День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня

Существуют даты, когда привычные домашние дела могут обернуться настоящей катастрофой, и этот зимний день возглавляет список самых таинственных периодов года.



В народном календаре 8 февраля закрепилось под названием Федор-Поминальник. В православной традиции это день памяти преподобного Феодора Студита, но в народном сознании христианские догмы причудливо переплелись с древними поверьями. Считалось, что именно в это время души умерших родственников, которые сильно скучают по своим близким, получают возможность ненадолго навестить земной мир.

Старики говорили, что покойные приходят к своим домам, стоят под окнами или бродят по дворам, надеясь, что о них вспомнят. Однако такая близость потустороннего мира несет в себе не только утешение, но и серьезную опасность для живых. Именно поэтому день оброс жесткими запретами, нарушение которых, согласно приметам, могло навлечь беду на всю семью. Но самое пугающее начиналось после захода солнца, когда обычные вещи приобретали пугающий смысл.

Кто проскользнет в дом под видом тени

Главный и самый строгий запрет дня касается обычного проветривания. Согласно поверьям, 8 февраля нельзя открывать окна, особенно в сумерках или ночью. Люди верили, что через открытую форточку в дом может проскользнуть не упокоенная душа или нечистая сила, принявшая облик тени. Забравшись внутрь, такой гость якобы начинает "выживать" хозяев, принося в семью болезни, беспричинный страх и постоянные ссоры.

Чтобы защитить жилище от незваных визитеров, под порог часто клали топор, а над дверями и окнами вешали пучки сушеного чертополоха или ветки рябины. Считалось, что острый металл и колючие растения — лучшие преграды для тех, кто приходит из мира теней. Вечером старались не смотреть долго в зеркала, особенно если в комнате горела лишь одна свеча, ведь отражение могло показать кого-то лишнего за спиной. Но на окнах опасности этого дня не заканчивались.

Почему стоит отложить веник в сторону

Еще одно важное ограничение касается домашней уборки. В день Федора-Поминальника категорически запрещалось подметать пол. Наши предки верили, что вместе с пылью и сором можно нечаянно "вымести" из дома удачу, семейное согласие и даже души предков, которые пришли навестить живых и принести им свое благословение.

Тот, кто брался за веник 8 февраля, рисковал оставить свой дом без невидимой защиты на весь оставшийся год. Уборку старались провести заранее, а в этот день лишь поддерживали порядок, избегая масштабных дел. Считалось, что тишина и покой в доме помогают душам почувствовать, что их любят и уважают. К слову, гостеприимство в этот день тоже имело свои тонкости, игнорирование которых могло дорого обойтись.

Опасные знакомства и новые покупки

В этот день старались не впускать в дом незнакомых людей. По информации этнографов, изучавших северные регионы, существовало опасение, что под личиной странника или просящего милостыню может скрываться недобрый дух. Его целью было забрать благополучие семьи или "подбросить" в дом беду. Если же избежать визита не удавалось, гостя обязательно угощали, но следили, чтобы он не перешагнул через порог левой ногой.

Существовал и ряд других ограничений, которые старались соблюдать неукоснительно:

Нельзя начинать новые важные дела — они будут продвигаться крайне медленно и в итоге не принесут прибыли.

Не рекомендуется покупать новую одежду или обувь, так как вещь быстро порвется или начнет притягивать мелкие неприятности.

Запрещено выяснять отношения и сквернословить — негативная энергия, выпущенная в этот день, возвращается к человеку в двойном размере.

Особенно внимательно относились к снам, увиденным в ночь на 8 февраля. Считалось, что они могут быть вещими, но рассказывать о них нельзя было до самого заката, иначе доброе предзнаменование не сбудется, а плохое — наоборот, наберет силу.

Как задобрить невидимых гостей

Чтобы души предков не обиделись и не начали вредить, для них устраивали особый поминальный обед. На стол обязательно ставили лишний прибор и насыпали в него немного каши или клали кусок свежего пирога. Верили, что наевшись, духи покинут дом с миром и будут оберегать живых родственников.

Важной частью дня было посещение храма или молитва дома. Люди верили, что искреннее обращение к небесам способно подарить покой даже самой мятежной душе. А еще 8 февраля внимательно следили за поведением домашних животных. Если кошка долго смотрела в пустой угол или собака ни с того ни с сего начинала скулить, это считалось верным признаком присутствия невидимого гостя.

О чем расскажет погода

Помимо мистических запретов, Федор-Поминальник был важным днем для прогнозирования будущего урожая и погоды на весну.

Примета Что она означает Чистый закат при сильном морозе Ждите скорого похолодания и затяжной зимы Синицы начинают петь рано утром Весна придет быстро и будет очень теплой Рассыпать соль в этот день К семейным неурядицам или неожиданным долгам Густой иней на деревьях Лето будет влажным, а урожай зерновых — богатым

Если 8 февраля стоит безветренная и ясная погода, то весна наступит вовремя и не будет баловать частыми дождями. Однако расслабляться не стоит, ведь впереди еще февральские метели, которые в старину называли "последним вздохом зимы". И если утро этого дня началось с густого тумана, стоит приготовиться к тому, что ближайший месяц будет полон неожиданных сюрпризов.