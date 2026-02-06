Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России

Как стало известно из данных Mash, Нурлан Сабуров, которому на 50 лет запретили въезд на территорию России, ранее предпринял попытку легализовать свое долгосрочное пребывание в стране и получить российский вид на жительство (ВНЖ). Мотивация была предельно ясной: страх попасть под прицел налоговой службы по примеру инфлюенсеров вроде Елены Блиновской. С годовым доходом, который в 2024 году превысил 50 миллионов рублей, и активами в России, включая особняк за 50 млн, комику было что терять. ВНЖ мог бы стать для него своего рода страховкой.
Но для получения заветного документа необходимо было пройти стандартную процедуру — сдать комплексный экзамен, включающий тест по истории России. И вот здесь план дал трещину.
По информации источника, Нурлан Сабуров не смог сдать тест по истории. Несмотря на все попытки, он, как и другие претенденты, не справился с вопросами. Ирония судьбы заключается в том, что его супруга Диана этот экзамен успешно прошла. Она, в отличие от мужа, смогла вспомнить ключевые даты из российской истории и получила ВНЖ. А комик, годами строивший карьеру на остром юморе о стране, которая сделала его миллионером, не смог ответить на один из базовых вопросов о ее прошлом.