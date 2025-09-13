Не только "Гарри Поттер": 5 волшебных книг для уютного чтения

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Понедельник 20 октября

15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала
Не только "Гарри Поттер": 5 волшебных книг для уютного чтения

Не только "Гарри Поттер": 5 волшебных книг для уютного чтения
939

Прохладными осенними вечерами так приятно читать что-то уютное, слегка мистическое, сидя в кресле с обжигающим ладошки чаем в руках. Захотелось устроить себе такой вечер? Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 книг в жанре фэнтези и в духе магического реализма, атмосфера которых захватывает и очаровывает не меньше, чем всеми любимый "Гарри Поттер".

"Последнее отражение", Наталья Тимошенко

Фото: "Литрес"

Главная героиня этого увлекательного фэнтези Лу приходит в себя в заброшенном сарае, привязанная к стулу. Положение безвыходное, но в глубине души она понимает, что сама виновата в сложившейся ситуации. Воровка и авантюристка, она согласилась на странную сделку: ученый-историк предложил ей решение всех насущных проблем в обмен на кражу старинного дневника оккультиста. Лу чувствовала, что это дело обойдется ей слишком дорого, но все-таки согласилась выполнить все условия.

Дневник оказался не безобидной тетрадью с пожелтевшими страницами, а хранилищем секретов, которые способны разрушить привычный мир. Шаг за шагом Лу втягивается в опасную чужую игру, где прошлое переплетается с настоящим, а цена ошибки становится смертельной. Действие разворачивается в наши дни, но в атмосфере начала XX века — с характерным для того времени увлечением оккультизмом и спиритическими сеансами.

Кстати, digital-автор Литрес Наталья Тимошенко пишет этот роман в реальном времени — регулярно выходят новые главы, а пользователи обсуждают в комментариях развитие сюжета. Это как сериал, только лучше!

"Карман ворон", Джоанн Харрис

Фото: "Литрес"

Джоанн Харрис, автор уже культового бестселлера "Шоколад", мастерски работает с жанрами магического реализма, фэнтези и психологического романа. Она так органично вплетает "обыкновенные чудеса" в реальную жизнь, что читатель мысленно переносится в ее уютные миры.

"Карман ворон" — сказочная повесть, вдохновленная английским фольклором –– образами мифических существ, легендами и песнопениями. Главная героиня — юная представительница Лесного народа, которая может принимать облик зверей и птиц и не имеет имени, потому что оно делает девушку уязвимой.

Однажды эта прекрасная фея без памяти влюбляется в молодого аристократа и позволяет ему назвать себя по имени. Так героиня жертвует частью силы и свободы, но, увы, ее роман оказывается недолговечным. Предательство разрушает хрупкое чувство, и девушка оказывается перед выбором: смириться с утратой или вернуть свою магическую силу любой ценой. Харрис подчиняет историю ритму одного природного цикла — роман охватывает год от весны до весны.

Это не просто сказка о любви и мести, но и глубокое размышление о взрослении, обретении собственного голоса и возвращении к себе.

"Хранитель очарованных комнат", Чарли Хольмберг

Фото: "Литрес"

Идеальный роман для тех, кто любит мысленно переноситься в старинные поместья и загадочные замки, каждая комната которых наполнена магическим смыслом. В огромном особняке, который получил в наследство одинокий писатель Мерритт Фернсби, почти век никто не жил. Герой очарован его красотой и величием своего нового дома, и намерен в нем обжиться. Но есть одна загвоздка.

Особняк как красив, так и своенравен — у него есть душа, скверный характер и… парочка привидений. Меррит обращается за помощью к профессионалу своего дела — Хюльде Ларкин из Бостонского Института Хранителей Очарованных Комнат. Она очистила от духов множество поместий и прекрасно знает, с какими трудностями сталкиваются наследники подобных зданий. Хюльда на время переезжает к Мерриту со всем своим арсеналом магических гаджетов и ловушек для призраков. Исследуя комнату за комнатой, она понимает, что прекрасный дом еще более строптив, чем кажется.

Здесь произошло так много событий, что не удивительно — этим стенам есть, что скрывать. Если вы хотели почитать легкое детективное фэнтези с ненавязчивой романтической линией, то этот роман — отличный выбор.

"Море исчезающих времен", Габриэль Гарсиа Маркес

Фото: "Литрес"

В этой подборке мы упоминали магический реализм, а значит, не могли не порекомендовать вам книгу его основоположника, колумбийского классика Габриэля Гарсиа Маркеса. Для тех, кто уже читал "Сто лет одиночества", полный сборник рассказов автора может стать прекрасным продолжением знакомства с его творчеством.

Под одной обложкой собраны, как ранние произведения Маркеса вроде цикла "Глаза голубой собаки", так и зрелые, признанные шедевры, например, "Похороны Великой Мамы". Во всех рассказах Маркес как будто стирает грань между суровой реальностью и бытовой магией, пронизывающей ткань бытия и влияющей на судьбы людей.

Фатализм, вера в непостижимость великого замысла, неслучайные встречи и многозначительные слова, брошенные мимоходом, — в этом писательский гений Маркеса. Ему удается выбить читателя из колеи, показав ему всю неприглядность действительности и в то же время ее необъяснимую красоту. Обычная жизнь, в которой на самом деле нет ничего обычного. Потому что каждое мгновение — чудо.

"Невидимый Саратов", Михаил Левантовский

Фото: "Литрес"

В дебютном романе Михаила Левантовского "Невидимый Саратов", написанном в стиле современного магического реализма, показан всего один день из жизни обычной российской семьи. И Саратов тут — не название города, а фамилия главного героя. После ссоры с женой Володя Саратов становится предметом, утратившим тело, но сохранившим сознание. Он превращается в заколку в волосах супруги, которую она сразу же теряет.

Теперь Володя думает лишь о том, как вновь обрести себя и вернуться домой к любимым жене и дочери. Его исчезновение становится испытанием для всей семьи и одновременно способом проверить прочность связи. И хотя все действие разворачивается в настоящем времени, герой постоянно думает о прошлом. Внезапно приходящие к нему воспоминания — ключ к пониманию, как между Володей и женой медленно накапливались обиды и недосказанность.

Фантастические детали, мысли вместо реальных слов, любовные письма и трансформация героя — все это работает как мощный художественный прием, позволяющий ярче подсветить внутренние конфликты персонажей. Михаил Левантовский написал необычную, но очень трогательную книгу о том, как мы на самом деле любим своих родных и как важно проявлять эти чувства.

13 сентября 2025, 18:19
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

