"Выбрасывайте подсолнечное масло": нутрициолог рассказала, как превратить блины в полезное лакомство

Сын Королевой покинул Россию Тесты Как Решетова встретила жениха-миллионера Игры Сонник

Топ новостей недели

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестойПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей ПетросянуНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другогоБрошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Лента новостей

Понедельник 9 февраля

00:02Роковая ошибка 9 февраля: почему привычное мытье головы в этот день может навлечь большую беду 21:04Этот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице: почему привычное расслабление может выйти боком 18:57Психологи назвали 5 речевых привычек, которые заставляют окружающих сомневаться в вашем интеллекте 15:36Чувства и чувствительность: 5 романов в духе новой искренности 12:24Этот секрет Сократа избавит вас от лишних ссор: три сита мудрости 09:52"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку 06:21Мясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все 03:50Сладкая опасность: зимние напитки, которые вредят организму 00:40День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня 21:20Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак 18:05Эти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день 15:33Тайная просьба исполнилась: друг Кати Лель раскрыл истинный источник ее новой популярности 12:17Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте 09:10"Счастье любит тишину": почему 7 февраля добрые дела могут обернуться бедой для всей семьи 06:40Бабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали 03:19Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск 00:12Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной 20:47Главная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона 20:06"Надо же протянуть удовольствие": муж Пугачевой Галкин* ответил на мольбы фанаток раздеться 18:26"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме 17:34Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой 16:28Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей 16:19Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье 15:57Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России 14:45Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"? 12:36Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое 11:12Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет 10:07Принадлежащую Алсу виллу у моря не могут продать уже несколько лет – цена упала на 100 миллионов 09:12У Нагиева нашли автопарк с премиальными авто после известия о владении жильем в Дубае 06:47Буланова оказалась вымотана погодными условиями: Приходится танцевать на морозе 03:31Диетолог попробовала есть популярный овощ каждый день – результаты вас удивят 03:29Сын Плющенко и Рудковской впервые рассказал, какие девушки ему нравятся 20:10Этот ТЕСТ завалят даже знатоки: 5 каверзных вопросов по советским фильмам, на которые ответит только истинный киноман 19:14Только зная эту мудрость, вы сможете простить любую обиду: назван главный секрет Омара Хайяма 18:35Этот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко 18:03Миллионы на жизнь за океаном: выяснилось, кто на самом деле оплачивает счета Никиты Преснякова 16:29Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой 16:02Муж Бородиной удрал из нового телешоу, узнав правду о "бывшем" 15:30Замок за 1,6 миллиарда больше не нужен: стало известно, почему Алла Пугачева избавляется от элитного жилья 14:02Тест: вспомните самые значимые советские фильмы по именам героев 12:53Проблемы с медициной: названа истинная причина долгого отсутствия Пугачевой 11:45Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование 10:05Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты 09:43В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве" 09:14Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим 06:46Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные 03:21Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта 00:18Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу 20:36"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта 19:38Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами"
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Выбрасывайте подсолнечное масло": нутрициолог рассказала, как превратить блины в полезное лакомство

"Выбрасывайте подсолнечное масло": нутрициолог рассказала, как превратить блины в полезное лакомство
24

Всего несколько простых замен в привычном рецепте способны полностью изменить отношение вашего организма к главному блюду Масленицы.

Приближается Масленичная неделя (в этом году она пройдет с 16 по 22 февраля), а это значит, что скоро из каждого дома будет доноситься аромат свежеиспеченных блинов. Многие заранее готовятся к тяжести в желудке и чувству вины за съеденное, но, оказывается, этого можно легко избежать. Интегративный нутрициолог Наталья Войтович поделилась секретами, которые превратят калорийное угощение в полезное для пищеварения блюдо.

Энергия и хорошее настроение в одной тарелке

Для начала стоит понять, что блины — это не абсолютное зло. Углеводы в их составе дают нам быстрый заряд энергии, а молоко и яйца служат источником белка и кальция. К тому же, как и любая теплая пища, блины усваиваются организмом гораздо лучше, чем холодные закуски. Ну и главный бонус — это блюдо неизменно дарит положительные эмоции и ощущение праздника.

Секретный рецепт полезных блинов

По словам эксперта, вся магия кроется в правильных ингредиентах. Чтобы блины пошли на пользу, а не во вред, достаточно пересмотреть классический рецепт.

  • Мука — всему голова. Вместо обычной белой муки, лишенной почти всех полезных свойств, используйте цельнозерновую: гречневую, овсяную или рисовую. Она богата клетчаткой, витаминами и минералами, которые помогают нашему пищеварению.
  • Долой белый сахар! Чтобы сделать тесто сладким, можно использовать натуральные альтернативы: финиковый сироп, сироп топинамбура или кленовый. А если хочется полить блины медом, делайте это уже в тарелке — так он сохранит все свои полезные свойства.
  • Масло для жарки. А вот и главный секрет. Привычное подсолнечное масло при нагревании может выделять вредные вещества. Нутрициолог рекомендует жарить блины на кокосовом масле — оно не только термоустойчиво, но и обладает доказанным противовоспалительным эффектом для организма.

Чем начинять, чтобы не навредить?

Даже идеальный блин можно испортить неправильной добавкой. Забудьте о тяжелых начинках вроде колбасы, жирных сыров и сгущенки — это прямой удар по поджелудочной железе. Лучше выбрать что-то легкое и полезное: ягоды, зелень с авокадо или кусочки рыбы дикого вылова. При этом эксперт советует не сочетать рыбу и яйца (которые и так есть в тесте) в один прием.

Золотое правило Масленицы

Сколько блинов можно съесть без последствий? Наталья Войтович считает, что 1-2 блинчика — это абсолютно безопасная порция. Можно позволить себе и 3-4, но не чаще одного раза в день, желательно на завтрак.

А если вы все-таки переели, ни в коем случае не голодайте на следующий день. Просто вернитесь к обычному рациону с теплой пищей, больше гуляйте и принимайте пищу медленно, не отвлекаясь на телефон.

Шоу-бизнес в Telegram

9 февраля 2026, 04:05
Фото: freepik.com
Telegram / @tv360✓ Надежный источник

По теме

Волшебство на кухне / Готовим блинный торт с вишней / Необычная Масленица

Роковая ошибка 9 февраля: почему привычное мытье головы в этот день может навлечь большую беду

Роковая ошибка 9 февраля: почему привычное мытье головы в этот день может навлечь большую беду
Один неверный шаг в эту дату, по мнению предков, способен "смыть" всю удачу и открыть двери для болезней. В народном календаре 9 февраля известно как Златоустов день — дата, посвященная памяти святителя Иоанна Златоуста.

Этот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице: почему привычное расслабление может выйти боком

Этот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице: почему привычное расслабление может выйти боком
Многие из нас уверены, что эта популярная вечерняя привычка – лучший способ подготовить организм к долгожданному отдыху. Когда мы планируем свой вечер, часто ищем способы максимально замедлиться и снять накопившееся за день напряжение.

Психологи назвали 5 речевых привычек, которые заставляют окружающих сомневаться в вашем интеллекте

Психологи назвали 5 речевых привычек, которые заставляют окружающих сомневаться в вашем интеллекте
Всего несколько неосторожных фраз или привычек в разговоре могут полностью испортить впечатление даже о самом образованном человеке. Мы привыкли думать, что интеллект — это знания и умение решать сложные задачи.

Этот секрет Сократа избавит вас от лишних ссор: три сита мудрости

Этот секрет Сократа избавит вас от лишних ссор: три сита мудрости
Один древний метод позволяет за секунды понять, стоит ли продолжать разговор или лучше сразу замолчать, сохранив мир в отношениях. Мы живем в эпоху информационного шума, когда новости, слухи и пустые обсуждения обрушиваются на нас со всех сторон.

"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку

"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку
Одно хлесткое высказывание великого ученого переворачивает привычные представления о воспитании и заставляет задуматься о последствиях слепой родительской опеки. Наталья Бехтерева, выдающийся нейрофизиолог и академик, была уверена, что рождение ребенка — это не просто итог "мимолетной встречи" или "эпохальной любви", а серьезнейшее обязательство.

Выбор читателей

07/02СбтБабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали 07/02СбтДлинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте 07/02Сбт"Счастье любит тишину": почему 7 февраля добрые дела могут обернуться бедой для всей семьи 07/02СбтЭти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день 07/02СбтТайная просьба исполнилась: друг Кати Лель раскрыл истинный источник ее новой популярности 07/02СбтПсихолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак