Психологи назвали 5 речевых привычек, которые заставляют окружающих сомневаться в вашем интеллекте

Сын Королевой покинул Россию Тесты Как Решетова встретила жениха-миллионера Игры Сонник

Топ новостей недели

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестойПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей ПетросянуНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другогоБрошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Лента новостей

Воскресенье 8 февраля

18:57Психологи назвали 5 речевых привычек, которые заставляют окружающих сомневаться в вашем интеллекте 15:36Чувства и чувствительность: 5 романов в духе новой искренности 12:24Этот секрет Сократа избавит вас от лишних ссор: три сита мудрости 09:52"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку 06:21Мясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все 03:50Сладкая опасность: зимние напитки, которые вредят организму 00:40День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня 21:20Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак 18:05Эти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день 15:33Тайная просьба исполнилась: друг Кати Лель раскрыл истинный источник ее новой популярности 12:17Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте 09:10"Счастье любит тишину": почему 7 февраля добрые дела могут обернуться бедой для всей семьи 06:40Бабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали 03:19Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск 00:12Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной 20:47Главная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона 20:06"Надо же протянуть удовольствие": муж Пугачевой Галкин* ответил на мольбы фанаток раздеться 18:26"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме 17:34Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой 16:28Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей 16:19Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье 15:57Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России 14:45Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"? 12:36Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое 11:12Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет 10:07Принадлежащую Алсу виллу у моря не могут продать уже несколько лет – цена упала на 100 миллионов 09:12У Нагиева нашли автопарк с премиальными авто после известия о владении жильем в Дубае 06:47Буланова оказалась вымотана погодными условиями: Приходится танцевать на морозе 03:31Диетолог попробовала есть популярный овощ каждый день – результаты вас удивят 03:29Сын Плющенко и Рудковской впервые рассказал, какие девушки ему нравятся 20:10Этот ТЕСТ завалят даже знатоки: 5 каверзных вопросов по советским фильмам, на которые ответит только истинный киноман 19:14Только зная эту мудрость, вы сможете простить любую обиду: назван главный секрет Омара Хайяма 18:35Этот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко 18:03Миллионы на жизнь за океаном: выяснилось, кто на самом деле оплачивает счета Никиты Преснякова 16:29Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой 16:02Муж Бородиной удрал из нового телешоу, узнав правду о "бывшем" 15:30Замок за 1,6 миллиарда больше не нужен: стало известно, почему Алла Пугачева избавляется от элитного жилья 14:02Тест: вспомните самые значимые советские фильмы по именам героев 12:53Проблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой 11:45Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование 10:05Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты 09:43В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве" 09:14Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим 06:46Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные 03:21Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта 00:18Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу 20:36"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта 19:38Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами" 18:1020 миллионов уже мало? Стала известна сумма, за которую Алла Пугачева вернется на сцену 17:19Ушла эпоха: не стало заслуженной артистки России Ольги Чиповской
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Психологи назвали 5 речевых привычек, которые заставляют окружающих сомневаться в вашем интеллекте

Психологи назвали 5 речевых привычек, которые заставляют окружающих сомневаться в вашем интеллекте
38

Всего несколько неосторожных фраз или привычек в разговоре могут полностью испортить впечатление даже о самом образованном человеке.

Мы привыкли думать, что интеллект — это знания и умение решать сложные задачи. Но специалисты по коммуникации уверены: то, как мы говорим, влияет на наше восприятие не меньше, чем диплом престижного вуза. Существует несколько речевых "маркеров", которые неосознанно заставляют собеседника думать, что перед ним не очень умный человек.

1. Вечные "типа", "короче" и "как бы"

Эти слова-сорняки — главный враг убедительной речи. Когда человек постоянно вставляет их в разговор, создается впечатление, что ему катастрофически не хватает слов для выражения мысли. Он как бы заполняет паузы словесным мусором, потому что не может подобрать нужный термин. Это сигнализирует о скудном словарном запасе и неуверенности в собственных словах.

2. Хвастовство чужими связями

Постоянные отсылки к "важным" знакомым, влиятельным родственникам или друзьям на высоких должностях производят эффект, обратный желаемому. Вместо того чтобы вызывать уважение, такие разговоры заставляют задуматься: а что из себя представляет сам рассказчик? Чаще всего это воспринимается как отчаянная попытка прикрыть отсутствие собственных достижений чужим авторитетом.

3. Позиция "я лучше знаю"

Уверенность в себе — это прекрасно, но ее постоянное демонстрирование утомляет. Фразы вроде "я так и знал", "слушайте меня, я знаю, как лучше" или "у меня бы получилось лучше" быстро начинают раздражать. Психологи считают, что за таким поведением скрывается не сила, а глубокая неуверенность. Умному человеку не нужно кричать о своем интеллекте на каждом углу — его и так видно по делам.

4. "Каша во рту"

Даже самая гениальная мысль потеряется, если ее произнести невнятно. Шепелявость, гнусавость, слишком тихая или неразборчивая речь мешают собеседнику воспринимать информацию. Конечно, у некоторых есть физиологические особенности, но часто проблема заключается в простой небрежности и отсутствии уважения к слушателю. Четкая дикция — это признак того, что человеку важно быть услышанным и понятым.

5. Крики и слезы вместо аргументов

Когда в споре у человека заканчиваются логические доводы, он часто переходит на эмоции. Крик, обвинения или, наоборот, слезы — это верный признак того, что собеседник проиграл в интеллектуальной дуэли. Такой переход показывает неспособность контролировать себя и вести конструктивный диалог, что мгновенно роняет его в глазах оппонента.

Хорошая новость в том, что все это — лишь привычки, над которыми можно и нужно работать. Достаточно просто начать следить за своей речью, и вы заметите, как изменится отношение окружающих.

Шоу-бизнес в Telegram

8 февраля 2026, 18:57
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак

Только зная эту мудрость, вы сможете простить любую обиду: назван главный секрет Омара Хайяма

Этот секрет Сократа избавит вас от лишних ссор: три сита мудрости

Этот секрет Сократа избавит вас от лишних ссор: три сита мудрости
Один древний метод позволяет за секунды понять, стоит ли продолжать разговор или лучше сразу замолчать, сохранив мир в отношениях. Мы живем в эпоху информационного шума, когда новости, слухи и пустые обсуждения обрушиваются на нас со всех сторон.

"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку

"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку
Одно хлесткое высказывание великого ученого переворачивает привычные представления о воспитании и заставляет задуматься о последствиях слепой родительской опеки. Наталья Бехтерева, выдающийся нейрофизиолог и академик, была уверена, что рождение ребенка — это не просто итог "мимолетной встречи" или "эпохальной любви", а серьезнейшее обязательство.

Мясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все

Мясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все
Врач показал, как воздух в легких становится инструментом спасения от удушья. Александр Мясников в своем телеграм-канале рассказал о методе, который спас десятки тысяч человек и может спасти и вашего близкого.

Сладкая опасность: зимние напитки, которые вредят организму

Сладкая опасность: зимние напитки, которые вредят организму
Зима – время, когда хочется не просто согреться, а залечь с кружкой чего-то теплого и ароматного. Глинтвейн, какао, горячий шоколад, имбирный чай… Все эти напитки кажутся безобидными, но на деле могут быть опаснее мороза.

День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня

День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня
Существуют даты, когда привычные домашние дела могут обернуться настоящей катастрофой, и этот зимний день возглавляет список самых таинственных периодов года. В народном календаре 8 февраля закрепилось под названием Федор-Поминальник.

Выбор читателей

06/02ПтнГлавная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона 07/02СбтБабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали 06/02Птн"Надо же протянуть удовольствие": муж Пугачевой Галкин* ответил на мольбы фанаток раздеться 07/02СбтДлинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте 07/02СбтЭксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной 07/02Сбт"Счастье любит тишину": почему 7 февраля добрые дела могут обернуться бедой для всей семьи