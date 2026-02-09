Сын Королевой покинул Россию Тесты Как Решетова встретила жениха-миллионера Игры Сонник

Топ новостей недели

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестойПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей ПетросянуНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другогоБрошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Лента новостей

Понедельник 9 февраля

09:11"Влияет на множество систем": ученые случайно обнаружили, что лекарство от диабета может поворачивать старение вспять 08:30"Будет другой образ, другой стиль": как скандал с квартирой и "прослушкой" заставил Ларису Долину начать жизнь с нуля 04:05"Выбрасывайте подсолнечное масло": нутрициолог рассказала, как превратить блины в полезное лакомство 00:02Роковая ошибка 9 февраля: почему привычное мытье головы в этот день может навлечь большую беду 21:04Этот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице: почему привычное расслабление может выйти боком 18:57Психологи назвали 5 речевых привычек, которые заставляют окружающих сомневаться в вашем интеллекте 15:36Чувства и чувствительность: 5 романов в духе новой искренности 12:24Этот секрет Сократа избавит вас от лишних ссор: три сита мудрости 09:52"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку 06:21Мясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все 03:50Сладкая опасность: зимние напитки, которые вредят организму 00:40День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня 21:20Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак 18:05Эти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день 15:33Тайная просьба исполнилась: друг Кати Лель раскрыл истинный источник ее новой популярности 12:17Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте 09:10"Счастье любит тишину": почему 7 февраля добрые дела могут обернуться бедой для всей семьи 06:40Бабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали 03:19Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск 00:12Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной 20:47Главная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона 20:06"Надо же протянуть удовольствие": муж Пугачевой Галкин* ответил на мольбы фанаток раздеться 18:26"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме 17:34Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой 16:28Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей 16:19Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье 15:57Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России 14:45Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"? 12:36Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое 11:12Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет 10:07Принадлежащую Алсу виллу у моря не могут продать уже несколько лет – цена упала на 100 миллионов 09:12У Нагиева нашли автопарк с премиальными авто после известия о владении жильем в Дубае 06:47Буланова оказалась вымотана погодными условиями: Приходится танцевать на морозе 03:31Диетолог попробовала есть популярный овощ каждый день – результаты вас удивят 03:29Сын Плющенко и Рудковской впервые рассказал, какие девушки ему нравятся 20:10Этот ТЕСТ завалят даже знатоки: 5 каверзных вопросов по советским фильмам, на которые ответит только истинный киноман 19:14Только зная эту мудрость, вы сможете простить любую обиду: назван главный секрет Омара Хайяма 18:35Этот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко 18:03Миллионы на жизнь за океаном: выяснилось, кто на самом деле оплачивает счета Никиты Преснякова 16:29Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой 16:02Муж Бородиной удрал из нового телешоу, узнав правду о "бывшем" 15:30Замок за 1,6 миллиарда больше не нужен: стало известно, почему Алла Пугачева избавляется от элитного жилья 14:02Тест: вспомните самые значимые советские фильмы по именам героев 12:53Проблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой 11:45Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование 10:05Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты 09:43В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве" 09:14Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим 06:46Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные 03:21Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Будет другой образ, другой стиль": как скандал с квартирой и "прослушкой" заставил Ларису Долину начать жизнь с нуля

"Будет другой образ, другой стиль": как скандал с квартирой и "прослушкой" заставил Ларису Долину начать жизнь с нуля
245

Потеря элитного жилья оказалась лишь началом целой череды неприятностей, которые теперь заставляют народную артистку полностью менять не только имидж, но и всю свою жизнь.

История с квартирой Ларисы Долиной, которую она проиграла в суде зимой прошлого года, стала для певицы настоящей точкой невозврата. В начале этого года новая владелица Полина Лурье получила ключи от скандальной недвижимости в Хамовниках. И именно это событие, похоже, запустило эффект домино, который продолжает рушить карьеру и репутацию артистки.

"Эффект Долиной": пустые залы и народный гнев

Почти сразу после громкого финала квартирной драмы по всей стране стали исчезать афиши с концертами Долиной. Сначала отменили ее сольный концерт в Москве, а затем посыпались и другие города. Эксперты и коллеги в один голос заговорили о том, что имидж певицы понес безвозвратные потери, а вернуть былое уважение публики будет практически невозможно.

Этот скандал даже получил собственное название — "эффект Долиной", став поводом для многочисленных мемов и анализа не самых удачных высказываний артистки в прошлом.

"Эта ситуация кардинально изменила всю ее жизнь"

Представитель певицы Сергей Пудовкин не отрицает: произошедшее стало для Долиной настоящим ударом. Проблемы затронули не только ее карьеру, но и внутреннее состояние. В ответ на кризис команда артистки, похоже, решила действовать кардинально. Пудовкин анонсировал полную смену имиджа, намекнув, что зрители скоро могут увидеть Долину с короткой стрижкой — как символ прощания с прошлым.

"Точно могу сказать: будет другой образ, другой стиль, другой формат. Безусловно, эта ситуация кардинально изменила не только внешность Ларисы Долиной, но и всю ее жизнь", — заявил он в разговоре со "СтарХитом".

В попытке опровергнуть слухи о низком спросе на билеты, директор показал видео с недавнего концерта в подмосковном Домодедово. Зал на 610 мест был почти полон, зрители дарили цветы. Однако даже здесь комментарий Пудовкина прозвучал туманно: "Хорошо, что отношение изменилось навсегда. Нам всем нужно меняться к лучшему".

Новый удар: "фейки с помойки"

Казалось, после того как певица нашла новое жилье (она арендует квартиру у знакомых), черная полоса должна была закончиться. Но на этой неделе грянул новый скандал. Мошенники слили в сеть запись разговора, в котором Долина якобы переводит им деньги. Позже похожую аудиозапись обнародовал и банк.

Директор певицы уверен, что все это — подделка, созданная с помощью современных технологий.

"У меня к подобным записям, монтажу, искусственному интеллекту и прочей фигне отношение очень простое — не надо лазить по помойкам… Это очевидный фейк", — отрезал Пудовкин.

Тем не менее, новый скандал лишь подлил масла в огонь. Теперь публика с еще большим интересом наблюдает, сможет ли Лариса Долина действительно начать все с чистого листа или череда громких провалов окончательно поставит точку в ее карьере.

Шоу-бизнес в Telegram

9 февраля 2026, 08:30
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной

"Слушай внимательно": в сети опубликовали запись разговора Ларисы Долиной с мошенниками – что сказала певица
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

"Влияет на множество систем": ученые случайно обнаружили, что лекарство от диабета может поворачивать старение вспять

"Влияет на множество систем": ученые случайно обнаружили, что лекарство от диабета может поворачивать старение вспять
Простой препарат, который миллионы людей принимают каждый день, показал неожиданный "побочный эффект", способный в будущем изменить подход к лечению возрастных заболеваний. В мире науки постоянно идет поиск "таблетки от старости", и, похоже, ученые случайно наткнулись на одного из самых перспективных кандидатов.

"Выбрасывайте подсолнечное масло": нутрициолог рассказала, как превратить блины в полезное лакомство

"Выбрасывайте подсолнечное масло": нутрициолог рассказала, как превратить блины в полезное лакомство
Всего несколько простых замен в привычном рецепте способны полностью изменить отношение вашего организма к главному блюду Масленицы. Приближается Масленичная неделя (в этом году она пройдет с 16 по 22 февраля), а это значит, что скоро из каждого дома будет доноситься аромат свежеиспеченных блинов.

Роковая ошибка 9 февраля: почему привычное мытье головы в этот день может навлечь большую беду

Роковая ошибка 9 февраля: почему привычное мытье головы в этот день может навлечь большую беду
Один неверный шаг в эту дату, по мнению предков, способен "смыть" всю удачу и открыть двери для болезней. В народном календаре 9 февраля известно как Златоустов день — дата, посвященная памяти святителя Иоанна Златоуста.

Этот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице: почему привычное расслабление может выйти боком

Этот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице: почему привычное расслабление может выйти боком
Многие из нас уверены, что эта популярная вечерняя привычка – лучший способ подготовить организм к долгожданному отдыху. Когда мы планируем свой вечер, часто ищем способы максимально замедлиться и снять накопившееся за день напряжение.

Психологи назвали 5 речевых привычек, которые заставляют окружающих сомневаться в вашем интеллекте

Психологи назвали 5 речевых привычек, которые заставляют окружающих сомневаться в вашем интеллекте
Всего несколько неосторожных фраз или привычек в разговоре могут полностью испортить впечатление даже о самом образованном человеке. Мы привыкли думать, что интеллект — это знания и умение решать сложные задачи.

Выбор читателей

07/02СбтДлинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте 07/02СбтЭти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день 07/02СбтТайная просьба исполнилась: друг Кати Лель раскрыл истинный источник ее новой популярности 07/02СбтПсихолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак 08/02ВскДень, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня 08/02Вск"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку