День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня

Сын Королевой покинул Россию Тесты Как Решетова встретила жениха-миллионера Игры Сонник

Топ новостей недели

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестойПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей ПетросянуНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другогоБрошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Лента новостей

Суббота 7 февраля

00:40День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня 21:20Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак 18:05Эти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день 15:33Тайная просьба исполнилась: друг Кати Лель раскрыл истинный источник ее новой популярности 12:17Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте 09:10"Счастье любит тишину": почему 7 февраля добрые дела могут обернуться бедой для всей семьи 06:40Бабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали 03:19Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск 00:12Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной 20:47Главная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона 20:06"Надо же протянуть удовольствие": муж Пугачевой Галкин* ответил на мольбы фанаток раздеться 18:26"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме 17:34Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой 16:28Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей 16:19Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье 15:57Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России 14:45Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"? 12:36Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое 11:12Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет 10:07Принадлежащую Алсу виллу у моря не могут продать уже несколько лет – цена упала на 100 миллионов 09:12У Нагиева нашли автопарк с премиальными авто после известия о владении жильем в Дубае 06:47Буланова оказалась вымотана погодными условиями: Приходится танцевать на морозе 03:31Диетолог попробовала есть популярный овощ каждый день – результаты вас удивят 03:29Сын Плющенко и Рудковской впервые рассказал, какие девушки ему нравятся 20:10Этот ТЕСТ завалят даже знатоки: 5 каверзных вопросов по советским фильмам, на которые ответит только истинный киноман 19:14Только зная эту мудрость, вы сможете простить любую обиду: назван главный секрет Омара Хайяма 18:35Этот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко 18:03Миллионы на жизнь за океаном: выяснилось, кто на самом деле оплачивает счета Никиты Преснякова 16:29Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой 16:02Муж Бородиной удрал из нового телешоу, узнав правду о "бывшем" 15:30Замок за 1,6 миллиарда больше не нужен: стало известно, почему Алла Пугачева избавляется от элитного жилья 14:02Тест: вспомните самые значимые советские фильмы по именам героев 12:53Проблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой 11:45Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование 10:05Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты 09:43В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве" 09:14Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим 06:46Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные 03:21Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта 00:18Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу 20:36"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта 19:38Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами" 18:1020 миллионов уже мало? Стала известна сумма, за которую Алла Пугачева вернется на сцену 17:19Ушла эпоха: не стало заслуженной артистки России Ольги Чиповской 17:02"Рыдаю": Лариса Гузеева ввязалась в жесткую перепалку из-за своей фигуры 16:02"Я была разной актрисой, но…": Бузова сделала неожиданное признание о своем будущем в кино 15:30"Сердце сжимается, пустил слезу": Александр Ревва сделал неожиданное признание о своей дочери 13:21Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя 12:27Волчокова кричит после скандального эфира на НТВ: Смешали в кучу все прошлые подставы 11:06Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня

День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня
153

Существуют даты, когда привычные домашние дела могут обернуться настоящей катастрофой, и этот зимний день возглавляет список самых таинственных периодов года.

В народном календаре 8 февраля закрепилось под названием Федор-Поминальник. В православной традиции это день памяти преподобного Феодора Студита, но в народном сознании христианские догмы причудливо переплелись с древними поверьями. Считалось, что именно в это время души умерших родственников, которые сильно скучают по своим близким, получают возможность ненадолго навестить земной мир.

Старики говорили, что покойные приходят к своим домам, стоят под окнами или бродят по дворам, надеясь, что о них вспомнят. Однако такая близость потустороннего мира несет в себе не только утешение, но и серьезную опасность для живых. Именно поэтому день оброс жесткими запретами, нарушение которых, согласно приметам, могло навлечь беду на всю семью. Но самое пугающее начиналось после захода солнца, когда обычные вещи приобретали пугающий смысл.

Кто проскользнет в дом под видом тени

Главный и самый строгий запрет дня касается обычного проветривания. Согласно поверьям, 8 февраля нельзя открывать окна, особенно в сумерках или ночью. Люди верили, что через открытую форточку в дом может проскользнуть не упокоенная душа или нечистая сила, принявшая облик тени. Забравшись внутрь, такой гость якобы начинает "выживать" хозяев, принося в семью болезни, беспричинный страх и постоянные ссоры.

Чтобы защитить жилище от незваных визитеров, под порог часто клали топор, а над дверями и окнами вешали пучки сушеного чертополоха или ветки рябины. Считалось, что острый металл и колючие растения — лучшие преграды для тех, кто приходит из мира теней. Вечером старались не смотреть долго в зеркала, особенно если в комнате горела лишь одна свеча, ведь отражение могло показать кого-то лишнего за спиной. Но на окнах опасности этого дня не заканчивались.

Почему стоит отложить веник в сторону

Еще одно важное ограничение касается домашней уборки. В день Федора-Поминальника категорически запрещалось подметать пол. Наши предки верили, что вместе с пылью и сором можно нечаянно "вымести" из дома удачу, семейное согласие и даже души предков, которые пришли навестить живых и принести им свое благословение.

Тот, кто брался за веник 8 февраля, рисковал оставить свой дом без невидимой защиты на весь оставшийся год. Уборку старались провести заранее, а в этот день лишь поддерживали порядок, избегая масштабных дел. Считалось, что тишина и покой в доме помогают душам почувствовать, что их любят и уважают. К слову, гостеприимство в этот день тоже имело свои тонкости, игнорирование которых могло дорого обойтись.

Опасные знакомства и новые покупки

В этот день старались не впускать в дом незнакомых людей. По информации этнографов, изучавших северные регионы, существовало опасение, что под личиной странника или просящего милостыню может скрываться недобрый дух. Его целью было забрать благополучие семьи или "подбросить" в дом беду. Если же избежать визита не удавалось, гостя обязательно угощали, но следили, чтобы он не перешагнул через порог левой ногой.

Существовал и ряд других ограничений, которые старались соблюдать неукоснительно:

  • Нельзя начинать новые важные дела — они будут продвигаться крайне медленно и в итоге не принесут прибыли.
  • Не рекомендуется покупать новую одежду или обувь, так как вещь быстро порвется или начнет притягивать мелкие неприятности.
  • Запрещено выяснять отношения и сквернословить — негативная энергия, выпущенная в этот день, возвращается к человеку в двойном размере.

Особенно внимательно относились к снам, увиденным в ночь на 8 февраля. Считалось, что они могут быть вещими, но рассказывать о них нельзя было до самого заката, иначе доброе предзнаменование не сбудется, а плохое — наоборот, наберет силу.

Как задобрить невидимых гостей

Чтобы души предков не обиделись и не начали вредить, для них устраивали особый поминальный обед. На стол обязательно ставили лишний прибор и насыпали в него немного каши или клали кусок свежего пирога. Верили, что наевшись, духи покинут дом с миром и будут оберегать живых родственников.

Важной частью дня было посещение храма или молитва дома. Люди верили, что искреннее обращение к небесам способно подарить покой даже самой мятежной душе. А еще 8 февраля внимательно следили за поведением домашних животных. Если кошка долго смотрела в пустой угол или собака ни с того ни с сего начинала скулить, это считалось верным признаком присутствия невидимого гостя.

О чем расскажет погода

Помимо мистических запретов, Федор-Поминальник был важным днем для прогнозирования будущего урожая и погоды на весну.

ПриметаЧто она означает
Чистый закат при сильном морозеЖдите скорого похолодания и затяжной зимы
Синицы начинают петь рано утромВесна придет быстро и будет очень теплой
Рассыпать соль в этот деньК семейным неурядицам или неожиданным долгам
Густой иней на деревьяхЛето будет влажным, а урожай зерновых — богатым

Если 8 февраля стоит безветренная и ясная погода, то весна наступит вовремя и не будет баловать частыми дождями. Однако расслабляться не стоит, ведь впереди еще февральские метели, которые в старину называли "последним вздохом зимы". И если утро этого дня началось с густого тумана, стоит приготовиться к тому, что ближайший месяц будет полон неожиданных сюрпризов.

Шоу-бизнес в Telegram

8 февраля 2026, 00:40
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

"Счастье любит тишину": почему 7 февраля добрые дела могут обернуться бедой для всей семьи

Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак

Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак
Отношения с мамой жены могут стать настоящим испытанием, которое способно проверить на прочность даже самый крепкий союз. Анекдоты про зятя и тещу — это классика, но в реальной жизни поводы для конфликтов часто совсем не смешные.

Эти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день

Эти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день
Новое масштабное исследование показало неожиданную связь между нашим рационом и здоровьем мозга в долгосрочной перспективе. Когда речь заходит о правильном питании, мы часто фокусируемся на количестве еды, но, как обьясняет в своем телеграм-канале доктор Павлова, качество углеводов может быть гораздо важнее.

Тайная просьба исполнилась: друг Кати Лель раскрыл истинный источник ее новой популярности

Тайная просьба исполнилась: друг Кати Лель раскрыл истинный источник ее новой популярности
Близкое окружение певицы озвучило версию событий, которая ставит под сомнение ее знаменитые рассказы о вмешательстве внеземных цивилизаций. Катя Лель снова оказалась на пике славы: ее старые хиты штурмуют мировые чарты, а социальные сети по всему миру заполнены роликами под знакомые мотивы.

Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте

Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте
Биологические маркеры нашего тела способны рассказать о скрытом потенциале человека гораздо больше, чем его соответствие модельным канонам красоты. Стереотип о высокой сексуальности длинноногих людей прочно закрепился в нашем сознании, но современная медицина смотрит на этот вопрос иначе.

"Счастье любит тишину": почему 7 февраля добрые дела могут обернуться бедой для всей семьи

"Счастье любит тишину": почему 7 февраля добрые дела могут обернуться бедой для всей семьи
Этот день в народном календаре считается временем проверки на искренность, когда малейшее хвастовство может перечеркнуть все заслуги человека. 7 февраля в народном календаре называют Григорьевым днем, в честь Григория Богослова.

Выбор читателей

06/02ПтнГлавная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона 06/02ПтнМы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей 06/02ПтнСын Плющенко и Рудковской впервые рассказал, какие девушки ему нравятся 06/02Птн"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме 07/02СбтБабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали 06/02ПтнДиетолог попробовала есть популярный овощ каждый день – результаты вас удивят