть о проблеме делает только хуже
Этот совет доктора Мясникова облетел весь интернет: что на самом деле имел в виду врач
Больше не "жилье второго сорта": суд принял решение, которое изменит жизнь тысяч россиян
"По две пачки в день, не меньше": страдающей от вредных привычек Лолите срочно потребовалась помощь медиков
"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения
"Слушай внимательно": в сети опубликовали запись разговора Ларисы Долиной с мошенниками – что сказала певица
Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями
Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье

Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье
98

Этот популярный завтрак может быть как лекарством для сосудов, так и бесполезной "пустышкой" – все зависит от того, что именно лежит в вашей тарелке.

Овсяная каша давно заслужила репутацию одного из самых полезных завтраков. Но, как оказалось, многие из нас, сами того не зная, лишают себя всей пользы этого злака, выбирая не тот вид и неправильные добавки. В своем Telegram-канале эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова объяснила, как превратить обычную овсянку в настоящий суперфуд.

Почему ученые так любят овсянку?

Этот продукт — один из самых изученных в мире. Научно доказано, что регулярное употребление правильной овсянки напрямую связано с улучшением здоровья. Главный секрет кроется в растворимой клетчатке, которая, попадая в кишечник, образует особый гель. Он замедляет всасывание жиров и сахаров, а также помогает организму:

  • Снижать уровень "плохого" холестерина, что защищает наши сердце и сосуды.
  • Контролировать сахар в крови, уменьшая риск развития диабета 2 типа.
  • Улучшать пищеварение, так как овсянка служит пищей для полезных бактерий.
  • Нормализовать давление и общий обмен веществ.

Какую овсянку нужно немедленно выбросить

По словам доктора Павловой, главная ошибка кроется в выборе самого продукта. Не все хлопья одинаково полезны.

  • Цельные хлопья. Это самый лучший вариант. Они долго готовятся, но содержат максимум клетчатки и дают долгое чувство насыщения.
  • Классические хлопья ("Геркулес"). Хороший сбалансированный вариант для тех, у кого нет времени долго стоять у плиты.
  • Овсянка быстрого приготовления. Вот главный "враг". Эти хлопья заливаются кипятком и готовы за минуту. В них почти не остается полезной клетчатки, зато производители часто добавляют в них сахар, ароматизаторы и другие ненужные компоненты. Именно такую кашу специалист считает бесполезной тратой времени и денег.

Секрет идеального завтрака: как "собрать" полезную овсянку

Даже если вы выбрали правильные хлопья, просто сварить их на воде — недостаточно. Чтобы завтрак был полноценным, его нужно обогатить. "Без добавок овсянка не может считаться полноценным приемом пищи", — подчеркивает доктор.

Вот формула идеальной овсянки от доктора Павловой:

  1. Основа (углеводы): сваренные на воде или растительном молоке (овсяном, миндальном) классические или цельные хлопья. От коровьего молока эндокринолог советует отказаться.
  2. Белок (для сытости): добавьте ложку греческого йогурта без сахара, творога или ореховой пасты.
  3. Полезные жиры (для мозга и сосудов): посыпьте кашу семенами льна, чиа, грецкими орехами или миндалем.
  4. Вкус и витамины: сверху положите свежие ягоды, кусочки фруктов, добавьте щепотку корицы или какао.

Только такой "собранный" завтрак будет действительно питательным, вкусным и принесет организму максимальную пользу.

Шоу-бизнес в Telegram

6 февраля 2026, 16:19
Фото: freepik.com
Telegram / @doctorpavlova✓ Надежный источник

Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей

Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей
То, что долгое время считалось лишь ворчанием старших, теперь официально подтверждено наукой: впервые в современной истории новое поколение уступает в интеллекте своим родителям. На протяжении всего XX века человечество становилось умнее.

Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России

Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России
За нашумевшей историей с депортацией и спектаклем в аэропорту скрывалась простая, но унизительная причина, которая полностью меняет взгляд на ситуацию. Как стало известно из данных Mash, Нурлан Сабуров, которому на 50 лет запретили въезд на территорию России, ранее предпринял попытку легализовать свое долгосрочное пребывание в стране и получить российский вид на жительство (ВНЖ).

Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"?

Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"?
Вышедший в 1983 году фильм "Мираж" стал настоящим культурным феноменом. Главную роль в картине исполнила 32-летняя Мирдза Мартинсоне, которая мгновенно превратилась в звезду Советского Союза.

Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое

Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое
Певица Ирина Дубцова поделилась тревожными новостями о своем здоровье. Певица опубликовала откровенное сообщение в своем телеграм-канале.

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Стендап-комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет. Об этом он узнал в аэропорту Внуково, куда артист прилетел из Дубая, где он работал над съемками рекламной кампании одного из автомобильных брендов.

