Понедельник 9 февраля

"Влияет на множество систем": ученые случайно обнаружили, что лекарство от диабета может поворачивать старение вспять

"Влияет на множество систем": ученые случайно обнаружили, что лекарство от диабета может поворачивать старение вспять
151

Простой препарат, который миллионы людей принимают каждый день, показал неожиданный "побочный эффект", способный в будущем изменить подход к лечению возрастных заболеваний.

В мире науки постоянно идет поиск "таблетки от старости", и, похоже, ученые случайно наткнулись на одного из самых перспективных кандидатов. Новое исследование показало, что популярные лекарства от диабета 2-го типа способны не просто лечить болезнь, но и замедлять ключевые процессы старения в одном из важнейших органов человека — почках.

Как "подсмотреть" за старением в ускоренном режиме

Чтобы сделать свое открытие, ученые из США и Германии использовали необычную модель — африканскую бирюзовую рыбку киллифиш. Эти рыбки — настоящая находка для геронтологов. Их жизнь длится всего 4-6 месяцев, что позволяет за несколько недель пронаблюдать процессы, которые у человека занимают десятилетия.

Исследователи разделили рыбок на две группы, сообщает RidLife. Одной давали ингибиторы SGLT2 — тот самый класс препаратов от диабета. Вторая группа не получала лечения. Результаты оказались ошеломляющими.

Внутренние часы остановились

У рыбок, которые не получали лекарство, с возрастом в почках происходила типичная картина увядания:

  • Исчезали мельчайшие кровеносные сосуды.
  • Разрушалась система фильтрации.
  • Нарастало внутреннее воспаление.
  • Нарушалась выработка энергии в клетках.

Все эти процессы хорошо знакомы врачам и характерны для стареющих человеческих почек.

Но у группы, получавшей лекарство от диабета, картина была совершенно иной. Все негативные возрастные изменения были выражены намного слабее. Их почки оставались в значительно лучшем состоянии, а активность генов, по словам ученых, больше напоминала показатели молодых, а не старых особей.

"Больше всего нас впечатлило то, как, казалось бы, простой препарат влияет на множество взаимосвязанных систем внутри почки — от кровеносных сосудов и энергетического метаболизма до воспаления", — отметила ведущий автор исследования доктор Анастасия Паульманн.

В чем секрет?

Оказалось, что препарат в первую очередь защищает сеть мельчайших капилляров в почках. Сохранение этих сосудов обеспечивает клетки кислородом и поддерживает нормальный обмен веществ. По сути, лекарство не дает "задохнуться" тканям органа, тем самым замедляя каскад разрушительных возрастных процессов.

Это открытие дает надежду, что в будущем препараты этого класса могут использоваться не только для лечения диабета, но и для защиты почек от старения у всех людей, что потенциально может спасти миллионы жизней.

9 февраля 2026, 09:11
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

