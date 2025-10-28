День расплаты: 5 строгих "НЕ" на 28 октября, которые уберегут от болезней и нищеты

Этот день в народном календаре известен как Ефимий Осенний. По поверьям, именно 28 октября нечистая сила, в первую очередь кикимора, возвращается в дома и ищет любую возможность навредить людям.
Чтобы не стать ее жертвой и не навлечь на себя "расплату" за неосторожность, люди веками соблюдали пять строжайших запретов. Нарушение любого из них считалось прямым путем к потере здоровья и денег.
Вот эти пять строгих "НЕ", которые помогут пройти этот опасный день благополучно.
1. НЕ беритесь за работу — потеряете здоровье
Самый главный запрет дня касается любого физического труда и рукоделия. Считалось, что тот, кто на Ефимия стирает, убирает, шьет или чинит что-либо, добровольно отдает свои жизненные силы нечисти. Результат — затяжные болезни, обострение хронических недугов и необъяснимая слабость, которая будет преследовать всю зиму. Любая починенная вещь долго не прослужит, а попытка сэкономить обернется еще большими тратами.
2. НЕ трогайте волосы — не вплетайте беду
Волосы в этот день считались сакральным каналом связи с судьбой. Женщинам и девушкам категорически запрещалось заплетать косы. Верили, что таким образом можно вплести в свою жизнь нищету, одиночество и болезни. Стрижка волос была еще более опасным действием — она сулила не только укоротить себе жизнь, но и "отрезать" финансовое благополучие.
3. НЕ сквернословьте — не призывайте нищету
Слово, сказанное 28 октября, обладало огромной силой. Любая ссора, ругань или злое пожелание в этот день работали как мощное проклятие, которое возвращалось к своему автору в многократном размере. Конфликт, начатый на Ефимия, мог запустить целую череду финансовых неудач, а дурные мысли и жалобы на жизнь буквально притягивали бедность в дом.
4. НЕ хвастайтесь планами — останетесь ни с чем
В этот день нечистая сила особенно внимательно прислушивается к человеческим разговорам. Любой план, мечта или цель, озвученные вслух, были обречены на провал. Предки верили, что духи тут же сделают все, чтобы помешать задуманному. Рассказать о будущем успехе означало добровольно отдать его темным силам и остаться с пустыми руками.
5. НЕ давайте и не берите в долг — год будете в кабале
Финансовые операции 28 октября были под строжайшим запретом. Дать кому-то в долг означало отдать свое благополучие — деньги назад не вернутся, а у самого дающего начнутся денежные проблемы. Взять в долг было еще опаснее: считалось, что такой долг будет невозможно вернуть, и человек проведет в финансовой кабале как минимум весь следующий год.