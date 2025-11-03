Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба

Воскресенье 2 ноября

Воскресенье 2 ноября

00:16Краш с экрана: 5 новых сериалов с мужскими персонажами, в которых легко влюбиться
Краш с экрана: 5 новых сериалов с мужскими персонажами, в которых легко влюбиться

61

Часто досматривать сериалы до конца нас побуждают не только цепляющие сюжеты, но и харизматичные герои, заставляющие сердца аудитории биться чаще. Мы собрали пять свежих сериалов, где мужские персонажи притягивают не меньше, чем интриги, драматические перипетии и визуальный масштаб. Источником вдохновения для подборки выступила скорая премьера сериала KION "Близкое счастье".

"Близкое счастье"

Новый сериал KION влюбляет не только в героев, но и в виды солнечной Турции. После смерти жены владелец крупного торгового центра в Стамбуле, харизматичный Руслан Адамов (Михаил Кремер), с головой уходит в работу и воспитание сына, пока в его жизни не появляется Нина (Алина Воскресенская) — небогатая девушка, потерявшая дом и отчаянно ищущая работу. Увидев в Нине не просто красивую сотрудницу, а человека с тонким вкусом и наблюдательностью, Руслан дает ей должность в магазине женской одежды, где девушка по-настоящему раскрывает свои таланты и начинает помогать развитию бизнеса. Их отношения постепенно превращаются в глубокое чувство, которому предстоит пройти через сопротивление семьи, прошлые раны и силу обстоятельств — чтобы доказать, что "близкое счастье" все же возможно. Будущий хит в духе "Постучись в мою дверь" выходит 1 ноября эксклюзивно на KION.

"Хроники русской революции"

Чего только не происходило с 1905 по 1924 годы в нашей стране: за всеми главными историческими событиями, скрупулезно восстанавливаемыми в масштабном киноромане Андрея Кончаловского, мы наблюдаем глазами Михаила Прохорова — вымышленного героя в лице Юры Борисова, проходящего тут путь от полицейского до высокопоставленного сотрудника контрразведки. Холодный, скрывающий любые проявления истинных эмоций герой Борисова — краш для любителей сдержанных и недоступных мужчин. Что будет с этим героем после октябрьской революции — одна из главных интриг сериала. Звезда "Кончится лето" и "Аноры" в очередной раз доказывает, что самая яркая актерская игра — та, в которой нет лишних красок.

"Этерна"

В мире, где каждые несколько веков происходит Великий Излом, обнуляющий ход истории, молодой Ричард Окделл (Иван Трушин) видит во сне грядущую катастрофу. Его род опозорен мятежом отца, герцога Эгионта (Виктор Добронравов) против короля-узурпатора (Михаил Тройник), и теперь Ричарду предстоит выбрать между честью и властью. "Этерна" — масштабная фэнтези-сага с духом рыцарства, дуэлями, предательствами и блестящими костюмами. Это не просто отечественный ответ "Игре престолов", а парад харизматичных героев: от благородных идеалистов до мрачных интриганов. Здесь каждому найдется свой герой: одни заново влюбятся в Юрия Чурсина и Павла Чинарева, другие откроют для себя Алексея Лукина и Антона Рогачева. Каждому крашу — по шпаге.

"Дом Гиннессов"

1868 год, Дублин. После смерти владельца пивоваренной империи братья Гиннессы — рассудительный Артур (Энтони Бойл), амбициозный Эдвард (Луис Патридж) и беспутный Бенджи (Фионн О’Ши) — вынуждены делить власть и наследие. В игру вступает и правая рука покойного, харизматичный начальник охраны Шон Рафферти (Джеймс Нортон), который мечтает о куда большем. "Дом Гиннессов" — новая сага от автора "Острых козырьков" Стивена Найта, где власть, страсть и амбиции переплетаются в густой пене драмы. Здесь легко выбрать своего фаворита, ведь каждый герой по-своему опасен, обаятелен и обречён на собственное безумие.

"Отдел нераскрытых дел"

Эдинбургский следователь Карл Морк (Мэттью Гуд) чудом выживает при задержании подозреваемого, оставшись со шрамом на лице и глубокой раной в душе. Его переводят на, казалось бы, спокойную должность — расследовать старые, нераскрытые дела. Но Морк быстро оказывается втянут в бездну чужих трагедий и собственных демонов. "Отдел нераскрытых дел" — адаптация бестселлера датского писателя Юсси Адлер-Ольсена и редкий пример удачного переноса скандинавского нуара на британскую почву. А Мэттью Гуд ("Порочные игры", "Хранители") здесь — неожиданный краш в образе мрачного, уставшего, но не потерявшего человеческого тепла следователя с элегантной небритостью и усталым взглядом, от которого трудно отвести глаза.

3 ноября 2025, 00:16
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

