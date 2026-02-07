Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте

Сын Королевой покинул Россию Тесты Как Решетова встретила жениха-миллионера Игры Сонник

Топ новостей недели

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестойПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей ПетросянуНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другогоБрошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Лента новостей

Суббота 7 февраля

12:17Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте 09:10"Счастье любит тишину": почему 7 февраля добрые дела могут обернуться бедой для всей семьи 06:40Бабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали 03:19Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск 00:12Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной 20:47Главная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона 20:06"Надо же протянуть удовольствие": муж Пугачевой Галкин* ответил на мольбы фанаток раздеться 18:26"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме 17:34Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой 16:28Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей 16:19Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье 15:57Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России 14:45Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"? 12:36Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое 11:12Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет 10:07Принадлежащую Алсу виллу у моря не могут продать уже несколько лет – цена упала на 100 миллионов 09:12У Нагиева нашли автопарк с премиальными авто после известия о владении жильем в Дубае 06:47Буланова оказалась вымотана погодными условиями: Приходится танцевать на морозе 03:31Диетолог попробовала есть популярный овощ каждый день – результаты вас удивят 03:29Сын Плющенко и Рудковской впервые рассказал, какие девушки ему нравятся 20:10Этот ТЕСТ завалят даже знатоки: 5 каверзных вопросов по советским фильмам, на которые ответит только истинный киноман 19:14Только зная эту мудрость, вы сможете простить любую обиду: назван главный секрет Омара Хайяма 18:35Этот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко 18:03Миллионы на жизнь за океаном: выяснилось, кто на самом деле оплачивает счета Никиты Преснякова 16:29Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой 16:02Муж Бородиной удрал из нового телешоу, узнав правду о "бывшем" 15:30Замок за 1,6 миллиарда больше не нужен: стало известно, почему Алла Пугачева избавляется от элитного жилья 14:02Тест: вспомните самые значимые советские фильмы по именам героев 12:53Проблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой 11:45Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование 10:05Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты 09:43В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве" 09:14Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим 06:46Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные 03:21Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта 00:18Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу 20:36"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта 19:38Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами" 18:1020 миллионов уже мало? Стала известна сумма, за которую Алла Пугачева вернется на сцену 17:19Ушла эпоха: не стало заслуженной артистки России Ольги Чиповской 17:02"Рыдаю": Лариса Гузеева ввязалась в жесткую перепалку из-за своей фигуры 16:02"Я была разной актрисой, но…": Бузова сделала неожиданное признание о своем будущем в кино 15:30"Сердце сжимается, пустил слезу": Александр Ревва сделал неожиданное признание о своей дочери 13:21Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР за запоминающейся шутке героя 12:27Волчокова кричит после скандального эфира на НТВ: Смешали в кучу все прошлые подставы 11:06Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики 10:28Диброва заговорила о планах родить четвертого ребенка после развода 09:17Криминалист раскрыл способ мошенников давить на Долину: Запугивали и вводили в ступор 06:46Дибров на публике признался в любви к известной певице после громкого развода 03:18Стоит ли ожидать снегопада до конца февраля в Москве — ответил синоптик
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте

Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте
150

Биологические маркеры нашего тела способны рассказать о скрытом потенциале человека гораздо больше, чем его соответствие модельным канонам красоты.

Стереотип о высокой сексуальности длинноногих людей прочно закрепился в нашем сознании, но современная медицина смотрит на этот вопрос иначе. По словам врача Ирины Барановой, абсолютная длина ног в сантиметрах не играет роли — важна лишь их пропорция относительно роста. Тестостерон закрывает зоны роста костей, и чем раньше это происходит, тем энергичнее темперамент человека в будущем. Но как именно гормоны влияют на то, насколько высокими мы станем?

Гормональный капкан для роста

Рост конечностей в длину замедляется именно из-за половых гормонов, которые буквально "запечатывают" трубчатые кости. Именно поэтому длинные ноги оказались признаком слабой страсти, так как они указывают на то, что тестостерон включился в работу слишком поздно. Те, кто созрел рано, часто остаются невысокими или коренастыми, но обладают колоссальной внутренней энергией.

Позднее созревание дает скелету лишнее время на удлинение. В итоге формируется привычный нам идеал красоты, который на самом деле часто указывает на спокойный темперамент из-за особенностей эндокринной системы. Согласно информации доктора Барановой, это не хорошо и не плохо, а лишь индивидуальная особенность организма. Но как именно время появления первых признаков взрослости влияет на нашу жизнь в дальнейшем?

Трохантерный индекс и тайны пропорций

В медицине для определения темперамента используют трохантерный индекс — это соотношение роста человека к длине его ноги. Еще в 1920-х годах исследователи заметили, что рост скелета подчиняется закону чередований. Если пубертатный период наступил поздно, фаза удлинения ног затягивается, и пропорции тела меняются навсегда.

Доктор Баранова выделяет несколько ключевых моментов:

  • Человек любого роста может иметь как сильную, так и слабую конституцию.
  • У невысокого человека ноги могут быть длинными относительно его роста, что говорит о его спокойствии.
  • Длинноногие топ-модели часто обладают именно слабой конституцией из-за особенностей развития.

Понимание этих механизмов позволяет по-новому взглянуть на привычные эталоны. Оказывается, те, кого мы считаем наиболее привлекательными, в реальности могут обладать меньшим запасом жизненных сил, чем люди обычного телосложения. Но какой же признак считается в медицине самым точным?

Главный сигнал готовности организма

Главным критерием для оценки темперамента считается возраст первой менструации у женщин или первой эякуляции у мужчин. Чем раньше это случилось, тем сильнее половая конституция, а значит, и ярче будут проявления активности во взрослом возрасте.

Организм, который созрел быстро, просто не успел "вырастить" длинные ноги, направив всю энергию на формирование репродуктивной системы. Эти знания помогают не только лучше узнать себя, но и научиться читать скрытые сигналы, которые наше тело посылает окружающим. Ведь за внешним изяществом часто скрываются совсем другие биологические задачи, о которых мы раньше даже не догадывались.

Шоу-бизнес в Telegram

7 февраля 2026, 12:17
Фото: freepik.com
Telegram @baranovazozh✓ Надежный источник

По теме

Сожжете слизистую: врач назвала два "народных" средства, которые нельзя капать в нос ни в коем случае

Помогает сердцу: доктор Мясников объяснил, почему нельзя отказываться от кофе

"Счастье любит тишину": почему 7 февраля добрые дела могут обернуться бедой для всей семьи

"Счастье любит тишину": почему 7 февраля добрые дела могут обернуться бедой для всей семьи
Этот день в народном календаре считается временем проверки на искренность, когда малейшее хвастовство может перечеркнуть все заслуги человека. 7 февраля в народном календаре называют Григорьевым днем, в честь Григория Богослова.

Бабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали

Бабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали
Надежда Бабкина попала под шквал критики злых языков. Причиной для насмешек стало ее изменившееся лицо, которое многие пользователи интернета назвали "раздутым".

Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск

Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск
Светлана Ходченкова оказалась втянута в разборки с товариществом собственников жилья (ТСЖ). Представитель актрисы, Денис Хорошилов, сообщил, что знаменитость и ее мать стали жертвами недобросовестных действий коммунальщиков.

Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной

Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной
Лариса Долина давно мечтает о создании собственного джаз-клуба в сердце Москвы. Известно, что этот проект стал для нее не просто делом жизни, но и возможностью воплотить свою любовь к джазовой музыке.

Главная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона

Главная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона
Оказывается, в популярном продукте для фитнес-завтраков скрывается компонент, который при регулярном употреблении может вести себя как бомба с часовым механизмом. Авокадо завоевал мир, став символом здорового образа жизни.

Выбор читателей

05/02ЧтвСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой 05/02ЧтвМиллионы на жизнь за океаном: выяснилось, кто на самом деле оплачивает счета Никиты Преснякова 05/02ЧтвЭтот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко 05/02ЧтвМуж Бородиной удрал из нового телешоу, узнав правду о "бывшем" 06/02ПтнМы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей 05/02ЧтвПроблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой