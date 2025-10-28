День расплаты: 5 строгих "НЕ" на 28 октября, которые уберегут от болезней и нищеты

Наши предки считали 28 октября днем, когда каждое действие имеет судьбоносное значение, и всего один неверный шаг может обречь семью на болезни и нищету.



Этот день в народном календаре известен как Ефимий Осенний. По поверьям, именно 28 октября нечистая сила, в первую очередь кикимора, возвращается в дома и ищет любую возможность навредить людям.

Чтобы не стать ее жертвой и не навлечь на себя "расплату" за неосторожность, люди веками соблюдали пять строжайших запретов . Нарушение любого из них считалось прямым путем к потере здоровья и денег.

Вот эти пять строгих "НЕ", которые помогут пройти этот опасный день благополучно.