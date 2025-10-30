Врач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

В условиях современной жизни многие россияне сталкиваются с шестидневной рабочей неделей, что может вызывать значительное переутомление и стресс.

Врач Елена Зятенкова, руководитель клиники предиктивной и интегративной медицины НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, предложила несколько простых, но эффективных способов, которые помогут легче перенести длительный рабочий график.

Первое и самое важное правило — это режим сна. Зятенкова настоятельно рекомендует ложиться спать в одно и то же время и обеспечивать себе не менее семи часов полноценного сна. Качественный сон является основой для поддержания высокой продуктивности и предотвращения переутомления. Недостаток сна может привести к ухудшению концентрации и общей работоспособности, что особенно критично в условиях напряженной рабочей недели.

Кроме того, врач советует делать короткие перерывы каждые 1,5 часа. Эти 5-10 минут отдыха позволят вам восстановить силы и улучшить внимание. Важно также минимизировать визуальный шум на рабочем месте: уберите лишние предметы со стола, которые могут отвлекать от выполнения задач. Это поможет сосредоточиться на работе и повысить эффективность.

К концу недели нагрузка на работников возрастает, поэтому Зятенкова рекомендует оставлять на последние дни наиболее простые задачи, которые не требуют значительных усилий. Это поможет избежать перегрузки и снизить уровень стресса. Правильное питание также играет ключевую роль в поддержании энергии на протяжении всей недели. Убедитесь, что ваш рацион сбалансирован и включает все необходимые питательные вещества.

Не менее важным аспектом является физическая активность. Врач советует гулять на свежем воздухе хотя бы 10 минут каждый день. Прогулки не только способствуют улучшению настроения, но и помогают снять напряжение после трудового дня. Также важно переключаться на отдых после завершения трудовой недели: отключите уведомления о рабочих задачах и запланируйте вечер в расслабляющей атмосфере.

Для людей с хроническими заболеваниями Зятенкова рекомендует быть особенно внимательными к своему состоянию во время шестидневной рабочей недели. Избегайте переработок, исключите энергетики и ограничьте потребление кофеина. Начало дня можно сделать более продуктивным с помощью легкой зарядки и растяжки, что поможет разбудить тело и подготовить его к работе.

Также следует помнить о здоровье глаз. Врач-офтальмолог Анна Шамарова предлагает офисным работникам следовать правилу "20-20-20": каждые 20 минут работы за компьютером делайте 20-секундный перерыв, чтобы дать глазам отдохнуть. Это простое правило поможет сохранить зрение и предотвратить усталость глаз.