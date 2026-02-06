Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье

Овсяная каша давно заслужила репутацию одного из самых полезных завтраков. Но, как оказалось, многие из нас, сами того не зная, лишают себя всей пользы этого злака, выбирая не тот вид и неправильные добавки. В своем Telegram-канале эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова объяснила, как превратить обычную овсянку в настоящий суперфуд.
Почему ученые так любят овсянку?
Этот продукт — один из самых изученных в мире. Научно доказано, что регулярное употребление правильной овсянки напрямую связано с улучшением здоровья. Главный секрет кроется в растворимой клетчатке, которая, попадая в кишечник, образует особый гель. Он замедляет всасывание жиров и сахаров, а также помогает организму:
- Снижать уровень "плохого" холестерина, что защищает наши сердце и сосуды.
- Контролировать сахар в крови, уменьшая риск развития диабета 2 типа.
- Улучшать пищеварение, так как овсянка служит пищей для полезных бактерий.
- Нормализовать давление и общий обмен веществ.
Какую овсянку нужно немедленно выбросить
По словам доктора Павловой, главная ошибка кроется в выборе самого продукта. Не все хлопья одинаково полезны.
- Цельные хлопья. Это самый лучший вариант. Они долго готовятся, но содержат максимум клетчатки и дают долгое чувство насыщения.
- Классические хлопья ("Геркулес"). Хороший сбалансированный вариант для тех, у кого нет времени долго стоять у плиты.
- Овсянка быстрого приготовления. Вот главный "враг". Эти хлопья заливаются кипятком и готовы за минуту. В них почти не остается полезной клетчатки, зато производители часто добавляют в них сахар, ароматизаторы и другие ненужные компоненты. Именно такую кашу специалист считает бесполезной тратой времени и денег.
Секрет идеального завтрака: как "собрать" полезную овсянку
Даже если вы выбрали правильные хлопья, просто сварить их на воде — недостаточно. Чтобы завтрак был полноценным, его нужно обогатить. "Без добавок овсянка не может считаться полноценным приемом пищи", — подчеркивает доктор.
Вот формула идеальной овсянки от доктора Павловой:
- Основа (углеводы): сваренные на воде или растительном молоке (овсяном, миндальном) классические или цельные хлопья. От коровьего молока эндокринолог советует отказаться.
- Белок (для сытости): добавьте ложку греческого йогурта без сахара, творога или ореховой пасты.
- Полезные жиры (для мозга и сосудов): посыпьте кашу семенами льна, чиа, грецкими орехами или миндалем.
- Вкус и витамины: сверху положите свежие ягоды, кусочки фруктов, добавьте щепотку корицы или какао.
Только такой "собранный" завтрак будет действительно питательным, вкусным и принесет организму максимальную пользу.