Врач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонииВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночьюСекрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары ГлобаЭти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба

Лента новостей

Четверг 30 октября

20:27Врач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю 18:17Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ 17:15Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов 15:51В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом 15:33Ушел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России 15:15Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям 14:40Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день? 12:31"Эффект бумеранга": научный тест, который показывает, почему вы выбираете не тех партнеров 11:35Куда не пустят без денег: список стран, где туристам проверяют баланс на карте 09:52"Любаня откинулась!": Успенская с юмором рассказала о пьяной погоне и ночи в американской тюрьме 09:33Вашим телом управляет не только мозг: доктор Мясников рассказал о "скрытых" системах организма 08:35 Телефон превратился в "кирпич": что делать, если в России отключат интернет? Полная инструкция 06:11Овсянка, яйца или йогурт: разбираем вечный спор о том, каким должен быть идеальный завтрак 03:59"Калькулятор" вместо тарелки: как подсчет калорий может довести до депрессии 00:17День, когда нельзя ссориться: почему в праздник Осия Колесника любое злое слово превращалось в проклятие 20:34Соседи не могут самовольно установить камеру на этаже в доме – юрист 17:37Пожарные в Смоленске спасли из горящего дома собаку – самая трогательная история дня 16:44"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию 15:49Эксперты дали россиянам эффективные советы по подготовке квартиры к посуточной аренде 14:30Как "омолодить" мозг на 7 лет: ученые назвали 4 занятия, которые замедляют старение 13:36"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России 12:29Тянет к холодильнику по вечерам? 3 простых напитка, которые помогут усмирить голод 11:36Время сюрпризов: гороскоп на ноябрь для трех знаков зодиака, чьи планы изменятся к лучшему 10:47От награды до позора: как звание "Заслуженный артист" для Егора Крида обернулось скандалом 09:30Почему сон после 23:00 бесполезен: объясняют сомнологи 08:47Новый "побег" Пугачевой: что известно о тайной вилле, купленной в полной секретности 06:05Ученые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак 03:39Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови 00:12Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года 18:43В одном из районов Татарстана спасли придавившего себе хвост бобра 17:12Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега 17:02Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования 15:27В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО" 15:23Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом 15:13Участники программы "Миллион призов" могут посетить "Союзмультфильм" 14:34Не стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки" 13:35Как врачебная ошибка принесла 60-летнему водителю из Японии 250 000 долларов 12:27Развод или пиар-шоу для всей страны? Джиган нанял "звездного" адвоката и анонсировал реалити с Самойловой 11:27У вас больше одной симки? С 1 ноября за "коллекцию" номеров начнут блокировать 10:32Ошибка, которую совершают почти все: почему нельзя запивать еду молоком 09:29Беспрецедентный скандал: в Москве судят Пугачеву за "восхваление сепаратиста" 08:48Мясников рассказал, сколько сливочного масла нужно съедать в день, чтобы защититься от диабета 06:26Вся правда об интервальном голодании: кому оно продлит жизнь, а кому – категорически навредит 03:48Еда против тревоги: 4 группы продуктов для вашего спокойствия 00:28День расплаты: 5 строгих "НЕ" на 28 октября, которые уберегут от болезней и нищеты 19:57Алтайские полицейские спасли краснокнижного степного орла с травмой крыла 19:30Выросший в нищете 60-летний дальнобойщик из-за череды событий стал миллионером 19:08Более 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн 17:54Терапевт назвала способ получить максимальную пользу от куриного бульона во время простуды 17:24Диброва откровенно рассказала о контактах с бывшим мужем после развода ради детей
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Врач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

Врач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю
39

В условиях современной жизни многие россияне сталкиваются с шестидневной рабочей неделей, что может вызывать значительное переутомление и стресс.

Врач Елена Зятенкова, руководитель клиники предиктивной и интегративной медицины НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, предложила несколько простых, но эффективных способов, которые помогут легче перенести длительный рабочий график.

Первое и самое важное правило — это режим сна. Зятенкова настоятельно рекомендует ложиться спать в одно и то же время и обеспечивать себе не менее семи часов полноценного сна. Качественный сон является основой для поддержания высокой продуктивности и предотвращения переутомления. Недостаток сна может привести к ухудшению концентрации и общей работоспособности, что особенно критично в условиях напряженной рабочей недели.

Кроме того, врач советует делать короткие перерывы каждые 1,5 часа. Эти 5-10 минут отдыха позволят вам восстановить силы и улучшить внимание. Важно также минимизировать визуальный шум на рабочем месте: уберите лишние предметы со стола, которые могут отвлекать от выполнения задач. Это поможет сосредоточиться на работе и повысить эффективность.

К концу недели нагрузка на работников возрастает, поэтому Зятенкова рекомендует оставлять на последние дни наиболее простые задачи, которые не требуют значительных усилий. Это поможет избежать перегрузки и снизить уровень стресса. Правильное питание также играет ключевую роль в поддержании энергии на протяжении всей недели. Убедитесь, что ваш рацион сбалансирован и включает все необходимые питательные вещества.

Не менее важным аспектом является физическая активность. Врач советует гулять на свежем воздухе хотя бы 10 минут каждый день. Прогулки не только способствуют улучшению настроения, но и помогают снять напряжение после трудового дня. Также важно переключаться на отдых после завершения трудовой недели: отключите уведомления о рабочих задачах и запланируйте вечер в расслабляющей атмосфере.

Для людей с хроническими заболеваниями Зятенкова рекомендует быть особенно внимательными к своему состоянию во время шестидневной рабочей недели. Избегайте переработок, исключите энергетики и ограничьте потребление кофеина. Начало дня можно сделать более продуктивным с помощью легкой зарядки и растяжки, что поможет разбудить тело и подготовить его к работе.

Также следует помнить о здоровье глаз. Врач-офтальмолог Анна Шамарова предлагает офисным работникам следовать правилу "20-20-20": каждые 20 минут работы за компьютером делайте 20-секундный перерыв, чтобы дать глазам отдохнуть. Это простое правило поможет сохранить зрение и предотвратить усталость глаз.

Шоу-бизнес в Telegram

30 октября 2025, 20:27
Фото: Freepik
Аргументы и факты✓ Надежный источник

По теме

Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования

Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ

Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ
С приближением ноябрьских праздников москвичи начинают интересоваться, какая погода ждет их в эти дни. Синоптики уже представили свои прогнозы.

Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов

Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов
В октябре 2025 года россияне активно начали оформлять заказы через шопсы "ВКонтакте". Это свидетельствует о растущем интересе к онлайн-покупкам. По данным пресс-релиза, в этом месяце было оформлено более 30 тысяч заказов, что подчеркивает значимость нового формата шопсов для пользователей и бизнеса.

В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом

В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом
Недавний инцидент в Забайкалье привлек внимание местных жителей и стал настоящим событием для поселка Могойтуй. Дикая рысь, оказавшаяся на деревянном столбе линии электропередач (ЛЭП), вызвала волну неравнодушия и активных действий со стороны местного населения.

Ушел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России

Ушел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России
В возрасте 75 лет ушел из жизни выдающийся актер и заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Меньщиков. Эта печальная новость была обнародована в официальном телеграм-канале Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, где он посвятил большую часть своей творческой карьеры. Творческий путь Анатолий Меньщиков начал свой путь в мире театра в юном возрасте.

Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день?

Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день?
Давайте разберемся, что на самом деле произойдет с вашим телом, если яйца станут частью вашего ежедневного меню. Современные научные данные подтверждают высокую ценность яиц.

Выбор читателей

29/10СрдНи в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года 29/10Срд"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России 29/10СрдНовый "побег" Пугачевой: что известно о тайной вилле, купленной в полной секретности 29/10СрдУченые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак 29/10СрдПочему сон после 23:00 бесполезен: объясняют сомнологи 30/10Чтв Телефон превратился в "кирпич": что делать, если в России отключат интернет? Полная инструкция