Обнаружена расшифровка самого знаменитого неразгаданного кода в мире

Недавно в американских архивах было сделано поразительное открытие, связанное с загадочной скульптурой "Криптос", установленной у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли.

Эта работа художника Джима Сэнборна с 1990 года привлекла внимание криптографов, любителей головоломок и просто любопытных людей. Несмотря на то что три сегмента кода удалось расшифровать, четвертый оставался неразгаданным на протяжении более трех десятилетий.

"Криптос" представляет собой огромную медную плиту, на которой выгравированы латинские буквы, образующие сложный шифр. Сэнборн создал эту скульптуру в 1990 году, и с тех пор она стала символом тайны и загадки. Четвертый сегмент кода стал настоящим вызовом для криптоаналитиков, ведь его расшифровка необходима для понимания пятый части, которую сам художник утверждает, что создал, отмечает издание IFLScience.

В 2025 году, когда Джим Сэнборн решил продать решение четвертого сегмента на аукционе, независимые журналисты Джарретт Кобек и Ричард Бирн наткнулись на уникальный документ в архивах Смитсоновского института. Этот документ, обнаруженный благодаря ошибке в делопроизводстве, содержал незашифрованный текст четвертого сегмента «Криптоса». Это открытие шокировало как экспертов, так и любителей головоломок, поскольку оно ставило под сомнение всю концепцию неразгаданного кода.

Несмотря на найденный текст, архивы были немедленно закрыты до 2075 года. Официальные лица заявили, что это сделано для защиты интеллектуальной собственности Сэнборна. Кобек и Бирн, обнаружившие документ, подчеркнули, что они не собираются публиковать найденный текст. Более того, они отметили, что метод шифрования остается неизвестным, а связь между четвертым и пятым сегментами не установлена.



