Этот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице: почему привычное расслабление может выйти боком

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Воскресенье 8 февраля

Психологи назвали 5 речевых привычек, которые заставляют окружающих сомневаться в вашем интеллекте
Чувства и чувствительность: 5 романов в духе новой искренности
Этот секрет Сократа избавит вас от лишних ссор: три сита мудрости
"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку
Мясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все
Сладкая опасность: зимние напитки, которые вредят организму
День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня
Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак
Эти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день
Тайная просьба исполнилась: друг Кати Лель раскрыл истинный источник ее новой популярности
Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте
"Счастье любит тишину": почему 7 февраля добрые дела могут обернуться бедой для всей семьи
Бабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали
Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск
Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной
Главная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона
"Надо же протянуть удовольствие": муж Пугачевой Галкин* ответил на мольбы фанаток раздеться
"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме
Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой
Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей
Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье
Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России
Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"?
Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое
Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Принадлежащую Алсу виллу у моря не могут продать уже несколько лет – цена упала на 100 миллионов
У Нагиева нашли автопарк с премиальными авто после известия о владении жильем в Дубае
Буланова оказалась вымотана погодными условиями: Приходится танцевать на морозе
Диетолог попробовала есть популярный овощ каждый день – результаты вас удивят
Сын Плющенко и Рудковской впервые рассказал, какие девушки ему нравятся
Этот ТЕСТ завалят даже знатоки: 5 каверзных вопросов по советским фильмам, на которые ответит только истинный киноман
Только зная эту мудрость, вы сможете простить любую обиду: назван главный секрет Омара Хайяма
Этот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко
Миллионы на жизнь за океаном: выяснилось, кто на самом деле оплачивает счета Никиты Преснякова
Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой
Муж Бородиной удрал из нового телешоу, узнав правду о "бывшем"
Замок за 1,6 миллиарда больше не нужен: стало известно, почему Алла Пугачева избавляется от элитного жилья
Тест: вспомните самые значимые советские фильмы по именам героев
Проблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой
Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование
Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты
В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве"
Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим
Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные
Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта
Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу
"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта
Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами"
20 миллионов уже мало? Стала известна сумма, за которую Алла Пугачева вернется на сцену
Ушла эпоха: не стало заслуженной артистки России Ольги Чиповской
Этот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице: почему привычное расслабление может выйти боком

Этот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице: почему привычное расслабление может выйти боком
20

Многие из нас уверены, что эта популярная вечерняя привычка – лучший способ подготовить организм к долгожданному отдыху.

Когда мы планируем свой вечер, часто ищем способы максимально замедлиться и снять накопившееся за день напряжение. Кажется логичным использовать для этого проверенные методы, которые создают ощущение уюта и тепла. Однако именно здесь кроется физиологическая ловушка. Как выяснили ученые-сомнологи, этот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице, если совершать его в неправильное время. Речь идет о привычке принимать очень горячую ванну или душ непосредственно перед тем, как лечь в кровать.

Температурный парадокс: почему телу нужно остывать

Наш организм работает по строгим биологическим часам, и один из главных сигналов к засыпанию — это постепенное снижение внутренней температуры тела. Мозг считывает это похолодание как команду: "Пора вырабатывать мелатонин и переходить в режим восстановления".

Когда же мы погружаемся в горячую воду за 10–15 минут до сна, мы совершаем прямо противоположное действие. Мы принудительно "разогреваем" систему, заставляя сердце биться чаще, а сосуды — расширяться. В итоге, когда вы ложитесь под одеяло, ваше тело вместо сна начинает экстренно бороться с перегревом, пытаясь сбросить лишние градусы. Но это не единственная причина, по которой ваш мозг отказывается "отключаться".

Как мы сбиваем биологические настройки

Проблема заключается в разнице температур между кожей и внутренними органами. Для быстрого засыпания эта разница должна быть минимальной, а горячая вода создает резкий дисбаланс. Тело чувствует расслабление в мышцах, но на химическом уровне оно находится в состоянии бодрствования и даже легкого стресса.

Чтобы не лишать себя удовольствия от водных процедур и при этом не мучиться от ночных бдений, специалисты рекомендуют придерживаться простого графика. Достаточно лишь немного сместить время привычного ритуала, чтобы он начал работать на вас, а не против вас.

Правило "золотого часа" для крепкого сна

Если вы хотите, чтобы вечерний душ действительно помогал, а не мешал, попробуйте внедрить в свою жизнь несколько простых изменений:

  • Соблюдайте дистанцию. Принимайте ванну или душ за 1,5–2 часа до того, как планируете уснуть. Этого времени хватит, чтобы тело успело плавно сбросить температуру до нужной отметки.
  • Следите за градусом. Вода должна быть комфортно теплой (около 36-37 градусов), а не обжигающей.
  • Проветривайте спальню. Свежий прохладный воздух после душа поможет организму быстрее войти в фазу глубокого сна.

