Воскресенье 8 февраля

Воскресенье 8 февраля
"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку

"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку
304

Одно хлесткое высказывание великого ученого переворачивает привычные представления о воспитании и заставляет задуматься о последствиях слепой родительской опеки.

Наталья Бехтерева, выдающийся нейрофизиолог и академик, была уверена, что рождение ребенка — это не просто итог "мимолетной встречи" или "эпохальной любви", а серьезнейшее обязательство. Она подчеркивала, что родители отвечают за нового человека не только перед собой, но и перед всем обществом в целом. Ведь мир строится из отдельных людей, и те, кто придет нам на смену, несут в себе заряд, заложенный в самом раннем возрасте. Если этот фундамент окажется зыбким, пострадает не одна семья, а все окружение человека.

Сила из прошлого

Ученый прекрасно знала, как устроена человеческая психика: детство — это тот багаж, который мы проносим через всю жизнь. Важно, чтобы эти годы давали человеку силу, а не становились тяжким грузом из травм и обид. В своей книге "Магия мозга и лабиринты жизни" Бехтерева писала, что детям жизненно необходимы любовь и радость, так как именно эти чувства помогают противостоять страху и унынию. Однако здесь скрывается тонкая грань, которую многие современные мамы и папы переходят, сами того не замечая.

Когда любовь калечит

Часто под маской заботы скрывается опасное желание "зализать все ранки" и всегда оправдывать свое чадо, даже если оно совершило проступок. Бехтерева задавала родителям неудобные вопросы: стоит ли считать, что ваш ребенок всегда прав, а все несогласные с ним — плохие люди? Она была убеждена, что тотальное всепрощение и поиск виноватых на стороне — это не проявление любви, а прямой путь к инфантильности. Такое "детство" может затянуться на долгие десятилетия, если вовремя не научить человека отвечать за свои поступки.

Жестокий урок стойкости

Самая пронзительная и глубокая мысль Бехтеревой звучит так: "Любить — это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью". Эта мощная метафора описывает высшую форму родительской ответственности — подготовку к суровым жизненным испытаниям. Истинная любовь заключается не в том, чтобы убрать абсолютно все камни с пути ребенка, а в том, чтобы воспитать в нем характер, способный выдержать любой удар судьбы.

По мнению легендарного исследователя мозга, родители должны быть не просто источником комфорта, но и мудрыми наставниками, которые готовят ребенка к суровой реальности. Ведь жизнь не всегда будет "зализывать ранки", и только внутренняя стойкость поможет человеку выстоять в моменты настоящих кризисов. В этом и заключается парадокс воспитания: иногда нужно проявить жесткость сегодня, чтобы ребенок обрел силу завтра.

8 февраля 2026, 09:52
Фото: freepik.com
Telegram / @bekhterevans✓ Надежный источник

Мясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все

Мясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все
Врач показал, как воздух в легких становится инструментом спасения от удушья. Александр Мясников в своем телеграм-канале рассказал о методе, который спас десятки тысяч человек и может спасти и вашего близкого.

Сладкая опасность: зимние напитки, которые вредят организму

Сладкая опасность: зимние напитки, которые вредят организму
Зима – время, когда хочется не просто согреться, а залечь с кружкой чего-то теплого и ароматного. Глинтвейн, какао, горячий шоколад, имбирный чай… Все эти напитки кажутся безобидными, но на деле могут быть опаснее мороза.

День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня

День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня
Существуют даты, когда привычные домашние дела могут обернуться настоящей катастрофой, и этот зимний день возглавляет список самых таинственных периодов года. В народном календаре 8 февраля закрепилось под названием Федор-Поминальник.

Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак

Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак
Отношения с мамой жены могут стать настоящим испытанием, которое способно проверить на прочность даже самый крепкий союз. Анекдоты про зятя и тещу — это классика, но в реальной жизни поводы для конфликтов часто совсем не смешные.

Эти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день

Эти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день
Новое масштабное исследование показало неожиданную связь между нашим рационом и здоровьем мозга в долгосрочной перспективе. Когда речь заходит о правильном питании, мы часто фокусируемся на количестве еды, но, как обьясняет в своем телеграм-канале доктор Павлова, качество углеводов может быть гораздо важнее.

