Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной

Сын Королевой покинул Россию Тесты Как Решетова встретила жениха-миллионера Игры Сонник

Топ новостей недели

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестойПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей ПетросянуНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другогоБрошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Лента новостей

Пятница 6 февраля

00:12Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной 20:47Главная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона 20:06"Надо же протянуть удовольствие": муж Пугачевой Галкин* ответил на мольбы фанаток раздеться 18:26"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме 17:34Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой 16:28Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей 16:19Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье 15:57Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России 14:45Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"? 12:36Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое 11:12Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет 10:07Принадлежащую Алсу виллу у моря не могут продать уже несколько лет – цена упала на 100 миллионов 09:12У Нагиева нашли автопарк с премиальными авто после известия о владении жильем в Дубае 06:47Буланова оказалась вымотана погодными условиями: Приходится танцевать на морозе 03:31Диетолог попробовала есть популярный овощ каждый день – результаты вас удивят 03:29Сын Плющенко и Рудковской впервые рассказал, какие девушки ему нравятся 20:10Этот ТЕСТ завалят даже знатоки: 5 каверзных вопросов по советским фильмам, на которые ответит только истинный киноман 19:14Только зная эту мудрость, вы сможете простить любую обиду: назван главный секрет Омара Хайяма 18:35Этот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко 18:03Миллионы на жизнь за океаном: выяснилось, кто на самом деле оплачивает счета Никиты Преснякова 16:29Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой 16:02Муж Бородиной удрал из нового телешоу, узнав правду о "бывшем" 15:30Замок за 1,6 миллиарда больше не нужен: стало известно, почему Алла Пугачева избавляется от элитного жилья 14:02Тест: вспомните самые значимые советские фильмы по именам героев 12:53Проблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой 11:45Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование 10:05Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты 09:43В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве" 09:14Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим 06:46Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные 03:21Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта 00:18Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу 20:36"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта 19:38Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами" 18:1020 миллионов уже мало? Стала известна сумма, за которую Алла Пугачева вернется на сцену 17:19Ушла эпоха: не стало заслуженной артистки России Ольги Чиповской 17:02"Рыдаю": Лариса Гузеева ввязалась в жесткую перепалку из-за своей фигуры 16:02"Я была разной актрисой, но…": Бузова сделала неожиданное признание о своем будущем в кино 15:30"Сердце сжимается, пустил слезу": Александр Ревва сделал неожиданное признание о своей дочери 13:21Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя 12:27Волчокова кричит после скандального эфира на НТВ: Смешали в кучу все прошлые подставы 11:06Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики 10:28Диброва заговорила о планах родить четвертого ребенка после развода 09:17Криминалист раскрыл способ мошенников давить на Долину: Запугивали и вводили в ступор 06:46Дибров на публике признался в любви к известной певице после громкого развода 03:18Стоит ли ожидать снегопада до конца февраля в Москве — ответил синоптик 00:15Долгая ходьба в зимних ботинках приводит к травмам – предупреждение врача 21:46Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку 20:23Эффект белого медведя: психологи обьяснили, почему попытка забыть о проблеме делает только хуже 19:12Этот совет доктора Мясникова облетел весь интернет: что на самом деле имел в виду врач
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной

Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной
115

Лариса Долина давно мечтает о создании собственного джаз-клуба в сердце Москвы.

Известно, что этот проект стал для нее не просто делом жизни, но и возможностью воплотить свою любовь к джазовой музыке. Все это планируется делать в уникальном пространстве, где поклонники могли бы наслаждаться живыми выступлениями и атмосферой творчества.

Эксперт в области недвижимости Марк Гершкович оценил стоимость этого амбициозного проекта. Он предположил, что цена на джаз-клуб Долиной составляет не менее 70 миллионов рублей.

Клуб располагается в центральной части столицы, в непосредственной близости от станции метро "Достоевская" и Театра Российской армии. В здании, где планируется открытие клуба, также находятся музыкальная школа, салон красоты и кафе — идеальная среда для проведения мероприятий в стиле лофт.

Гершкович отметил, что стоимость помещений в таком престижном районе не может быть ниже указанной суммы, учитывая все преимущества локации. Несмотря на то, что ремонт в клубе уже завершен, а мебель и оборудование установлены, дата открытия остается неопределенной.

Лариса Долина планировала запустить свой проект еще в 2023 году, однако несколько факторов затянули процесс. Прежде всего, задержки поставок строительных материалов стали серьезным препятствием. Кроме того, возникли судебные разбирательства относительно квартиры Долиной в Ксеньинском переулке, которые также повлияли на сроки открытия.

Стоит отметить, что место для заведения певице было подарено поклонником — бизнесменом и меценатом. Именно с ним артистку видели на фестивале "Новая волна", что вызвало слухи о возможном романе между ними. Однако сама Лариса Долина опровергла эти спекуляции, заявив, что их отношения носят исключительно дружеский характер.

Шоу-бизнес в Telegram

7 февраля 2026, 00:12
Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов
Абзац✓ Надежный источник

По теме

Криминалист раскрыл способ мошенников давить на Долину: Запугивали и вводили в ступор
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Главная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона

Главная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона
Оказывается, в популярном продукте для фитнес-завтраков скрывается компонент, который при регулярном употреблении может вести себя как бомба с часовым механизмом. Авокадо завоевал мир, став символом здорового образа жизни.

"Надо же протянуть удовольствие": муж Пугачевой Галкин* ответил на мольбы фанаток раздеться

"Надо же протянуть удовольствие": муж Пугачевой Галкин* ответил на мольбы фанаток раздеться
Всего несколько дней назад юморист* публиковал идиллические фото с супругой, а теперь готовится "сломать интернет" контентом совершенно другого рода. 49-летний Максим Галкин* снова заставил говорить о себе, но на этот раз поводом стали не политические заявления, а обещание, данное поклонницам.

"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме

"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме
Внезапное появление артистки с перевязанной рукой на публике породило самые тревожные слухи, но правда о случившемся оказалась еще более пугающей. Певица Жасмин серьезно обеспокоила своих поклонников, появившись на премьере в кинотеатре со специальной лангеткой на руке.

Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой

Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой
После недель молчания и слухов рэпер наконец нарушил тишину и указал на крайне необычную силу, которая, по его мнению, разрушает его брак. Самый громкий звездный развод этой осени продолжает обрастать новыми, все более странными подробностями.

Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей

Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей
То, что долгое время считалось лишь ворчанием старших, теперь официально подтверждено наукой: впервые в современной истории новое поколение уступает в интеллекте своим родителям. На протяжении всего XX века человечество становилось умнее.

Выбор читателей

05/02ЧтвСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой 05/02ЧтвМиллионы на жизнь за океаном: выяснилось, кто на самом деле оплачивает счета Никиты Преснякова 05/02ЧтвЭтот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко 05/02ЧтвУводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные 05/02ЧтвМуж Бородиной удрал из нового телешоу, узнав правду о "бывшем" 05/02ЧтвПроблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой