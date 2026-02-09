"Выбрасывайте подсолнечное масло": нутрициолог рассказала, как превратить блины в полезное лакомство

Всего несколько простых замен в привычном рецепте способны полностью изменить отношение вашего организма к главному блюду Масленицы.



Приближается Масленичная неделя (в этом году она пройдет с 16 по 22 февраля), а это значит, что скоро из каждого дома будет доноситься аромат свежеиспеченных блинов. Многие заранее готовятся к тяжести в желудке и чувству вины за съеденное, но, оказывается, этого можно легко избежать. Интегративный нутрициолог Наталья Войтович поделилась секретами, которые превратят калорийное угощение в полезное для пищеварения блюдо.

Энергия и хорошее настроение в одной тарелке

Для начала стоит понять, что блины — это не абсолютное зло. Углеводы в их составе дают нам быстрый заряд энергии, а молоко и яйца служат источником белка и кальция. К тому же, как и любая теплая пища, блины усваиваются организмом гораздо лучше, чем холодные закуски. Ну и главный бонус — это блюдо неизменно дарит положительные эмоции и ощущение праздника.

Секретный рецепт полезных блинов

По словам эксперта, вся магия кроется в правильных ингредиентах. Чтобы блины пошли на пользу, а не во вред, достаточно пересмотреть классический рецепт.

Мука — всему голова. Вместо обычной белой муки, лишенной почти всех полезных свойств, используйте цельнозерновую: гречневую, овсяную или рисовую. Она богата клетчаткой, витаминами и минералами, которые помогают нашему пищеварению.

Долой белый сахар! Чтобы сделать тесто сладким, можно использовать натуральные альтернативы: финиковый сироп, сироп топинамбура или кленовый. А если хочется полить блины медом, делайте это уже в тарелке — так он сохранит все свои полезные свойства.

Масло для жарки. А вот и главный секрет. Привычное подсолнечное масло при нагревании может выделять вредные вещества. Нутрициолог рекомендует жарить блины на кокосовом масле — оно не только термоустойчиво, но и обладает доказанным противовоспалительным эффектом для организма.

Чем начинять, чтобы не навредить?

Даже идеальный блин можно испортить неправильной добавкой. Забудьте о тяжелых начинках вроде колбасы, жирных сыров и сгущенки — это прямой удар по поджелудочной железе. Лучше выбрать что-то легкое и полезное: ягоды, зелень с авокадо или кусочки рыбы дикого вылова. При этом эксперт советует не сочетать рыбу и яйца (которые и так есть в тесте) в один прием.

Золотое правило Масленицы

Сколько блинов можно съесть без последствий? Наталья Войтович считает, что 1-2 блинчика — это абсолютно безопасная порция. Можно позволить себе и 3-4, но не чаще одного раза в день, желательно на завтрак.

А если вы все-таки переели, ни в коем случае не голодайте на следующий день. Просто вернитесь к обычному рациону с теплой пищей, больше гуляйте и принимайте пищу медленно, не отвлекаясь на телефон.