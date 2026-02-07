Сын Королевой покинул Россию Тесты Как Решетова встретила жениха-миллионера Игры Сонник

Эти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день

Эти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день
122

Новое масштабное исследование показало неожиданную связь между нашим рационом и здоровьем мозга в долгосрочной перспективе.

Когда речь заходит о правильном питании, мы часто фокусируемся на количестве еды, но, как обьясняет в своем телеграм-канале доктор Павлова, качество углеводов может быть гораздо важнее. Особенно если мы хотим сохранить ясность ума на долгие годы. Давайте разберемся, какие продукты стоит добавить в меню, а от каких лучше держаться подальше.

Какие выбрать?

Для начала стоит понять, что углеводы бывают разными. Их главное отличие — в скорости, с которой они отдают энергию нашему организму и влияют на уровень сахара в крови.

  • Медленные (сложные) углеводы. Они усваиваются постепенно, обеспечивая долгое чувство сытости и не вызывая резких скачков глюкозы. Это наши главные союзники в борьбе за здоровье.

    Где искать: цельнозерновые крупы, бобовые (фасоль, чечевица), овощи и богатые клетчаткой фрукты.

    • Быстрые (простые) углеводы. Их название говорит само за себя — они мгновенно попадают в кровь и стремительно повышают уровень сахара. Это приводит к короткому всплеску энергии, за которым следует усталость и снова голод.

      Где искать: сахар, сладости, белый хлеб, выпечка, картофельное пюре и очищенные злаки (например, белый рис).

      При чем тут наш мозг и почему это так важно?

      Казалось бы, какая связь между булочкой и памятью? Прямая. Ученые проанализировали данные огромного британского биобанка (UK Biobank), наблюдая за здоровьем более 200 тысяч человек в течение 13 лет. В центре их внимания был гликемический индекс (ГИ) продуктов — тот самый показатель, который отражает, насколько быстро углеводы повышают сахар в крови.

      Результаты оказались очень показательными.

      Выяснилось, что рацион с высоким гликемическим индексом, то есть богатый "быстрыми" углеводами, повышал риск развития деменции примерно на 14%. Именно эта еда — белый хлеб, сладости, выпечка — которую многие из нас едят каждый день, оказалась связана с негативными последствиями для мозга.

      В то же время люди, чей рацион состоял преимущественно из продуктов с низким и умеренным ГИ ("медленные" углеводы), имели риск деменции на 16% ниже.

      Простой вывод, который изменит ваш рацион

      Главный секрет здоровья мозга, судя по этому исследованию, — стабильный уровень сахара в крови. Чем меньше резких скачков глюкозы вы устраиваете своему организму, тем лучше он себя чувствует в долгосрочной перспективе.

      Это не значит, что от углеводов нужно отказываться совсем — они необходимы для энергии. Но стоит сделать осознанный выбор в пользу тех, что работают на нас, а не против нас. Простое правило: меньше конфет и белого хлеба, больше овощей, бобовых и цельнозерновых круп. Ваш мозг скажет вам "спасибо".

      Шоу-бизнес в Telegram

      7 февраля 2026, 18:05
      Фото: freepik.com
      Telegram / @doctorpavlova✓ Надежный источник

      Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте

      Спорт не спасет: врач назвала еду, которая разрушает психику даже у здоровых людей

      Тайная просьба исполнилась: друг Кати Лель раскрыл истинный источник ее новой популярности

      Тайная просьба исполнилась: друг Кати Лель раскрыл истинный источник ее новой популярности
      Близкое окружение певицы озвучило версию событий, которая ставит под сомнение ее знаменитые рассказы о вмешательстве внеземных цивилизаций. Катя Лель снова оказалась на пике славы: ее старые хиты штурмуют мировые чарты, а социальные сети по всему миру заполнены роликами под знакомые мотивы.

      Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте

      Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте
      Биологические маркеры нашего тела способны рассказать о скрытом потенциале человека гораздо больше, чем его соответствие модельным канонам красоты. Стереотип о высокой сексуальности длинноногих людей прочно закрепился в нашем сознании, но современная медицина смотрит на этот вопрос иначе.

      "Счастье любит тишину": почему 7 февраля добрые дела могут обернуться бедой для всей семьи

      "Счастье любит тишину": почему 7 февраля добрые дела могут обернуться бедой для всей семьи
      Этот день в народном календаре считается временем проверки на искренность, когда малейшее хвастовство может перечеркнуть все заслуги человека. 7 февраля в народном календаре называют Григорьевым днем, в честь Григория Богослова.

      Бабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали

      Бабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали
      Надежда Бабкина попала под шквал критики злых языков. Причиной для насмешек стало ее изменившееся лицо, которое многие пользователи интернета назвали "раздутым".

      Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск

      Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск
      Светлана Ходченкова оказалась втянута в разборки с товариществом собственников жилья (ТСЖ). Представитель актрисы, Денис Хорошилов, сообщил, что знаменитость и ее мать стали жертвами недобросовестных действий коммунальщиков.

