Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск

Суббота 7 февраля

03:19Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск 00:12Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной 20:47Главная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона 20:06"Надо же протянуть удовольствие": муж Пугачевой Галкин* ответил на мольбы фанаток раздеться 18:26"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме 17:34Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой 16:28Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей 16:19Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье 15:57Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России 14:45Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"? 12:36Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое 11:12Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет 10:07Принадлежащую Алсу виллу у моря не могут продать уже несколько лет – цена упала на 100 миллионов 09:12У Нагиева нашли автопарк с премиальными авто после известия о владении жильем в Дубае 06:47Буланова оказалась вымотана погодными условиями: Приходится танцевать на морозе 03:31Диетолог попробовала есть популярный овощ каждый день – результаты вас удивят 03:29Сын Плющенко и Рудковской впервые рассказал, какие девушки ему нравятся 20:10Этот ТЕСТ завалят даже знатоки: 5 каверзных вопросов по советским фильмам, на которые ответит только истинный киноман 19:14Только зная эту мудрость, вы сможете простить любую обиду: назван главный секрет Омара Хайяма 18:35Этот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко 18:03Миллионы на жизнь за океаном: выяснилось, кто на самом деле оплачивает счета Никиты Преснякова 16:29Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой 16:02Муж Бородиной удрал из нового телешоу, узнав правду о "бывшем" 15:30Замок за 1,6 миллиарда больше не нужен: стало известно, почему Алла Пугачева избавляется от элитного жилья 14:02Тест: вспомните самые значимые советские фильмы по именам героев 12:53Проблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой 11:45Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование 10:05Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты 09:43В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве" 09:14Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим 06:46Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные 03:21Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта 00:18Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу 20:36"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта 19:38Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами" 18:1020 миллионов уже мало? Стала известна сумма, за которую Алла Пугачева вернется на сцену 17:19Ушла эпоха: не стало заслуженной артистки России Ольги Чиповской 17:02"Рыдаю": Лариса Гузеева ввязалась в жесткую перепалку из-за своей фигуры 16:02"Я была разной актрисой, но…": Бузова сделала неожиданное признание о своем будущем в кино 15:30"Сердце сжимается, пустил слезу": Александр Ревва сделал неожиданное признание о своей дочери 13:21Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя 12:27Волчокова кричит после скандального эфира на НТВ: Смешали в кучу все прошлые подставы 11:06Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики 10:28Диброва заговорила о планах родить четвертого ребенка после развода 09:17Криминалист раскрыл способ мошенников давить на Долину: Запугивали и вводили в ступор 06:46Дибров на публике признался в любви к известной певице после громкого развода 03:18Стоит ли ожидать снегопада до конца февраля в Москве — ответил синоптик 00:15Долгая ходьба в зимних ботинках приводит к травмам – предупреждение врача 21:46Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку 20:23Эффект белого медведя: психологи обьяснили, почему попытка забыть о проблеме делает только хуже
Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск

Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск
255

Светлана Ходченкова оказалась втянута в разборки с товариществом собственников жилья (ТСЖ).

Представитель актрисы, Денис Хорошилов, сообщил, что знаменитость и ее мать стали жертвами недобросовестных действий коммунальщиков. Проблема возникла из-за запорного шарового крана в санузле квартиры Ходченковой, который, по утверждению представителей ТСЖ, был установлен самовольно и лишил воды 13 семей.

Однако, как утверждает Хорошилов, кран был установлен еще до того, как актриса приобрела квартиру. Он подчеркнул, что это оборудование находилось в квартире с момента её постройки и было предусмотрено для технических нужд.

"ТСЖ нагло врет. Запорный кран там стоял изначально, с давних времен, когда покупалась квартира. Кран был поставлен для технических целей еще строителями", — отметил он. По словам представителя Ходченковой, актрисы и ее матери никогда не приходилось использовать этот кран, и его состояние говорит само за себя: он покрыт пылью и паутиной.

Ситуация усугубилась тем, что Ходченкова подала встречный иск против ТСЖ. Мать актрисы считает, что настоящая причина судебных разбирательств кроется в ее жалобах на высокие счета за коммунальные услуги. Женщина неоднократно обращалась в суд с требованиями о пересмотре тарифов, которые она считает необоснованными и чрезмерными.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Светлана Ходченкова перекрыла общий стояк горячего водоснабжения после проведения ремонта в своей квартире. Это вызвало недовольство соседей, которые подали иск в суд.

В результате разбирательств суд постановил, что актриса самовольно изменила систему горячего водоснабжения и ограничила доступ к общедомовым коммуникациям для других жильцов. Суд обязал Ходченкову снести стену в санузле для демонтажа запорной арматуры, а также выплатить соседям расходы на юриста в размере 40 тысяч рублей и госпошлину в 20 тысяч рублей.

Шоу-бизнес в Telegram

7 февраля 2026, 03:19
Светлана Ходченкова. Кадр: YouTube-канал "Glamour Russia"
MK.ru✓ Надежный источник

