Роковая ошибка 9 февраля: почему привычное мытье головы в этот день может навлечь большую беду

Один неверный шаг в эту дату, по мнению предков, способен "смыть" всю удачу и открыть двери для болезней.



В народном календаре 9 февраля известно как Златоустов день — дата, посвященная памяти святителя Иоанна Златоуста. В старину этот день считался энергетически сильным и даже опасным. Люди верили, что именно в это время высшие силы особенно внимательно следят за поступками человека, а любое нарушение неписаных правил может привести к серьезным последствиям.

Как разжечь огонь на удачу

Главным символом дня считался домашний очаг. Существовал особый ритуал: хозяйка должна была затопить печь так, чтобы все поленья загорелись одновременно, создав ровное и "золотое" пламя. Если это удавалось, семья могла рассчитывать на год, полный достатка и гармонии. Именно этот обычай и подарил дню его второе, народное название — Златоуст.

Самый строгий запрет 9 февраля касался водных процедур. Наши предки были уверены, что привычное мытье головы в этот день может навлечь большую беду. Считалось, что вода в Златоустов день обладает особой силой: она способна не очистить, а наоборот, "смыть" с человека его природную защиту, ум и везение. Тот, кто ослушается запрета, рисковал стать рассеянным, забывчивым и уязвимым для болезней.

Не менее опасным считалось и принятие подарков. По поверьям, через любой презент в этот день можно было передать свои несчастья и хвори. Если отказаться было неудобно, за подарок обязательно отдавали мелкую монету, как бы "откупаясь" от возможного негатива.

Список других запретов на 9 февраля

Крупные траты: любая дорогая покупка, совершенная в этот день, не принесет радости и быстро выйдет из строя.

Работа с острым: порезы и ожоги, полученные 9 февраля, будут заживать очень долго и мучительно.

Стрижка волос и ногтей: считалось, что так человек "укорачивает" свою жизнь и благополучие.

Наблюдая за природой, люди делали прогнозы. Запотевшие стекла в доме предвещали скорое потепление, а бегущие против ветра облака — сильный снегопад. В этот день советовали избегать ссор и суеты, чтобы не привлекать в свою жизнь лишние проблемы.