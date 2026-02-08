Сын Королевой покинул Россию Тесты Как Решетова встретила жениха-миллионера Игры Сонник

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой
Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну
Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого
"Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Воскресенье 8 февраля

06:21 Мясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все
03:50 Сладкая опасность: зимние напитки, которые вредят организму
00:40 День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня
21:20 Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак
18:05 Эти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день
15:33 Тайная просьба исполнилась: друг Кати Лель раскрыл истинный источник ее новой популярности
12:17 Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте
Мясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все

Мясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все
111

Врач показал, как воздух в легких становится инструментом спасения от удушья.

Александр Мясников в своем телеграм-канале рассказал о методе, который спас десятки тысяч человек и может спасти и вашего близкого. История началась в 1970-е годы с простого вопроса хирурга Генри Геймлиха: а что если заставить остаточный воздух в легких самого пострадавшего выбить застрявший кусок пищи из дыхательных путей?

Геймлих хорошо знал анатомию. Он понимал: если резко надавить на диафрагму снизу, легкие сожмутся, и воздух под огромным давлением устремится вверх. Этого импульса достаточно, чтобы выбить инородное тело из трахеи — как пробку из бутылки.

В 1974 году метод опубликовали. Мировая медицина мгновенно приняла его как стандарт неотложной помощи при полной закупорке дыхательных путей. С тех пор прием Геймлиха спас десятки тысяч жизней по всему миру.

Генри Геймлих до конца жизни оставался активным хирургом и страстным пропагандистом первой помощи. И вот в 96 лет он оказался в ситуации, которую описывал на лекциях тысячи раз: в доме престарелых пожилая женщина подавилась куском гамбургера. Геймлих без колебаний применил свой собственный маневр — и спас ей жизнь.

Как отмечает Мясников, в этой истории есть глубокий смысл: прием, придуманный десятилетия назад за письменным столом, идеально сработал в самой обыденной, критической ситуации, где каждая секунда на счету.

Мясников подчеркивает момент, который знают не все. Если человек кашляет — не трогайте его. Никаких ударов по спине, никаких толчков. Кашель — это лучший природный механизм для удаления инородного тела.

Помогать нужно только при полной закупорке дыхательных путей: пострадавший не может говорить, не может кашлять, не может дышать. Вот тогда действительно пора действовать.

Сразу позвоните в скорую помощь — как только поняли, что человек задыхается.

Первый этап: удары между лопаток (до 5 раз)

  • Встаньте позади пострадавшего, немного сбоку — для устойчивости.
  • Наклоните его корпус вперед.
  • Нанесите до 5 резких ударов основанием ладони между лопатками. Важно: удары должны быть направлены в сторону рта, а не вниз.
  • Если нет результата — повторите серию.

Смысл этих ударов в том, чтобы сместить предмет так, чтобы он сам выскользнул из дыхательных путей.

Второй этап: прием Геймлиха (если удары не сработали)

  • Обхватите человека руками вокруг талии.
  • Одну руку сожмите в кулак и положите его чуть выше пупка, прямо под реберной дугой, по средней линии живота.
  • Ладонью второй руки крепко накройте этот кулак.
  • Выполните 3–5 резких толчков направлением "внутрь и вверх" — как бы под диафрагму. Грудную клетку при этом не сдавливайте.

Каждый толчок создает мощный всплеск давления в легких — и выталкивает застрявший предмет наружу.

Как объясняет Мясников, метод Геймлиха требует минимум подготовки. Не нужны инструменты, не нужна специальная квалификация. Практически любой человек может его выполнить в критический момент.

Это дает обычным людям реальный шанс спасти жизнь до приезда врачей. И в этом весь смысл первой помощи — дать человеку возможность дожить до профессиональной медицинской помощи.

Шоу-бизнес в Telegram

8 февраля 2026, 06:21
Фото: freepik.com
Telegram @drmyasnikov✓ Надежный источник

