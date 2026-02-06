Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей

То, что долгое время считалось лишь ворчанием старших, теперь официально подтверждено наукой: впервые в современной истории новое поколение уступает в интеллекте своим родителям.



На протяжении всего XX века человечество становилось умнее. Каждое новое поколение показывало в среднем более высокие результаты в тестах на IQ, чем предыдущее — это явление известно как "эффект Флинна". Люди быстрее считали, лучше запоминали и эффективнее решали логические задачи. Но, похоже, эта эпоха закончилась. Масштабные исследования, проведенные в США и Европе, привели ученых к шокирующему выводу: маятник качнулся в обратную сторону.

В чем именно проблема?

Речь идет не просто о снижении абстрактных цифр IQ. Ученые фиксируют глобальное падение интеллектуальных способностей у поколения зумеров (людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 год). По сравнению с миллениалами, которые являются их родителями, сегодняшняя молодежь показывает более слабые результаты в ключевых областях:

Память и способность к запоминанию информации.

Навыки чтения и понимания сложных текстов.

Устный и письменный счет.

Решение нестандартных задач и так называемая "гибкость мышления".

Проще говоря, мозг молодых людей хуже справляется с анализом информации и поиском решений для новых, незнакомых проблем.

Два главных виновника: смартфон и пандемия

Эксперты сходятся во мнении, что у этого интеллектуального регресса есть две основные причины, и обе они хорошо нам знакомы.

Первый и главный подозреваемый — смартфон. Постоянное экранное время, которое у некоторых зумеров превышает 7 часов в день, буквально перестраивает работу мозга. Бесконечный поток короткой, яркой и быстро меняющейся информации (соцсети, короткие видео) не тренирует мозг на глубокую концентрацию и длительное удержание внимания. В результате способность к анализу и запоминанию снижается.

Второй удар нанесла пандемия и массовый переход на дистанционное образование. Оказалось, что онлайн-уроки не могут полноценно заменить живое общение с учителем и сверстниками. Отсутствие социальной среды, дисциплины и прямого контакта негативно сказалось на способности усваивать материал и развивать навыки коммуникации.

Что ждет поколение "Альфа"?

Эти выводы ставят перед обществом очень неудобный вопрос. Если зумеры, выросшие на заре эпохи смартфонов, уже показывают интеллектуальный спад, то что будет с поколением "Альфа" (дети, рожденные после 2012 года), которые получили гаджет в руки практически с пеленок? Ученые бьют тревогу: если не пересмотреть подходы к воспитанию и образованию, мы рискуем столкнуться с последствиями, которые сегодня даже страшно представить.