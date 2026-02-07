Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной

Лариса Долина давно мечтает о создании собственного джаз-клуба в сердце Москвы.

Известно, что этот проект стал для нее не просто делом жизни, но и возможностью воплотить свою любовь к джазовой музыке. Все это планируется делать в уникальном пространстве, где поклонники могли бы наслаждаться живыми выступлениями и атмосферой творчества.

Эксперт в области недвижимости Марк Гершкович оценил стоимость этого амбициозного проекта. Он предположил, что цена на джаз-клуб Долиной составляет не менее 70 миллионов рублей.

Клуб располагается в центральной части столицы, в непосредственной близости от станции метро "Достоевская" и Театра Российской армии. В здании, где планируется открытие клуба, также находятся музыкальная школа, салон красоты и кафе — идеальная среда для проведения мероприятий в стиле лофт.

Гершкович отметил, что стоимость помещений в таком престижном районе не может быть ниже указанной суммы, учитывая все преимущества локации. Несмотря на то, что ремонт в клубе уже завершен, а мебель и оборудование установлены, дата открытия остается неопределенной.

Лариса Долина планировала запустить свой проект еще в 2023 году, однако несколько факторов затянули процесс. Прежде всего, задержки поставок строительных материалов стали серьезным препятствием. Кроме того, возникли судебные разбирательства относительно квартиры Долиной в Ксеньинском переулке, которые также повлияли на сроки открытия.

Стоит отметить, что место для заведения певице было подарено поклонником — бизнесменом и меценатом. Именно с ним артистку видели на фестивале "Новая волна", что вызвало слухи о возможном романе между ними. Однако сама Лариса Долина опровергла эти спекуляции, заявив, что их отношения носят исключительно дружеский характер.