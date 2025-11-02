Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Воскресенье 2 ноября

Обнародован скрытый фактор возникновения болезней сердца и диабета

Обнародован скрытый фактор возникновения болезней сердца и диабета
74

Недавние исследования, опубликованные в журнале Circulation Американской ассоциации сердца, выявили новый скрытый фактор, способствующий возникновению заболеваний сердца и диабета.

Ученые пришли к выводу, что нарушение циркадных ритмов, или внутренних биологических часов организма, может существенно повышать риск развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Циркадные ритмы — это естественные циклы, которые регулируют множество физиологических процессов, включая сон, обмен веществ, выработку гормонов и температуру тела. Эти ритмы синхронизированы с циклом «день–ночь», что позволяет организму эффективно функционировать в течение суток. Однако современный образ жизни, включающий поздние ночные занятия, работу в ночное время и нерегулярное питание, приводит к сбоям в этих ритмах. В результате нарушается нормальная работа организма, что может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Когда циркадные часы сбиваются, это может привести к множеству негативных последствий. Например, нарушается регуляция уровня сахара в крови, что может спровоцировать развитие диабета. Также наблюдаются скачки артериального давления и ухудшение работы сердца. Эти изменения происходят из-за того, что организм перестает адекватно реагировать на сигналы, связанные с голодом и насыщением, что в свою очередь может привести к набору веса и ожирению.

Исследователи подчеркивают, что восстановление нормального циркадного ритма не требует применения медикаментов. Существует несколько простых рекомендаций, которые помогут наладить биологические часы.

Во-первых, важно придерживаться регулярного расписания сна: ложиться и вставать в одно и то же время каждый день. Это поможет организму восстановить естественный ритм. Во-вторых, получение достаточного количества солнечного света в утренние часы способствует улучшению настроения и нормализации обмена веществ. В-третьих, следует избегать яркого искусственного освещения в вечернее время и стараться ужинать пораньше, чтобы дать организму время на переваривание пищи перед сном.

Кроме того, ранее ученые обнаружили, что анализ снимков сетчатки глаза может помочь определить биологический возраст человека и оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это открытие подчеркивает важность комплексного подхода к оценке здоровья и выявлению факторов риска.

Шоу-бизнес в Telegram

2 ноября 2025, 14:08
Фото: Freepik
Circulation✓ Надежный источник

