Беспрецедентный скандал: в Москве судят Пугачеву за "восхваление сепаратиста"

Новость о том, что Алла Пугачева стала объектом судебного преследования, вышла далеко за рамки светской хроники.



Ветеран боевых действий в Афганистане и адвокат Александр Трещев подал уже шестой по счету иск против Примадонны, требуя беспрецедентную компенсацию — 1,5 миллиарда рублей. Поводом стало нашумевшее интервью, в котором, по мнению истца, певица "восхваляла лидера чеченских сепаратистов".

Как сообщают "Ведомости", новый иск зарегистрирован в Пресненском суде Москвы, что делает этот конфликт одним из самых масштабных и упорных за последнее время.

Причина иска

Камень преткновения — интервью, которое Пугачева дала на канале Екатерины Гордеевой* 10 сентября. Именно высказывания, сделанные в том эфире, возмутили Александра Трещева.

Ветеран-адвокат заявил, что в ходе беседы певица:

Восхваляла лидера чеченских сепаратистов (Джохара Дудаева).

Порочила честь первого лица государства.

Сомневалась в правильности принятых решений.

Оскорбляла российскую армию и правоохранительные органы.

Трещев, будучи ветераном боевых действий, подчеркнул, что воспринял слова певицы "на свой счет", посчитав их прямым оскорблением своего достоинства и памяти тех, кто служил Родине. Именно это стало основанием для иска о защите чести и достоинства.

Судебный марафон: упорство истца

Требование выплатить 1,5 миллиарда рублей — это самая крупная сумма, фигурирующая в этом конфликте. Но важен не только размер компенсации, но и упорство истца.

Это уже шестой иск, поданный Трещевым против Пугачевой. Юридическая битва тянется через несколько судов:

Ранее аналогичные иски подавались в Тверской (дважды), Савеловский и Одинцовский суды.

Во всех случаях заявления были возвращены инстанциями без рассмотрения.

Нынешнее обращение в Пресненский суд стало повторной попыткой добиться слушания в этой инстанции. Сам факт, что юрист-ветеран продолжает подавать иски, несмотря на предыдущие отказы, свидетельствует о принципиальном характере этого разбирательства, которое далеко от завершения.

*Екатерина Гордеева признана Минюстом РФ иностранным агентом.