Бабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали

Сын Королевой покинул Россию Тесты Как Решетова встретила жениха-миллионера Игры Сонник

Топ новостей недели

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестойПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей ПетросянуНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другогоБрошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Лента новостей

Суббота 7 февраля

06:40Бабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали 03:19Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск 00:12Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной 20:47Главная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона 20:06"Надо же протянуть удовольствие": муж Пугачевой Галкин* ответил на мольбы фанаток раздеться 18:26"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме 17:34Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой 16:28Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей 16:19Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье 15:57Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России 14:45Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"? 12:36Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое 11:12Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет 10:07Принадлежащую Алсу виллу у моря не могут продать уже несколько лет – цена упала на 100 миллионов 09:12У Нагиева нашли автопарк с премиальными авто после известия о владении жильем в Дубае 06:47Буланова оказалась вымотана погодными условиями: Приходится танцевать на морозе 03:31Диетолог попробовала есть популярный овощ каждый день – результаты вас удивят 03:29Сын Плющенко и Рудковской впервые рассказал, какие девушки ему нравятся 20:10Этот ТЕСТ завалят даже знатоки: 5 каверзных вопросов по советским фильмам, на которые ответит только истинный киноман 19:14Только зная эту мудрость, вы сможете простить любую обиду: назван главный секрет Омара Хайяма 18:35Этот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко 18:03Миллионы на жизнь за океаном: выяснилось, кто на самом деле оплачивает счета Никиты Преснякова 16:29Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой 16:02Муж Бородиной удрал из нового телешоу, узнав правду о "бывшем" 15:30Замок за 1,6 миллиарда больше не нужен: стало известно, почему Алла Пугачева избавляется от элитного жилья 14:02Тест: вспомните самые значимые советские фильмы по именам героев 12:53Проблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой 11:45Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование 10:05Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты 09:43В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве" 09:14Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим 06:46Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные 03:21Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта 00:18Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу 20:36"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта 19:38Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами" 18:1020 миллионов уже мало? Стала известна сумма, за которую Алла Пугачева вернется на сцену 17:19Ушла эпоха: не стало заслуженной артистки России Ольги Чиповской 17:02"Рыдаю": Лариса Гузеева ввязалась в жесткую перепалку из-за своей фигуры 16:02"Я была разной актрисой, но…": Бузова сделала неожиданное признание о своем будущем в кино 15:30"Сердце сжимается, пустил слезу": Александр Ревва сделал неожиданное признание о своей дочери 13:21Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя 12:27Волчокова кричит после скандального эфира на НТВ: Смешали в кучу все прошлые подставы 11:06Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики 10:28Диброва заговорила о планах родить четвертого ребенка после развода 09:17Криминалист раскрыл способ мошенников давить на Долину: Запугивали и вводили в ступор 06:46Дибров на публике признался в любви к известной певице после громкого развода 03:18Стоит ли ожидать снегопада до конца февраля в Москве — ответил синоптик 00:15Долгая ходьба в зимних ботинках приводит к травмам – предупреждение врача 21:46Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Бабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали

Бабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали
276

Надежда Бабкина попала под шквал критики злых языков.

Причиной для насмешек стало ее изменившееся лицо, которое многие пользователи интернета назвали "раздутым". Все это случилось после участия артистки в съемках шоу "Дуэты" вместе с ее молодым возлюбленным Евгением Гором.

Народная артистка не раз сталкивалась с критикой, как за свои профессиональные достижения, так и за личную жизнь. Вот и отношения с Гором, который младше Бабкиной на 30 лет, вызывают неоднозначные реакции у публики.

Тем не менее, на этот раз основное внимание сосредоточилось на ее внешности. После выхода шоу в сети появились комментарии, в которых пользователи открыто выражали свое недовольство ее видом. Многие отметили, что уколы красоты и пластические операции, которыми она увлекается, не только не улучшили ее внешний вид, но и сделали его комичным.

"Выглядит так, будто пчелы ее покусали", — написал один из комментаторов. Стоит отметить, что сама артистка никогда не скрывала наличие процедур и открыто говорила о том, что прибегала к услугам пластических хирургов. Однако это не уберегло ее от насмешек и критики.

Шоу-бизнес в Telegram

7 февраля 2026, 06:40
Надежда Бабкина. Фото: Феликс Грозданов
Телеканал "360"✓ Надежный источник

По теме

Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки

Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск

Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск
Светлана Ходченкова оказалась втянута в разборки с товариществом собственников жилья (ТСЖ). Представитель актрисы, Денис Хорошилов, сообщил, что знаменитость и ее мать стали жертвами недобросовестных действий коммунальщиков.

Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной

Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной
Лариса Долина давно мечтает о создании собственного джаз-клуба в сердце Москвы. Известно, что этот проект стал для нее не просто делом жизни, но и возможностью воплотить свою любовь к джазовой музыке.

Главная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона

Главная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона
Оказывается, в популярном продукте для фитнес-завтраков скрывается компонент, который при регулярном употреблении может вести себя как бомба с часовым механизмом. Авокадо завоевал мир, став символом здорового образа жизни.

"Надо же протянуть удовольствие": муж Пугачевой Галкин* ответил на мольбы фанаток раздеться

"Надо же протянуть удовольствие": муж Пугачевой Галкин* ответил на мольбы фанаток раздеться
Всего несколько дней назад юморист* публиковал идиллические фото с супругой, а теперь готовится "сломать интернет" контентом совершенно другого рода. 49-летний Максим Галкин* снова заставил говорить о себе, но на этот раз поводом стали не политические заявления, а обещание, данное поклонницам.

"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме

"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме
Внезапное появление артистки с перевязанной рукой на публике породило самые тревожные слухи, но правда о случившемся оказалась еще более пугающей. Певица Жасмин серьезно обеспокоила своих поклонников, появившись на премьере в кинотеатре со специальной лангеткой на руке.

Выбор читателей

05/02ЧтвСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой 05/02ЧтвМиллионы на жизнь за океаном: выяснилось, кто на самом деле оплачивает счета Никиты Преснякова 05/02ЧтвЭтот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко 05/02ЧтвМуж Бородиной удрал из нового телешоу, узнав правду о "бывшем" 05/02ЧтвПроблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой 05/02ЧтвТолько зная эту мудрость, вы сможете простить любую обиду: назван главный секрет Омара Хайяма